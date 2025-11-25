Olympiacos vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas Champions League | 26/11/25

+

Mejores apuestas Olympiacos vs Real Madrid

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.70 en Betano

Ayoub El Kaabi marca en cualquier momento ⭐ @ 2.62 en Betano

Jude Bellingham marca en cualquier momento ⭐ @ 2.52 en Betano

Predicción de resultado: Olympiacos 1-2 Real Madrid

Predicción de goleadores: Olympiacos: Ayoub El Kaabi - Real Madrid: Jude Bellingham, Kylian Mbappé

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Olympiacos vs Real Madrid son cortesía de Betano, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de ambos equipos

A pesar de tener partidos favorables en casa contra Pafos y PSV, Olympiacos ha tenido dificultades para impactar en esta competición. Solo lograron empatar esos encuentros a pesar de ser dominantes en ciertos períodos.

Las derrotas fuera de casa ante Arsenal y Barcelona los dejan fuera del top 24 en este momento. Los griegos han ganado sus dos últimos partidos domésticos, pero necesitan dar una gran sorpresa el miércoles.

Podrían estar enfrentando al Real Madrid en un momento oportuno. El equipo de Xabi Alonso lleva tres partidos sin ganar en todas las competiciones.

Su último resultado fue un empate 2-2 en Elche el domingo, mientras que su último partido de Champions League acabó en una derrota 1-0 ante el Liverpool. Sin embargo, los Blancos siguen en una posición fuerte en Europa, habiendo asegurado ya 9 puntos.

Alineaciones Probables Olympiacos vs Real Madrid

Posible alineación del Olympiacos:

Tzolakis, Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega, Mouzakitis, García, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi

Posible alineación del Real Madrid:

Lunin; Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran García; Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham; Vinicius, Brahim, Mbappé

Las mejores apuestas Olympiacos vs Real Madrid

1er Pronóstico Olympiacos vs Real Madrid: Ambos equipos marcan @ 1.70 en Betano

Olympiacos sabe que no puede conformarse con un empate en este partido. Necesitan comenzar a ganar si quieren tener alguna opción de avanzar. Eso debería asegurar una intención ofensiva por parte de los anfitriones, lo que podría llevar a un encuentro más abierto.

Sus dos últimos partidos de la Champions League han visto a ambos equipos marcar. Cuatro de sus últimos seis partidos en todas las competiciones han terminado de la misma manera.

El entrenador de Olympiacos, José Luis Mendilibar, no es un extraño para este rival. En 2018, dirigiendo al Eibar, sorprendió al Real Madrid ganando 3-0 en LaLiga. En seis de sus últimos nueve partidos con los gigantes españoles, los equipos de Mendilibar han marcado al menos un gol.

Su enfoque directo debería asegurar una noche difícil para la defensa visitante. Sin embargo, Olympiacos ha concedido nueve goles en sus últimos tres partidos europeos. Apostar por ambos equipos marcan parece ofrecer valor en las apuestas Olympiacos vs Real Madrid.

2ºPronóstico Olympiacos vs Real Madrid: Ayoub El Kaabi marca en cualquier momento @ 2.62 en Betano

La principal amenaza ofensiva del equipo local es El Kaabi. El marroquí seguramente liderará el ataque y ya dejó su marca en varias ocasiones contra los equipos europeos más fuertes.

El Kaabi fue fundamental para el sorprendente triunfo de Olympiacos en la Conference League 2023/24. Marcó cinco goles contra el Aston Villa en su semifinal. También anotó un penal, después de que le anularan un cabezazo contra el Barcelona a principios de esta campaña.

El Real Madrid podría ser especialmente vulnerable a su velocidad y físico en este duelo. Esto se debe a que los visitantes están sin sus centrales Éder Militão y Antonio Rüdiger por lesiones.

Recientemente, Militão ha sido una gran pérdida para los Blancos, que han permitido al menos 1.2 xG en sus últimos tres partidos. Eso animará a El Kaabi, quien es una buena opción para marcar en cualquier momento.

3er Pronóstico Olympiacos vs Real Madrid: Jude Bellingham marca en cualquier momento @ 2.52 en Betano

Kylian Mbappé ha sido en gran medida la principal amenaza ofensiva del Real Madrid esta temporada. Sin embargo, su forma ha bajado ligeramente en las últimas semanas. Esto sugiere que podría haber más valor en apostar por otro jugador visitante para marcar en este partido.

Jude Bellingham es el candidato más claro. Xabi Alonso ha hablado sobre la necesidad de que el inglés cubra menos terreno y pase más tiempo en zonas peligrosas, lo cual ha contribuido a su aumento de amenaza de gol.

El pasado fin de semana, el jugador de 22 años anotó y asistió para mantener el empate de los Blancos en su choque contra el Elche. Apuntó al arco en tres ocasiones en ese partido. Bellingham también ha registrado al menos un tiro a puerta en cada una de sus últimas nueve apariciones con el Real Madrid.

Ha marcado en cuatro de sus últimos seis partidos con los gigantes españoles. Apostar por Bellingham para marcar en cualquier momento con una probabilidad implícita del 34.5% parece ofrecer valor en las apuestas Olympiacos vs Real Madrid.