En 2015 y 2016, la verdadera Roja, Chile, ganó dos Copa América al hilo con un equipo descomunal. Baste mencionar a Claudio Bravo, Alexis Sánchez o Arturo Vidal para darse cuenta de la calidad y nivel de competitividad que había en el fútbol chileno por aquel entonces. Sin embargo, ahora parece no ser la mejor opción apostar por Chile para el próximo Mundial 2026.

¿O tal vez sí? El torneo reciente para evaluar la capacidad de competir de Chile es la Copa América 2024. Vamos a analizar el rendimiento de Chile actual para comprobar si las cuotas 2.37 a SE CLASIFICARÁ para el Mundial 2026 para Chile merecen la pena. ¿Es hora de volver a apostar por La Roja o corren riesgo los chicos de Ricardo Gareca de quedar sin Mundial?

Cuotas SE CLASIFICARÁ para el Mundial 2026

El próximo Mundial de fútbol aumentará el número de participantes, lo que ha incrementado la presencia de equipos CONMEBOL. En esta ocasión, se clasificarán los 6 primeros y el 7º irá al repechaje. En el momento de redactar este contenido, Chile estaba fuera incluso del repechaje a la espera de reiniciar los juegos de clasificación a finales de 2024. Veamos todas las cuotas:

El rendimiento de Chile en la Copa América siembra dudas

Para estudiar si las cuotas de Chile al mercado SE CLASIFICARÁ para el Mundial 2026 son una buena oportunidad, hay que analizar cómo ha rendido La Roja en la Copa América 2024. ¿Y bien? Ciertamente, tuvo la mala suerte de encuadrarse en el grupo de Argentina, que a la postre sería campeona. Veamos primeramente su rendimiento en datos en la Copa América 2024:

Victorias : 0

: 0 Empates : 1

: 1 Derrotas : 2

: 2 Goles a favor : 0

: 0 Goles en contra: 1

Como se puede ver, los datos son escalofriantes. Chile no logró anotar un solo gol. Eso sí, en 3 juegos apenas encajó un tanto, lo que habla bien de su capacidad ofensiva (sobre todo si tenemos en cuenta que se enfrentó contra Argentina). Sin embargo, que no haya sido capaz de anotar contra selecciones como Canadá o Perú habla muy mal del estado de forma de Chile.

Las convocatorias de Chile, en tierra de nadie

Aunque ya han pasado años desde los éxitos de 2015 y 2016, en esta Copa América todavía se vio a futbolistas como Claudio Bravo y Alexis Sánchez con casi 40 años. Obviamente, no están al nivel de hace diez años. Y el panorama no es alentador. A dos años vista respecto al Mundial 2026, no hay suficientes activos en el fútbol chileno para transicionar con ciertas garantías.

Es verdad que dos años dan para mucho, pero ya hemos visto lo difícil que es cerrar ciclos en el fútbol y como este bloqueo acostumbra a pasar factura. Tenemos ejemplos claros: Francia en el Mundial de 2002, Italia en el Mundial de 2010, España en el Mundial de 2014 o Alemania en el Mundial de 2018. Con estos precedentes, las cuotas para Chile se antojan muy riesgosas.

Lo positivo es que quedan todavía 12 fechas y Chile está empatada a puntos con Paraguay que, actualmente, ocupa puestos de repechaje. Siendo objetivos, además, Chile no tiene nada que envidiar a los paraguayos. Sin embargo, a día de hoy no parecen tener armas suficientes como para competir con los que actualmente ocupan los 6 primeros puestos con una Brasil dormida.

¿Aguantará Venezuela a tan alto nivel?

Por tanto, parece que lo más sensato para apostar por Chile a SE CLASIFICARÁ es ver cómo rinde en la próxima ventana internacional. Asimismo, es cuestión de estudiar si Venezuela, especialmente con lo que se está viviendo en el país, será capaz de mantener el nivel (recordemos que marcha 4ª y viene de hacer una impresionante Copa América 2024).

También hay que prestar atención a Ecuador, que ha decepcionado enormemente en la Copa América 2024. Arriba ya se da por hecho que Argentina, Uruguay y Colombia coparán los 3 primeros puestos. Se espera que Brasil despierte y empiece a ganar tras el cambio de seleccionador, pero es cierto que es la canarinha más vulnerable de las últimas décadas.

¿Entonces? Los próximos tres juegos de Chile son ante Argentina, Bolivia y Brasil. Si no logra obtener al menos 4 puntos, podría hundirse irremediablemente. Sin embargo, si vas a apostar por Chile, el mejor momento es ahora, pues Paraguay también tiene dos de tres juegos complicados: Uruguay, Brasil y Perú. Con todo, puede merecer la pena esta cuota 2.37 a 1.