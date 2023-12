Mejores apuestas en vivo

Términos y condiciones: -El bono de bienvenida sólo puede ser reclamado por los usuarios que realicen su primera apertura de cuenta en la web de apuestas, clientes +18 años de CABA. -La promoción se consigue haciendo un depósito de $500 o más. El nuevo usuario cuenta con 30 días desde el depósito para gestionar la bonificación. -Para usar el bono de manera correcta, será condición excluyente jugar el total del monto depositado con una cuota mínima de 2,5 o superior en una o múltiples apuestas sencillas o combinadas. -Las Freebets poseen el mismo valor que el depósito efectuado y se redondean en montos de 1000. -Para no bloquear la bonificación, el jugador no deberá hacer ningún pedido de retiro mientras esté habilitado el bono. -No se considerarán las apuestas realizadas en los segmentos "Cuotas Especiales" ni "Player Props". Conocé todos los Términos y Condiciones en el sitio oficial de la casa de apuestas online en vivo Codere.