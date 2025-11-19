Italia vs Noruega Pronóstico y Apuestas Eliminatorias Copa del Mundo | 16/11/25

+

👑Mejores apuestas Italia vs Noruega

Italia gana ⭐ @ 1.98 en bet365

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.71 en bet365

Mitad con más goles: segunda mitad ⭐@ 2.04 en bet365

Predicción del marcador: Italia 2-1 Noruega

Predicción de goleadores: Italia - Mateo Retegui, Giacomo Raspadori; Noruega - Erling Haaland

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Italia vs Noruega son cortesía de bet365, correctas a 15 de noviembre a las 11:50 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Italia ha sido prácticamente impecable en sus últimos seis partidos, ganando todos y manteniendo la portería a cero en cuatro ocasiones. Sin embargo, la derrota ante Noruega en junio los deja en esta última jornada en el segundo lugar del Grupo I. Ahora necesitan vencer a sus rivales por nueve goles si quieren superarlos.

Lo que ha sucedido en la campaña de clasificación de Noruega para el Mundial es muy reseñable. Han ganado siete de siete, anotando la impresionante cifra de 33 goles y encajando solo cuatro. Los noruegos están a punto de finalizar primeros y absolutamente merecen su plaza en el evento principal del próximo año.

⚽Alineaciones probables Italia vs Noruega

Posible alineación de Italia:

Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Cambiaso, Tonali, Barella, Locatelli, Dimarco, Raspadori, Retegui

Posible alineación de Noruega:

Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Bobb, Berge, Berg, Nusa, Haaland, Sorloth

🔥Las mejores apuestas Italia vs Noruega

1er Pronóstico Italia vs Noruega: Italia gana @ 1.98 en bet365

Italia solo ha perdido tres veces en casa desde principios de 2023 y llega a este partido con una racha de seis victorias consecutivas. Han pasado 40 años desde que perdieron ante Noruega en un partido en casa. Se sienten confiados en obtener un buen resultado, aunque los noruegos están en una forma aterradora.

Ståle Solbakken y su equipo también tienen margen de maniobra, mientras que los Azzurri tienen que ir a por todas. Los visitantes podrían perder 8-0 y aún así liderar su grupo, asegurando su sitio en el Mundial, y eso es una ventaja cómoda. Mientras tanto, Gattuso necesita un gran rendimiento de su equipo tras las críticas de los aficionados.

Podemos prever una victoria ajustada para los anfitriones, con Noruega relajándose ligeramente. Esto no alterará la clasificación final del grupo. Esta es la opción de más valor en nuestras apuestas Italia vs Noruega.

2ºPronóstico Italia vs Noruega: Más de 2.5 goles @ 1.71 en bet365

Como se mencionó anteriormente, los italianos necesitan ser implacables aquí. Anotar nueve con portería a cero es una tarea casi imposible, pero intentarán recuperar algo de credibilidad ante sus seguidores. Su empuje por los goles podría dejarlos vulnerables en defensa, y los noruegos tienen al jugador perfecto para aprovechar eso.

Erling Haaland ha marcado en 10 partidos consecutivos para Landslaget. Con 14 goles, es el máximo goleador en las eliminatorias del Mundial. Italia tendrá que trabajar duro para mantenerlo a raya, pero el regreso de Nicola Barella es un impulso.

Mateo Retegui ha estado en buena forma, y Giacomo Raspadori se recuperó de una lesión para jugar contra Moldavia. Esto le da a Gattuso sólidas opciones ofensivas.

Es probable que haya goles en este partido, probablemente en ambos extremos del campo. Todos menos uno de los partidos de clasificación de Noruega han tenido más de 2.5 goles, y cinco de los siete de Italia han seguido el mismo camino.

3er Pronóstico Italia vs Noruega: Mitad con más goles: segunda mitad @ 2.04 en bet365

Italia ha dejado las cosas para el final en muchos de sus partidos recientes. Incluso en su victoria por 2-0 sobre Moldavia a mitad de semana, el primer gol no llegó hasta el minuto 88.

En total, 15 de sus 20 goles en las eliminatorias han llegado en la segunda mitad. Podríamos ver un final frenético mientras buscan una victoria significativa, incluso si liderar el grupo está fuera de su alcance.

Noruega también ha anotado más después del descanso, pero no hay tanta diferencia. Sus esfuerzos goleadores han sido tan impresionantes que casi han dividido sus goles por igual: 16 en la primera mitad, 17 en la segunda. Los cuatro goles llegaron entre los minutos 50 y 62 en su victoria por 4-0 sobre Estonia el jueves.

Se espera un comienzo cauteloso antes de que Italia avance. La segunda mitad podría ofrecer fuegos artificiales según nuestras apuestas Italia vs Noruega.