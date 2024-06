Nuestros pronósticos de GOAL Argentina analiza el Inglaterra vs Eslovaquia de octavos de final de la Euro 2024: ¿Quién ganará?

La Eurocopa 2024 llegó a su etapa definitiva y este domingo 30 de junio sigue su curso con los duelos de octavos de final. A partir de este momento, se trata de ganar o ir a casa. Inglaterra y Eslovaquia se medirán en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, donde pondrán en juego un boleto a los cuartos de final. Cara a cara estarán dos selecciones con exigencias muy distintas, pues los británicos tienen la presión sobre sus hombros al ser favoritos.

Inglaterra se metió a los octavos de final al ser primero del Grupo C con cinco puntos, aunque sus últimos dos partidos terminaron en empate. Eslovaquia dio la sorpresa al ser uno de los mejores terceros, en un Grupo E donde todos terminaron con cuatro unidades. En Goal.com te decimos toda la información relevante sobre este compromiso de la Eurocopa que promete muchas emociones.

Ambos equipos anotan - No - a 1.44 apostando con bet365

Resultado - Inglaterra a ganar - a 1.42 apostando con bet365

Menos de 2.5 goles - a 1.72 apostando con bet365

Harry Kane anota en cualquier momento - a 2.10 apostando con bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Inglaterra, obligada a una buena actuación

La Eurocopa 2024 avanza a la fase de eliminatorias y el próximo domingo 30 de junio, Inglaterra y Eslovaquia se verán las caras en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, Alemania. Ambas selecciones han tenido trayectorias diferentes en la fase de grupos, pero ahora se encuentran en un punto crucial donde cualquier error puede ser definitivo.

Inglaterra llega a los octavos de final con la esperanza de mejorar su rendimiento tras una fase de grupos irregular. Los Three Lions, dirigidos por Gareth Southgate, terminaron como líderes del Grupo C con una victoria y dos empates. A pesar de los resultados, las críticas no han cesado, especialmente tras un empate sin goles contra Eslovenia. Los aficionados y la prensa han sido duros con el equipo, exigiendo un mejor rendimiento para seguir avanzando en el torneo.

El elenco de la rosa tiene una rica historia en la Eurocopa, aunque ha sido un camino de altibajos. Su mejor desempeño fue en 1996, cuando llegaron a las semifinales. Más recientemente, fueron subcampeones en la Eurocopa 2020, perdiendo en penales contra Italia en la final. Este año, el equipo busca finalmente cumplir el sueño de "volver a casa" con el trofeo más importante del continente.

El capitán Harry Kane ha sido uno de los pocos puntos brillantes, aunque su desempeño también ha sido cuestionado. La ausencia temporal de Phil Foden, quien recibió permiso para asistir al nacimiento de su hijo, también ha afectado la dinámica del equipo. Sin embargo, el atacante del Manchester City está de regreso y se espera que aporte frescura y creatividad en la ofensiva de los ingleses.

Eslovaquia, por su parte, llega a este encuentro con menos presión y con la esperanza de dar la sorpresa. El equipo de Francesco Calzona terminó tercero en el Grupo E, avanzando sobre Ucrania gracias a su mejor diferencia de goles. Su camino no ha sido fácil, pero la victoria que consiguieron en la jornada inaugural contra Bélgica, una de las selecciones que siempre es favorita, demostró su capacidad para competir al más alto nivel.

Esta es solo la tercera participación de Eslovaquia en la Eurocopa, con su mejor desempeño en 2016 cuando llegaron a los octavos de final. Ahora, buscan superar esa barrera y establecer un nuevo hito en su historia futbolística.

Del lado de los eslovacos habrá que poner especial atención en el portero Martin Dubravka y en el defensor Milan Skriniar, quienes han sido fundamentales para la solidez defensiva del equipo. En el ataque, David Strelec ha comenzado a destacar, a tal grado que ya ganó un lugar en el once titular por encima de Robert Bozenik. La estrategia del estratega Calzona se basa en una defensa férrea y aprovechar las oportunidades en el contraataque, un enfoque que ha dado resultados hasta ahora.

Del otro lado de la moneda, Harry Kane es el líder indiscutible de Inglaterra y su desempeño será crucial. El ariete del Bayern Múnich ha demostrado ser decisivo en fases eliminatorias anteriores, anotando en cada partido de eliminación directa camino a la final de la Eurocopa 2020. La capacidad de Kane para marcar en momentos clave será vital para seguir con vida en el certamen.