Juegos históricos entre Boca y River: ¿Son mejores las apuestas al no favorito o las apuestas al favorito?

Nuestros expertos de GOAL Argentina repasan el h2h entre Boca y River, analizando si merece la pena apostar por el favorito o el no favorito.

Cuando se habla de fútbol argentino, siempre se nos viene a la cabeza el supeclásico entre Boca y River. Es un partido histórico que no solo se vive con pasión en tierras argentinas, sino en prácticamente todo el mundo. ¿Pero compensa apostar por el favorito en un Boca vs River? Repasamos el histórico reciente de cuotas y analizamos algunos de los mejores superclásicos.

Cuotas Boca vs River para el superclásico del 21 de septiembre (16:00 horas)

Aunque exploraremos más mercados a medida que se acerque la fecha del superclásico, ya están disponibles las cuotas a ganador final del juego. El favorito para esta ocasión es Boca Juniors, algo que no se venía dando en los últimos choques. ¿Pero tiene sentido apostar por el favorito? Hablaremos de este tipo de apuestas más adelante; ahora, las cuotas del superclásico:

Los 3 mejores superclásicos de los últimos 25 años

Aunque podríamos escribir un artículo completo sobre los mejores superclásicos y todavía nos faltaría espacio, repasaremos únicamente los 3 superclásicos más importantes de los últimos 25 años. No en todos se impone el favorito, lo que significa que las cuotas de favorito son solo una pequeña referencia, ¡lo importante es el análisis del valor de la cuota!

Copa Libertadores 2018 : Justo como ahora, River estaba dirigido por Marcelo Gallardo. Era la vuelta de una ida que terminó 2-2 en La Bombonera. Por seguridad, el encuentro se disputó en el Santiago Bernabéu (Madrid). Terminó 1-1, imponiéndose River Plate en el tiempo extra. El empate se pagaba a 2.87 en bet365.

: Justo como ahora, River estaba dirigido por Marcelo Gallardo. Era la vuelta de una ida que terminó 2-2 en La Bombonera. Por seguridad, el encuentro se disputó en el Santiago Bernabéu (Madrid). Terminó 1-1, imponiéndose River Plate en el tiempo extra. El empate se pagaba a 2.87 en bet365. Copa Libertadores 2000 : Fue una noche soñada para Xeneize, que se impuso 3-0 en la vuelta de los ¼ de final de la Copa Libertadores, remontando la ventaja de 2-1 de la ida de Millonario. No hay cuotas de este partido, pero lo que sí se recuerda es la magia de Riquelme y el túnel a Yepes, así como el gol de Martín Palermo.

: Fue una noche soñada para Xeneize, que se impuso 3-0 en la vuelta de los ¼ de final de la Copa Libertadores, remontando la ventaja de 2-1 de la ida de Millonario. No hay cuotas de este partido, pero lo que sí se recuerda es la magia de Riquelme y el túnel a Yepes, así como el gol de Martín Palermo. Copa Libertadores 2004: Semifinales de vuelta en el Monumental. Boca había ganado 2-1 en la ida. River Plate replicó el resultado con un gol del ‘Apache’ Tévez en el minuto 89. Pero de poco sirvió, ya que Xeneize se impuso en penales, dejando a la hinchada de Millonario sin habla en un partido que se recordará por años.

¿Qué nos dicen las cuotas de los últimos 10 superclásicos? Apuestas Boca vs River

Aunque uno apueste para divertirse, mucho mejor si gana plata, ¿no? Es por eso que hay que apostar con la cabeza, nunca apostar con el corazón. Se trata de buscar valor en las cuotas. Es por ello que repasar el h2h de los últimos 10 enfrentamientos y analizar la tendencia que marcan las cuotas pueden ayudar a ser más rentable en las apuestas fútbol.

En negrita y subrayada la cuota que salió tras los 90 minutos reglamentarios:

Juego Año 1 x 2 River vs Boca 2024 2.20 3 3.50 River vs Boca 2024 1.91 3.25 4.50 Boca vs River 2023 4.20 3.30 1.91 River vs Boca 2023 1.62 4.33 5.25 Boca vs River 2022 3.60 3 2.30 River vs Boca 2022 1.90 3.25 4.75 River vs Boca 2021 2.15 3.10 3.25 Boca vs River 2021 3.80 2.80 2.05 Boca vs River 2021 1.83 3.50 3.80 Boca vs River 2021 2.90 3 2.37

La primera conclusión que podemos obtener es que cuando ha habido un absoluto favorito en el superclásico (cuota por debajo de 2 a 1), de las 5 veces, en 3 se ha impuesto ese super favorito. De este modo, la cuota a superfavorito no presenta demasiado valor:

Cuota promedio de esos 5 juegos: 1.83 a 1, lo que significa un 54 % de probabilidad.

La victoria del favorito se produjo un 60 % de las veces, lo que arroja un rentabilidad del 6 %.

¿Es mejor apostar por el no favorito o apostar por el favorito?

Teniendo en cuenta los últimos 10 juegos, vemos una clara tendencia a favor de las cuotas 3 a 1 o superiores, cumpliéndose en 6 de los últimos 10 juegos. Esto arroja una rentabilidad brutal. En 10 de los últimos juegos entre Boca y River, empató o ganó el no favorito en 7. Por tanto, una muy buena opción acá es a DOBLE OPORTUNIDAD por el no favorito.

Queda claro que los juegos entre Boca vs River son especiales, viendo cómo las cuotas altas de no favorito cobran importancia. ¿Por qué? Porque el superclásico es un juego en sí mismo. No importa cómo llegue cada plantel, la motivación es especial y única. Por ello, probablemente todo el valor en esta ocasión esté en estas apuestas Boca vs River: