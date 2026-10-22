Varios equipos acostumbrados a los partidos con goles están a punto de enfrentarse entre sí. La visita del Brighton a Anfield es uno de los duelos que promete dejar mucha acción ofensiva.

Mercados del fútbol europeo Cuota Crystal Palace vs Newcastle - Más de 2.5 goles 1.57 Liverpool vs Brighton - Ambos equipos marcan y Más de 2.5 goles 1.80 Augsburgo vs Union Berlín - Más de 2.5 goles 1.45 Inter marcará más de 2.5 goles vs Fiorentina 1.95 Racing de Santander vs Espanyol - Ambos equipos marcan y Más de 2.5 goles 1.95

Todas las cuotas de apuesta son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Crystal Palace vs Newcastle - Más de 2.5 goles

Dos entrenadores bajo presión se enfrentan el domingo en Selhurst Park. Una derrota para Pierre Sage o para Matthias Jaissle aumentaría el escrutinio sobre ambos, que llegaron a sus respectivos clubes este verano.

Los dos equipos han sufrido defensivamente y ni Sage ni Jaissle han logrado organizar bien a sus líneas atrás. El Crystal Palace tiene el xGA (goles esperados en contra) más alto de la Premier League, con 14,81, y ya ha encajado 17 goles. El Newcastle, por su parte, ha recibido 14 tantos con un xGA de 12,10.

A los Magpies les ha costado especialmente jugar fuera de casa. Sus dos últimos partidos como visitantes terminaron en sendas derrotas por 4-1 ante el Leeds y el Coventry. En conjunto, sus partidos de Premier League esta temporada promedian 3,43 goles por cada 90 minutos.

Ha habido tres goles o más en los cinco partidos que el Crystal Palace ha disputado en casa esta temporada en todas las competiciones. Sus duelos como local en la Premier League promedian 4,67 goles por partido. Con ambas defensas haciendo agua, el mercado de Más de 2.5 goles puede cumplirse de nuevo en Selhurst Park.

Crystal Palace vs Newcastle Apuesta 1: Total - Más de 2.5 @ 1.57 en bet365

Liverpool vs Brighton - el festival de goles que puede repetirse en Anfield

Otro partido de Premier League que debería ofrecer mucha emoción es el choque del Liverpool con un Brighton en gran forma. Los Seagulls le endosaron cinco goles al Palace el pasado fin de semana, mientras que los Reds llegan a esta cita tras un emocionante 4-3 ante el Villarreal en la Champions League.

Andoni Iraola no ha resuelto los problemas defensivos de su equipo, pero el ataque empieza a carburar. Los Reds han marcado 12 goles en sus últimas tres salidas en todas las competiciones. Sin embargo, también han encajado tres goles en tres de sus últimos cuatro partidos.

El gran arranque del Brighton sugiere que puede ser una amenaza real, y este partido debería generar ocasiones en ambas porterías. El equipo de Fabian Hurzeler es el máximo goleador de la liga con 23 tantos. También ocupa el segundo lugar en goles esperados (xG), con un total de 14,91.

Los Seagulls han marcado 10 goles en sus tres salidas de Premier League hasta la fecha. Sin embargo, llevan nueve enfrentamientos consecutivos ante el Liverpool sin dejar su portería a cero. Esos encuentros promediaron 3,44 goles por partido en total.

Los problemas defensivos del Liverpool también fueron evidentes la temporada pasada, y solo han dejado su portería a cero en tres partidos como local en la Premier League durante 2026. Encajaron 1,15 goles por cada 90 minutos en ese periodo de 13 partidos. Los Reds marcaron en 10 de esos encuentros, con un promedio de 1,62 goles por partido.

Con esas tendencias sobre la mesa, el partido no debería ser aburrido. El mercado de Ambos equipos marcan y Más de 2.5 goles parece ofrecer valor, con una probabilidad implícita del 56 %.

Liverpool vs Brighton Apuesta 2: Ambos equipos anotan y Total - Sí y Más de 2.5 @ 1.80 en bet365

Augsburgo vs Union Berlín - Más de 2.5 goles

De las cuatro grandes ligas de Europa, la Bundesliga ha sido la más goleadora esta temporada. Los partidos de la máxima categoría alemana promedian 3,69 goles por encuentro. Esa cifra se compara con los 3,08 de LaLiga, los 2,94 de la Serie A y los 2,87 de la Premier League.

