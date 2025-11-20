Liverpool vs Nottingham Forest Pronóstico y Apuestas Premier League | 22/11/25

+

Mejores apuestas Liverpool vs Nottingham Forest

Liverpool ganará sin recibir goles ⭐2.70 en bet365

Mitad con más goles - Segunda mitad ⭐2.15 en bet365

Salah anota o asiste ⭐1.55 en bet365

Predicción de marcador - Liverpool 2-0 Forest

Predicción de goleadores - Liverpool: Mo Salah, Alexis Mac Allister

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Liverpool necesita urgentemente recuperar su forma tras perder por 3-0 contra el Manchester City antes del parón internacional. Solo ha ganado tres de sus últimos 10 partidos en todas las competiciones, y dos de ellos fueron en la Champions. Aun así, los Reds han logrado siete victorias en nueve partidos en casa en la temporada 2025/26.

El Nottingham Forest consiguió una gran victoria sobre el Leeds United en su último encuentro. Anotaron tres goles y redujeron la distancia con los equipos que están por encima de ellos.

Sin embargo, una racha de solo una victoria en 14 partidos anteriores muestra las dificultades que han enfrentado esta temporada. Tampoco han logrado ganar ningún partido fuera de casa hasta ahora, perdiendo cuatro de ocho.

Alineaciones probables Liverpool vs Nottingham Forest

Posible alineación del Liverpool:

Mamardashvili, Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike.

Posible alineación del Nottingham Forest:

Sels, Savona, Milenković, Murillo, Williams, Sangaré, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Domínguez, Igor Jesus.

Las mejores apuestas Liverpool vs Nottingham Forest

1er Pronóstico Liverpool vs Nottingham Forest: Liverpool ganará sin recibir goles @ 2.70 bet365

Si alguna vez hubo una oportunidad para que el Liverpool retome el rumbo, es esta. Los hombres de Slot han tenido dificultades para encontrar su forma en las últimas semanas.

Sin embargo, son claros favoritos cuando Nottingham Forest visita la ciudad. El parón internacional debería haberle dado al entrenador la oportunidad de abordar algunos de sus problemas.

Los Reds también afrontan este duelo en Anfield sabiendo que tienen uno de los mejores récords en casa en la Premier League. Además, el hecho de que los visitantes hayan tenido un desempeño muy pobre fuera de casa hace que no sea difícil ver por qué se espera una victoria local.

El Liverpool ha perdido un partido de liga en casa en toda la temporada, mientras que el Forest aún no ha ganado fuera de casa. Los Tricky Trees solo han anotado dos veces lejos del City Ground hasta ahora. Únicamente los Wolves tienen un peor récord. Por lo tanto, aunque los Reds han firmado pocas porterías a cero, podrían lograr una aquí.

2ºPronóstico Liverpool vs Nottingham Forest: Mitad con más goles - Segunda mitad @ 2.15 en bet365

Una característica común de estos dos equipos es que sus segundas mitades son mucho más activas que las primeras. En los partidos del Liverpool ha habido nueve goles más después del descanso, mientras que los de Forest han tenido cuatro más. La diferencia, sin embargo, es hacia dónde van esos goles.

Para los Reds, la segunda mitad es la más productiva, con el doble de goles anotados después del descanso que antes. En los últimos 15 minutos han marcado ocho hasta ahora. El Forest, por su parte, ha concedido 12 en la segunda mitad de los partidos. Recibieron ocho goles entre el minuto 76 y el 90.

Los visitantes pueden frustrar al Liverpool en ocasiones. Sin embargo, Slot sabe que las oportunidades surgirán a medida que avance el juego. Por esta razón, se espera que el equipo local se lleve los tres puntos. Esperamos una segunda mitad más animada en la segunda de nuestras apuestas Liverpool vs Nottingham Forest.

3erPronóstico Liverpool vs Nottingham Forest: Salah anota o asiste @ 1.55 en bet365

Por sus propios estándares excepcionalmente altos, Mo Salah no ha disfrutado de la mejor de las temporadas. Sin embargo, todavía promedia un gol o una asistencia cada dos partidos, habiendo registrado 8 en 16 en todas las competiciones. También es el máximo goleador del Liverpool en la Premier League.

El egipcio ha anotado dos de los últimos cuatro goles de liga de los Reds y confía en explotar la débil defensa del Forest. Alexander Isak es el favorito de las casas de apuestas para anotar, pero sigue siendo una duda después de su lesión en la UCL.

Por eso, Salah es el más probable para dejar su huella mientras el equipo de Sean Dyche lucha en Merseyside. Apoyamos el gol o la asistencia de Salah en la última de nuestras apuestas Liverpool vs Forest.