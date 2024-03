Qué es la doble oportunidad en Betsson Apuestas: guía completa

Descubre cómo funciona la doble oportunidad en Betsson Apuestas. Aumenta tus posibilidades de ganar con esta guía completa.

Exclusivo para clientes de Capital Federal, Buenos Aires y Córdoba, Argentina +18 años.

La doble oportunidad en Betsson es una manera de apostar en la que existen mayores posibilidades de aciertos, puesto que las chances de obtener un beneficio trepa a 66% por el simple hecho de que tan sólo 1 (una) selección dejará pérdida.

Por lo tanto, si dominás la doble oportunidad en apuestas Betsson podrás empezar a generar una ganancia extra, aunque, notarás que, a comparación de otros tipos de apuestas, la doble oportunidad en Betsson ofrece cuotas más bajas.

Continuá leyendo este artículo para entender en profundidad todo sobre el mercado de apuestas doble oportunidad en Betsson.

¿Qué es doble oportunidad y cómo afecta a los apostadores?

Empecemos definiendo el mercado doble oportunidad en Betsson para que quede claro desde el comienzo. Este tipo de apuestas es una forma de jugar en la cual el apostador puede optar por 2 de las 3 posibles probabilidades en un evento deportivo donde participan dos equipos, por ejemplo, en deportes como el fútbol.

El usuario que prefiere apostar por la doble oportunidad en apuestas Betsson tiene 3 posibles combinaciones disponibles para su elección:

Victoria equipo local o empate (1X): el jugador apuesta que el equipo participante como local ganará el encuentro o empatará. Si ese equipo pierde, el apostador no obtendrá beneficios.

el jugador apuesta que el equipo participante como local ganará el encuentro o empatará. Si ese equipo pierde, el apostador no obtendrá beneficios. Victoria del equipo visitante o empate (X2): el apostador predice que el equipo visitante ganará ese evento o empatará. Si el visitante pierde el encuentro, el cliente perderá su apuesta.

el apostador predice que el equipo visitante ganará ese evento o empatará. Si el visitante pierde el encuentro, el cliente perderá su apuesta. Victoria local o visitante (12): aquí no hay chances para el empate, el usuario apuesta porque uno de los dos equipos (visitante o local) ganará el partido. En el caso de haber un empate, el cliente no conseguirá ganancias.

Como habrás podido notar la apuesta doble oportunidad en Betsson es muy sencilla y se recomienda como estrategia en eventos donde no es posible deducir claramente cómo será el resultado final o para apostadores que no se animan a tomar grandes riesgos.

¿Cómo es la doble oportunidad en Betsson?

Si te entusiasma esta forma de apostar o, por lo menos, considerás a ésta como una opción en el caso de tener dudas sobre el resultado, podés realizar tu apuesta doble oportunidad en Betsson así de fácil:

El puntapié inicial es hacer el Login en la página de apuestas deportivas de Betsson. Si aún no te registraste, tendrás que empezar por ese punto, el proceso de registro no te llevará más de unos minutos. A continuación, deberás navegar hacia el botón de las apuestas deportivas y elegir el deporte que prefieras, como te comentamos, la doble oportunidad en apuestas Betsson se pueden encontrar en deportes donde existen dos rivales, dada la naturaleza de la apuesta. Seleccionar el evento de tu interés, siempre es preferible apostar en competencias donde conozcas los equipos, así, aumentarás las chances de ganar. A continuación, deberás seleccionar el mercado “combinadas dobles” para que veas las opciones de doble oportunidad en Betsson. Las posibilidades son local y empate (1X), visitante y empate (X2), local y visitante (12). Determinar el valor de la apuesta para el mercado doble oportunidad en Betsson para finalmente ejecutar la apuesta.

La apuesta doble oportunidad en Betsson es particularmente popular en el fútbol y se aplica dentro del tiempo reglamentario, es decir, 90 minutos más el tiempo de descuento.

Esto no quiere decir que sólo se limita a esa disciplina, la doble oportunidad en Betsson también puede estar disponible en otros deportes como béisbol, vóley, rugby y hockey, pero no lo podrás aprovechar en los partidos de tenis.