Aunque ha sido una campaña de muchos goles en todo el continente, Alemania sigue siendo una opción sólida para este tipo de apuestas. El duelo de este fin de semana entre Augsburgo y Union Berlín apunta a seguir esa línea.

Los partidos de Bundesliga del Augsburgo promedian 4,67 goles por encuentro, la cifra más alta de la categoría junto con otro equipo. Su xGA de 18,48 también es el más alto de la liga, y supera con claridad los 12 goles que realmente ha encajado. Eso apunta a serios problemas defensivos en el equipo de Manuel Baum.

En el lado positivo, el Augsburgo cuenta con el quinto mejor xG de la liga, y no hay indicios de que vaya a cambiar su estilo ofensivo. Ha habido tres goles o más en los seis partidos de liga que ha disputado esta temporada. Su último encuentro terminó en una derrota por 4-3 ante el Elversberg.

El Union Berlín tiene el segundo peor registro defensivo de la Bundesliga, pese a haber jugado solo dos partidos como visitante. Encajó 11 goles en sus desplazamientos a Múnich y Leverkusen.

El Union también ha mantenido su portería a cero en una sola ocasión en sus últimos 12 partidos como visitante en la Bundesliga durante 2026. Esos encuentros promediaron 3,5 goles por cada 90 minutos. El mercado de Más de 2.5 goles parece el planteamiento correcto ante un Augsburgo que siempre se arriesga.

Augsburgo vs Union Berlín Apuesta 3: Total - Más de 2.5 @ 1.45 en bet365

Inter vs Fiorentina - el ataque nerazzurro busca otra goleada

El Inter ha sido, con diferencia, el equipo más peligroso en ataque de la Serie A esta temporada. Su xG total de 20,06 está muy por delante de los 14,98 de la Roma. Los nerazzurri además han sido eficaces de cara a portería, con 21 goles marcados, una cifra ligeramente superior a su propio xG.

En su estadio, han brillado en el último tercio del campo, anotando al menos tres goles en sus cuatro partidos de liga como local. El Inter promedió 3,75 goles por cada 90 minutos en esos encuentros.

Con una Fiorentina vulnerable ante los equipos más fuertes, hay motivos para pensar que esa tendencia continuará. La Viola encajó cuatro goles en su visita a la Roma en agosto y tres en casa ante el Como en su última salida.

Al igual que ocurrió en su viaje a Roma, la Fiorentina parte con una probabilidad implícita de victoria inferior al 20 % en este partido. La pasada temporada, en este mismo duelo, encajó 22 disparos y permitió seis ocasiones claras en una derrota por 3-0.

El equipo de Cristian Chivu llega a este choque habiendo marcado tres o más goles en cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. Apostar por que repita esa racha el domingo parece una opción atractiva, a una cuota prácticamente de empate.

Inter vs Fiorentina Apuesta 4: Inter marcará más de 2.5 goles @ 1.95 en bet365

Racing de Santander vs Espanyol - el gol está garantizado en El Sardinero

El Racing de Santander ha sido uno de los equipos recién ascendidos más ofensivos de LaLiga en los últimos años. José Alberto se ha mantenido fiel al estilo que llevó a los cántabros a ganar la Segunda División la pasada temporada. Eso ha dejado resultados desiguales, pero mucho espectáculo.

Los partidos del Racing han dejado el segundo mayor número de goles de LaLiga, con un promedio de 4,22 por encuentro. Sus cifras de 20,86 de xGA y 25 goles encajados son las más altas de la categoría, lo que apunta a una complicada lucha por la permanencia en El Sardinero.

Sin embargo, en el otro extremo del campo, el Racing también es una amenaza real. Ha marcado nueve goles en sus cuatro partidos como local en liga esta temporada. El mercado de Más de 2.5 goles y Ambos equipos marcan ha acertado en cada una de esas ocasiones.

Mantener esa estrategia rentable parece lo más sensato para la visita del Espanyol. El equipo de Manolo solo ha dejado su portería a cero en dos de sus nueve partidos de liga esta temporada. Aun así, debería generar problemas a una defensa local débil, con el delantero Roberto Fernández ya con seis goles en LaLiga esta campaña.

Racing de Santander vs Espanyol Apuesta 5: Ambos equipos anotan y Total - Sí y Más de 2.5 @ 1.95 en bet365

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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