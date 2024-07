Nuestros expertos de GOAL Argentina te traen el mejor análisis Copa Sudamericana 2024 vuelta 1/16 de final: Cuiabá vs Palestino.

Cuiabá y Palestino se juegan el todo por el todo para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo chileno enfrentó un grupo bastante complicado en la Copa Libertadores y logró rescatar un tercer lugar que le dio boletos a la repesca para mantenerse en competencias internacionales. Por su parte, Cuiabá logró sobreponerse a su grupo en la Sudamericana y avanzar con el segundo lugar. Ahora, con el 1-1 conseguido en Chile, tienen todas las opciones de seguir en competencia jugando como locales en tierras brasileñas.

El elenco de Brasil no lo está pasando bien en el Brasileirao, donde está al borde de la zona de descenso. Sin embargo, el torneo internacional aparece como una gran oportunidad para mejorar su rendimiento futbolístico y comenzar a recuperar la versión que los llevó a tener un gran 2023. En su grupo de Copa Sudamericana acabaron por debajo de Lanús, pero muy por encima de Deportivo Garcilaso y Metropolitanos.

Palestino no tuvo grandes actuaciones en su grupo de Copa Libertadores, donde enfrentó a Bolívar y Flamengo. Sin embargo, se aseguró un valioso tercer lugar al superar a Millonarios, lo que le permitió continuar en competiciones internacionales. Ahora, en la repesca de Sudamericana, deberán demostrar bajo la dirección de su nuevo entrenador que tienen opciones de hacer algo significativo a nivel internacional. No obstante, el arranque de su segundo semestre no ha sido positivo, evidenciado por una dura derrota 4-1 contra Everton en la reanudación del Campeonato Nacional.

Brasil siempre Brasil

A pesar de no estar atravesando un buen momento en el ámbito local, los equipos brasileños suelen destacarse en las competiciones continentales. En esta ocasión, Cuiabá llega con amplias posibilidades de avanzar tras un empate 1-1 en su visita a Chile. Ahora, con el apoyo de su afición en casa, buscarán asegurar su lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

No obstante, los árabes han demostrado su capacidad de lucha contra grandes equipos del continente, incluso cuando juegan de visita. En su enfrentamiento contra Bolívar, a pesar de la derrota 3-1 en Bolivia, lograron marcar. Lo mismo ocurrió en Colombia contra Millonarios, donde anotaron y consiguieron un valioso empate 1-1.

La clave del balón parado

Las estadísticas hablan por sí solas para el equipo brasileño. Con un promedio de 7 tiros de esquina jugando como local en la Copa Sudamericana, Cuiabá demuestra que su ataque se centra en las bandas, con extremos punzantes que frecuentemente buscan el mano a mano y provocan numerosos lanzamientos de esquina. Por su parte, los chilenos también se muestran activos de visitante, con una media de 3 córners por partido fuera de casa en el ámbito internacional.