Galatasaray Vs Manchester United 29/11/23 | Apuestas y predicciones para Champions League

Mejores apuestas para Galatasaray Vs Manchester United por Champions League

Cumplidas cuatro fechas de fase de grupos de la Champions League, Manchester United se ubica en el último lugar de su grupo y necesita un triunfo para no quedar eliminado. Por eso, se jugará todas sus chances ante Galatasaray, en un encuentro que se llevará adelante el próximo miércoles a las 14.45 (hora de Argentina) en Rams Park de Estambul.

El conjunto turco tiene la gran oportunidad de despegarse. Un triunfo en este partido lo dejaría en las puertas de clasificación de cara a la última fecha. Además, saben que pueden lograrlo: hace algo más de un mes dieron el batacazo en Old Trafford y ahora contarán con la ventaja de la localía, una condición en la que han ganado ocho de los últimos diez partidos que han disputado.

Por su parte, el equipo británico parece haber reaccionado luego de una serie de malos partidos y lleva tres triunfos en cuatro presentaciones. El pasado domingo tuvo una gran actuación para golear a Everton y ahora buscará despertar del momento complicado que atraviesa por Champions League. La mala noticia es la enorme cantidad de bajas que sufre en esta final, ya que a los lesionados Casemiro, Lisandro Martínez, Mount y Eriksen, se le suman las suspensiones de Rashford y Sancho.

Apuesta Pronóstico Cuota Resultado del partido Empate 3.75 en bet365 Más/menos goles Más de 3,5 goles 2.50 en bet365

El United, listo para hacerle frente al gran desafío

El elenco de Erik Ten Hag llega diezmado por la enorme cantidad de bajas que ha sufrido en esta competición y particularmente para este partido. No obstante, el nivel de algunas apariciones en el último minuto, como Garnacho, Fernández o Martial, prometen vender cara la última vida que tiene el gigante británico en la competición.

Sobre todo porque Galatasaray no da garantías. Sin bien ese triunfo en Old Trafford lo ponen en una posición expectante, luego no ha dado la talla: perdió con claridad los dos partidos ante Bayern Munich y no pudo pasar del empate ante Copenhague como local, donde lleva una gran racha en el certamen doméstico, pero ante equipos internacionales no le ha ido bien en este semestre.

Además, vale resaltar que la levantada de los Diablos Rojos ha sido mayormente jugando fuera de casa, donde han ganado cuatro de los últimos cinco partidos que disputaron. En ese sentido, los antecedentes ante Galatasaray marcan que se impuso en tres de los últimos cinco encuentros entre ambos. Quizás las grandes ausencias no le permitan ganar a los visitantes, pero llegan con la confianza y cuentan con jugadores en el nivel adecuado para traerle problemas a los locales.

Dos equipos de potencial goleador y falencias defensivas

Solo hace falta ver las estadísticas para notar la búsqueda de cada equipo. Entre anotados y recibidos, Manchester United acumula 20 goles en cuatro partidos. La última vez que ambos se midieron, el juego terminó 3 a 2, y vale resaltar que los británicos cuentan con una enorme cantidad de bajas muy relevantes que lo hacen ser más frágil defensivamente.

Enfrente se encuentra Galatasaray, un equipo que ha marcado en los últimos 19 partidos que disputó y que viene de jugar tres juegos consecutivos que tuvieron al menos tres tantos. Jugadores como Icardi, Mertens y Zaha son vitales para contribuir en esta faceta, pero atrás no ha dado garantías a nivel internacional, ya que en cada partido de Champions que lleva disputado en esta fase de grupos, le han convertido, al menos, dos tantos.