Chile se juega una de sus últimas oportunidades para reinsertarse en la lucha por un puesto en las Clasificatorias. La Roja recibe a Bolivia, la selección más débil del continente, lo que convierte los tres puntos en una obligación si quieren mantener vivas sus esperanzas de regresar a un Mundial. Para los bolivianos, cualquier resultado que no sea una derrota será considerado un éxito, ya que las expectativas sobre su desempeño fuera de casa son bajas. Chile deberá demostrar contundencia y evitar complicaciones en un partido que, en teoría, está a su favor.

a selección chilena sigue lidiando con una crisis futbolística que la ha dejado fuera de los Mundiales de 2018 y 2022. Aunque la llegada de Ricardo Gareca había renovado las esperanzas tras los prometedores primeros amistosos del Tigre, la mala actuación en la Copa América, donde fueron eliminados en fase de grupos sin marcar goles, y la reciente goleada 3-0 ante Argentina, han reavivado las dudas y amenazan con complicar aún más su clasificación al Mundial. La Roja necesita urgentemente revertir la situación y sumar puntos para no comprometer aún más su futuro.

La Verde llega a este encuentro con un impulso tras su segunda victoria en las Clasificatorias, un contundente 4-0 contra Venezuela. Sin embargo, esta victoria se produjo en el Estadio El Alto, a más de 4.150 metros de altura, un factor que ha complicado históricamente a los equipos visitantes. El partido contra Chile será una prueba para determinar si la mejora en el rendimiento boliviano se debe a una verdadera evolución en su juego o simplemente a la ventaja de la localía. La selección boliviana no ha mostrado un avance en los últimos años, lo que hace que este encuentro sea crucial para evaluar sus verdaderas opciones de llegar al Mundial.

Triunfo revitalizador

La Roja de Ricardo Gareca buscará recuperar su nivel previo a la Copa América, como se evidenció en su competitivo encuentro contra Francia. Chile aprovechará su condición de local para imponerse sobre Bolivia, un rival que, a pesar de su reciente victoria, sigue siendo una selección limitada en términos de juego. La historia y la experiencia jugarán a favor de los chilenos, quienes dominarán el encuentro y limitarán las oportunidades de gol de la visita, asegurando así una victoria crucial en su camino hacia el Mundial.

Falta de gol

Chile sufre un grave problema en cuanto a la anotación de goles. La Roja no anotó ni un solo tanto en la Copa América y en su reciente duelo contra Argentina casi no generó opciones frente a Emiliano Martínez. Por esto, aunque los locales serán muy superiores a la Verde, esa superioridad no se reflejará en la primera parte, donde los chilenos lucharán por revertir su ineficacia y cortar una racha de 4 partidos sin anotar en Clasificatorias.