Man United vs Everton Pronóstico y Apuestas Premier League | 24/11/25

👑Mejores apuestas Man United vs Everton

Manchester United gana ⭐ @ 1.73 en bet365

Mbeumo anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.50 en bet365

Más de 2.5 goles ⭐@ 1.75 en bet365

Predicción de marcador: Manchester United 2-1 Everton

Predicción de goleadores: Manchester United: Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes; Everton: Iliman Ndiaye

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Manchester United está disfrutando de una mejor temporada bajo la dirección de Ruben Amorim, llegando invictos en cinco partidos previos a este encuentro.

Sus dos últimos duelos terminaron en empate 2-2 fuera de casa contra el Nottingham Forest y el Tottenham. Este será su primer partido en casa desde su victoria por 4-2 sobre el Brighton hace un mes.

El Everton, dirigido por David Moyes, también parece estar avanzando positivamente. Vencieron al Fulham 2-0 en casa justo antes del parón internacional, poniendo fin a una racha decepcionante de solo una victoria en siete partidos de liga para el club de Merseyside.

⚽Alineaciones Probables Man United vs Everton

Posible alineación del Man United:

Lammens, Shaw, Maguire, De Ligt, Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro, Mazraoui, Cunha, Diallo, Mbeumo

Posible alineación del Everton:

Pickford, Mykolenko, Tarkowski, Keane, Garner, Gueye, Iroegbunam, Grealish, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Barry

🔥Las mejores apuestas Man United vs Everton

1er Pronóstico Man United vs Everton: Manchester United gana @ 1.73 en bet365

El United no mostró su mejor nivel contra los Spurs en su último partido. El gol de Matthijs de Ligt en el minuto 96 salvó un punto en el último momento, crucial para mantener su fuerte impulso.

Los Diablos Rojos han sido particularmente impresionantes en casa. Han ganado cada uno de sus últimos cuatro partidos en Old Trafford, con un promedio de 2.75 goles por partido durante ese período.

Los datos subyacentes también apuntan a mejoras genuinas en este equipo. Su xGD de +5.3 en casa es el tercer mejor registro en la Premier League. Han creado más xG que sus oponentes en cada partido en casa hasta ahora esta temporada.

Aparte de una victoria 3-2 contra los colistas, el Wolves, el Everton solo ha asegurado un punto en cuatro partidos fuera de casa esta campaña. También han perdido sus últimos cuatro partidos fuera de casa en Old Trafford. Es probable que se vayan sin puntos nuevamente el lunes por la noche.

2ºPronóstico Man United vs Everton: Mbeumo anotará en cualquier momento @ 2.50 en bet365

El Manchester United invirtió mucho en una nueva línea de ataque en el verano. Mientras que Benjamin Sesko y Matheus Cunha han tenido comienzos relativamente lentos, Bryan Mbeumo ha sido un éxito.

La exestrella del Brentford ha anotado seis goles en 12 apariciones para su nuevo club en todas las competiciones, incluyendo cuatro goles en sus últimos cuatro partidos de la Premier League. Solo jugó una vez para Camerún durante el parón internacional y debería estar completamente recuperado para este partido.

Antes de esta ronda de encuentros, solo tres jugadores superaban el total de 26 tiros de Mbeumo en la Premier League 2025/26. Está encontrando muchas posiciones de disparo y ha perforado la red en el 53.8% de sus intentos.

Con Sesko como una preocupación por lesión, el jugador de 26 años podría operar nuevamente como delantero central. Tiene un buen valor para anotar en cualquier momento con una probabilidad implícita del 43.5% en las apuestas Man United vs Everton.

3er Pronóstico Man United vs Everton: Más de 2.5 goles @ 1.75 en bet365

Todavía hay algunas debilidades defensivas en el Manchester United. Han permitido 16.4 xG esta temporada, lo que es el tercer peor registro en la Premier League. Eso ha contribuido a algunos encuentros entretenidos, con el 73% de sus partidos produciendo al menos tres goles.

El Everton es un equipo más conservador bajo Moyes. Sin embargo, han añadido un poco más de creatividad a su plantilla esta temporada. Jack Grealish ha asistido en cuatro goles de la Premier League, el mejor registro conjunto en la liga después de 11 jornadas.

Kiernan Dewsbury-Hall es otro mediocampista talentoso con buen manejo del balón, mientras que el extremo Iliman Ndiaye ha contribuido con cuatro goles. Tienen suficiente calidad en sus filas para poner a prueba una defensa local frágil.

Eso sugiere otro encuentro relativamente de alto puntaje involucrando a los Diablos Rojos. Más de 2.5 goles se puede respaldar con una probabilidad implícita del 58.1% en las apuestas Man United vs Everton.