Uruguay vs España Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 26/06/26

Mejores apuestas Uruguay vs España

España gana y no marcan ambos equipos ⭐ @ 2.47 en Betano

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.98 en Betano

Lamine Yamal anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.85 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: España 2-0 Uruguay

España 2-0 Uruguay Pronóstico de goleadores: España: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal

Uruguay ha firmado un arranque bastante gris en este Mundial 2026 tras empatar de forma consecutiva ante Arabia Saudí y Cabo Verde.

Marcelo Bielsa debe de estar bastante frustrado con lo que ha visto sobre el césped. Sabe perfectamente que la clasificación no está ni mucho menos asegurada y que necesitan rascar un buen resultado sí o sí en esta última jornada del Grupo H.

Por su parte, España se resarció con una contundente victoria por 4-0 ante los saudíes después de aquel sorprendente tropiezo inicial frente a los Tubarões Azuis.

Los pupilos de Luis de la Fuente todavía no han encajado ni un solo gol en lo que va de campeonato y apenas han sufrido en defensa. Llegan en una posición inmejorable para certificar la primera plaza del grupo este fin de semana.

Alineaciones Probables Uruguay vs España

Posible alineación de Uruguay:

Rochet, Varela, R. Araujo, Giménez, Olivera, Valverde, Ugarte, Bentancur, Pellistri, Núñez, M. Araujo.

Posible alineación de España:

Raya, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Merino, Yamal, Oyarzabal, Williams.

Las mejores apuestas Uruguay vs España

1er Pronóstico Uruguay vs España: España gana y no marcan ambos equipos @ 2.47 en Betano

El impresionante cerrojo defensivo de La Roja en 2026

La España de Luis de la Fuente parte como clara favorita para este choque en el Estadio Guadalajara y los motivos saltan a la vista. La Roja se ha consolidado como una de las firmes candidatas al título, especialmente tras arrollar a Arabia Saudí por 4-0 en su última presentación. En la otra acera, Uruguay sigue buscando su primer triunfo en esta Copa del Mundo 2026.

En cuanto a la enfermería, hay excelentes noticias para ambos combinados, ya que ninguna de las dos casas de apuestas reporta bajas de última hora de cara a este trascendental partido. Mikel Oyarzabal ha estado arrastrando unas pequeñas molestias, pero seguirá jugando de inicio con el objetivo de seguir sumando goles en el panorama internacional. Lamine Yamal también apunta a la titularidad, lo que sin duda será un auténtico dolor de cabeza para la zaga charrúa.

El bloque europeo acumula cuatro porterías a cero en los seis partidos que ha disputado en este 2026, por lo que confiarán plenamente en echar el cerrojo una vez más. Si tenemos en cuenta que a los hombres de Marcelo Bielsa les ha costado ver puerta en los últimos 18 meses, lo van a tener muy complicado para batir la meta española.

2ºPronóstico Uruguay vs España: Menos de 2.5 goles @ 1.98 en Betano

España impondrá su ley

Esperamos una victoria cómoda para la selección española en esta cita, aunque sin llegar a ser una goleada escandalosa. La Celeste es un hueso duro de roer bajo la pizarra de Bielsa, pero este equipo español tiene calidad de sobra en tres cuartos de campo para romper su entramado defensivo.

Desde el inicio de 2025, 10 de los 14 compromisos de Uruguay han terminado con menos de 2.5 goles y todo apunta a que volveremos a ver un guion similar. Además, España sabe que el empate le basta para liderar el grupo, por lo que tampoco arriesgará el físico en exceso pensando ya en las eliminatorias de octavos. Por todo ello, lo más sensato es vaticinar un triunfo sólido pero con un marcador corto.

La mitad de los seis encuentros jugados por España en 2026 han registrado dos goles o menos. Los uruguayos no serán un rival sencillo y el plan de Bielsa pasará por desquiciar a los centrocampistas españoles, aunque lo normal es que terminen claudicando ante el talento de La Roja.

3er Pronóstico Uruguay vs España: Lamine Yamal anotará en cualquier momento @ 2.85 en Betano

Yamal volverá a brillar en Zapopan

Tras su doblete ante los saudíes, Oyarzabal se perfila en cada operador como el gran favorito de las cuotas para ver puerta en Zapopan, seguido de cerca por Borja Iglesias. Sin embargo, nuestra apuesta con valor de la jornada lleva otro nombre. A sus 18 años, Lamine Yamal está listo para volver a acaparar todos los focos.

La joya del Barcelona tiene todas las papeletas para repetir titularidad tras estrenarse como goleador en el último encuentro y llegará con ganas de seguir aumentando sus estadísticas. Tras firmar una temporada estratosférica a nivel de clubes con 42 goles y asistencias en la 2025/26, el extremo llega con la confianza por las nubes.

Una inoportuna lesión frenó su tramo final en LaLiga, por lo que está ansioso por recuperar el tiempo perdido en esta cita mundialista. Prevemos que el canterano azulgrana dejará su impronta sobre el césped de Jalisco, demostrando una vez más por qué es uno de los mayores talentos del planeta fútbol. Nos espera un espectáculo visual tremendo.

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