Inter Miami vs Porto Pronóstico y Apuestas Copa Mundial de Clubes | 19/06/25

Inter Miami CF vs FC Oporto

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Inter Miami vs Porto por Copa Mundial de Clubes el 19/06/25.

Mejores apuestas Inter Miami vs Porto

Victoria del Porto y más de 2.5 goles ⭐ @2.25 en bet365

Más de 1.5 goles en la primera mitad ⭐ @2.39 en bet365

Lionel Messi goleador en cualquier momento ⭐ @2.96 en bet365

Se espera que el Porto gane 2-1 al Inter de Miami.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

La Copa Mundial de Clubes está ahora en la segunda jornada. Actualmente, el Grupo A está completamente empatado, ya que los cuatro equipos aseguraron un punto en sus partidos de apertura.

No se marcó ni un solo gol en el Grupo A en la primera jornada. Sin embargo, dado que ahora las apuestas son más altas, podemos esperar un enfoque más abierto en todo el grupo.

Inter Miami juega en casa en este torneo, ya que la Copa Mundial de Clubes se celebra en América. Aunque jugaron su primer partido en Miami, empataron 0-0 con Al Ahly. Están invictos en cuatro partidos, pero podrían tener dificultades contra un oponente superior basándose en su partido de apertura del grupo.

El Porto empató sin goles con Palmeiras en el día inaugural, y según Opta, son el equipo mejor clasificado en el Grupo A. Cumplir las expectativas puede ser un problema para ellos. En cambio, han demostrado que tienden a sobresalir contra un oponente inferior.

Alineaciones Probables Inter Miami vs Porto

Posible alineación del Inter Miami:

Ustari; Fray, Weigandt, Falcon, Allen; Busquets, Redondo, Solari, Elonode; Segovia, Messi, Suárez

Posible alineación del Porto:

Ramos, Fernandes, Pedro, Marcano, Joao Mario, Varela, Veiga, Moura, Vieira, Mora, Samu

Las mejores apuestas Inter Miami vs Porto

1er Pronóstico Inter Miami vs Porto: Victoria del Porto y más de 2.5 goles @ 2.25 en bet365

Por primera vez en la historia del Mundial de Clubes, un equipo de la MLS se enfrenta a un equipo de Europa continental. Esperan hacerlo mejor que sus homólogos de la MLS, LAFC, que perdieron 2-0 contra Chelsea el lunes por la noche.

El empate 0-0 del Inter Miami con el Al Ahly, considerado el equipo más débil del Grupo A, fue difícil de ver. Ahora, es probable que sus deficiencias sean expuestas contra una oposición superior.

El partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, lo cual no favorecerá al Inter de Miami. No han ganado un partido fuera de casa desde una victoria 1-0 en Columbus Crew el 19 de abril. Solo tres victorias en sus últimos 11 juegos no es un buen registro para los estadounidenses fuera de forma.

Al menos tienden a participar en partidos entretenidos. De hecho, en sus 9 encuentros antes del empate 0-0 del domingo hubo más de 2.5 goles. El Porto no siempre está involucrado en juegos de alta puntuación. Sin embargo, dada la forma del Inter Miami y lo que está en juego, esperamos que sea bastante abierto.

2ºPronóstico Inter Miami vs Porto: Más de 1.5 goles en la primera mitad @ 2.39 en bet365

Ambos equipos saben que una victoria sería enorme para su progreso. Esto sugiere que comenzarán agresivamente para obtener una ventaja temprana. En la primera jornada, los partidos de ambos equipos siguieron un patrón similar.

El Porto vs Palmeiras registró más de 1.8 xG en la primera mitad. El Inter de Miami vio un xG todavía más alto en el primer tiempo de su encuentro (2.05). Por lo tanto, ambos equipos mostraron potencial para una primera mitad con muchos goles en la primera jornada.

Antes de empatar con Al Ahly, cinco de los últimos siete juegos del Inter Miami habían tenido mínimo 2 goles antes del descanso. De hecho, ningún equipo ha marcado más goles en la primera mitad que ellos en la MLS esta temporada. Mientras tanto, solo un puñado de equipos ha concedido más que ellos en el mismo período.

Ambos equipos han creado gran cantidad de ocasiones de gol temprano en los partidos recientes. Confiamos en que habrá más de 1.5 goles en la primera mitad para nuestras apuestas Inter Miami vs Porto.

3er Pronóstico Inter Miami vs Porto: Lionel Messi goleador en cualquier momento @ 2.96 en bet365

Parece seguro que Lionel Messi pronto hará algo emocionante que animará el torneo. Enfrentarse a oponentes europeos es lo que mejor hace y es como se hizo un nombre. Mientras tanto, es una nueva experiencia para la mayoría en las filas del Inter de Miami.

Se ha enfrentado al Porto una vez en su carrera, marcando y asistiendo mientras jugaba para el Barcelona en agosto de 2011. El argentino tuvo cinco disparos, el máximo del partido, contra el Al Ahly. Parece que está acercándose al gol y puede que anote pronto.

Después del partido, el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, admitió que su equipo estaba nervioso. Como puede que sus nervios se hayan calmado, podríamos ver un enfoque diferente por parte de los estadounidenses.

Esto debería quitarle algo de presión a Messi. Está bien valorado para anotar, dadas las cortas cuotas de algunos jugadores del Porto. Confiar en el gol del astro argentino es nuestro último consejo para las apuestas Inter Miami vs Porto.