Por otro lado, el mercado de doble oportunidad en apuestas Betsson puede estar disponible por tiempos, es decir, 1° tiempo o 2° tiempo.

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA

Ejemplos de doble oportunidad en Betsson

Vayamos a un ejemplo concreto, con un partido de la Copa de Liga donde se enfrentan Boca vs River, el clásico puede finalizar con cualquier resultado, dado que, si vamos a las estadísticas, Boca ganó 91 encuentros, River se llevó la victoria en 86 partidos y hubo un total de 83 empates.

Si no queremos arriesgarnos, podemos optar por el mercado doble oportunidad en Betsson, por consiguiente, las posibilidades pueden ser, suponiendo que el equipo xeneize es local:

Boca o empate (1x): Es decir, esperaremos que Boca consiga la victoria o logre un empate para tener ganancias en la apuesta doble oportunidad en Betsson.

Es decir, esperaremos que Boca consiga la victoria o logre un empate para tener ganancias en la apuesta doble oportunidad en Betsson. River o empate (x2): para obtener ganancias, los millonarios deberán ganar el partido o empatar.

para obtener ganancias, los millonarios deberán ganar el partido o empatar. River o Boca: cualquiera de los dos equipos debe ganar, si hay empate, entonces perderemos la doble oportunidad en apuestas Betsson.

¿Cómo Betsson calcula la cuota de doble oportunidad?

Al igual que para cualquier otro mercado de apuestas, la cuota para la doble oportunidad en apuestas Betsson se basa en el historial, estadísticas, estado de los jugadores, es decir, acorde a las probabilidades.

Ahora bien, si necesitás una fórmula para calcular la apuesta doble oportunidad en apuestas Betsson ¡la tenemos!

Para el ejemplo seleccionamos cuotas sencillas de esa manera facilitaremos la comprensión de la ecuación matemática y, para dar claridad a la explicación, nos remitimos al ejemplo del partido de Boca contra River, en donde le asignaremos:

Victoria de Boca 1.00

Empate 2.00

Victoria de River 3.00

La ecuación para calcular las cuotas serán las siguientes:

1X= (1.00 x 2.00) / (1.00 +3.00) = 0.5

X2 = (2.00 x 3.00) / (2.00 + 3.00) = 1.2

12 (1.00 x 3.00) / (1.00 + 3.00) = 0.75

¿En qué deportes se puede aprovechar la doble oportunidad?

Como nombramos anteriormente, la doble oportunidad en apuestas Betsson puede ser utilizada en disciplinas deportivas donde existen dos competidores y puede darse un empate, algunas de esas disciplinas son fútbol, handball, rugby, hockey, etc.

Por las características de la doble oportunidad en apuestas Betsson, no podrás usar este tipo de apuestas en disciplinas donde no se cumplen con las condiciones previamente detalladas, por ejemplo, en el tenis donde no existe el empate.

Recomendaciones Finales

La doble oportunidad en apuestas Betsson es una buena estrategia para usarla en ciertas ocasiones, aunque no hay fórmulas mágicas para ganar apuestas, nosotros sugerimos la aplicación de la doble oportunidad en apuestas Betsson cuando:

No existe una clara visión de quién ganará el partido o cómo finalizará el encuentro.

Como parte de una apuesta combinada, si no querés poner en riesgo otras selecciones.

Cuando no desees arriesgar tanto, pero querés generar algo de ganancia.

Si el equipo favorito participa como visitante y tiene dificultades para ganar partidos cuando disputa partidos fuera de casa.

Cuando conocés poco a los rivales y no sabés a ciencias ciertas cómo puede terminar la definición.

Vale destacar que la doble oportunidad en apuestas Betsson aumentan las posibilidades de ganancia, sin embargo, los potenciales beneficios son menores, por ende, no pretendas ganar mucho dinero usando esta forma para apostar.

Por último, es válido recordar que la doble oportunidad en apuestas Betsson no está disponible en todas las disciplinas deportivas, es un mercado que encontrarás en determinados deportes.