Sudáfrica vs Canadá Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 28/06/26

Mejores apuestas Sudáfrica vs Canadá

Más/Menos goles - Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.55 en Betano

Doble oportunidad - Sudáfrica/Empate ⭐ @ 2.05 en Betano

¿Habrá tanda de penaltis? - Sí ⭐ @ 6.50 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: Sudáfrica 1-1 Canadá

Sudáfrica 1-1 Canadá Pronóstico de goleadores: Sudáfrica: Oswin Appollis - Canadá: Jonathan David

La Copa del Mundo 2026 ya nos ha dejado una página para la historia: Sudáfrica ha sellado su billete a las rondas eliminatorias por primera vez en su trayectoria.

En su cuarto intento, el combinado sudafricano demostró al planeta que merece estar en la gran cita mundialista tras romper todos los pronósticos en la última jornada de la fase de grupos. Los Bafana Bafana lo tenían todo en contra cuando se midieron a la República de Corea en Monterrey.

Llegaban a la cita con el papel de víctimas; sin embargo, firmaron un triunfo clínico por 1-0 que les clasificó como segundos de grupo. Hugo Broos esperará que sus pupilos utilicen esta inyección de confianza para el choque de dieciseisavos de final contra una de las coanfitrionas, Canadá. Al disputarse el partido en California, es muy probable que gran parte de los aficionados locales en el SoFi Stadium se inclinen por apoyar al cuadro africano.

Por su parte, los canadienses vienen de sufrir una derrota por 2-1 ante Suiza en el cierre del grupo, un tropiezo que relegó a los coanfitriones a la segunda plaza. Como consecuencia, perdieron el privilegio de jugar este cruce en el BC Place de Vancouver. El bloque dirigido por Jesse Marsch ha registrado los tres resultados posibles en lo que va de torneo.

Aunque parten como favoritos para llevarse la victoria el domingo por la noche, Canadá no se fía de una Sudáfrica que rebosa confianza. Mientras tanto, los aficionados del sur del continente africano confían en que Broos logre que el equipo recupere el nivel mostrado en la clasificación. Si lo hacen, este primer duelo de dieciseisavos promete ser inolvidable.

Alineaciones Probables Sudáfrica vs Canadá

Posible alineación de Sudáfrica:

Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Maseko, Mafokeng, Appollis, Makgopa.

Posible alineación de Canadá:

Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Choiniere, Ahmed, David, Larin.

Las mejores apuestas Sudáfrica vs Canadá

1er Pronóstico Sudáfrica vs Canadá: Más/Menos goles - Menos de 2.5 goles @ 1.55 en Betano

Un choque cerrado y con pocos goles

Con un billete para los octavos de final en juego, no prevemos un fútbol vistoso y de ida y vuelta en este emparejamiento. Sudáfrica ya ha demostrado que sabe rascar resultados cuando la situación lo requiere. Conviene recordar que los Bafana solo han marcado tres goles en sus últimos cinco partidos, lo que indica que no van a arrollar a Canadá de buenas a primeras.

Los coanfitriones saborearon el éxito al endosarle seis goles a Qatar en la fase de grupos. No obstante, en los otros dos encuentros apenas pudieron anotar un tanto en cada uno. Los sudafricanos van a plantear un bloque más sólido y rocoso que el qatarí, especialmente en la parcela defensiva.

Cabe destacar que el combinado africano llega a esta cita encadenando cinco partidos consecutivos sin superar la barrera de los tres goles. Por otro lado, tres de los últimos cinco compromisos de Canadá también terminaron con menos de tres dianas en el electrónico. Ante el panorama de un duelo tan táctico en California, no vemos a ninguna de las dos selecciones marcando más de un gol.

2º Pronóstico Sudáfrica vs Canadá: Doble oportunidad - Sudáfrica/Empate @ 2.05 en Betano

Sin factor cancha real para 'Les Rouges'

Vamos a contracorriente en esta selección apostando a que Sudáfrica logre desesperar al equipo local sobre el papel. Venir de un triunfo que eleva la moral podría ser el catalizador definitivo para que el equipo visitante termine de explotar en este Mundial. Esa victoria rompió una racha de siete partidos sin ganar, pero el dato clave es que han empatado tres de sus últimos cinco encuentros.

'Les Rouges' vivieron una montaña rusa en la fase de grupos. Saben perfectamente que en esta eliminatoria nadie regala nada. Considerando que el cuadro canadiense ha firmado las tablas en dos de sus últimos cuatro compromisos internacionales, la selección visitante mantendrá intacta la fe en terminar, al menos, el tiempo reglamentario en tablas.

Por desgracia para Canadá, no contarán con el empuje de jugar en su propio territorio, ya que el partido se disputa en Estados Unidos. Esto restará hostilidad al ambiente para Sudáfrica, un factor que los Bafana intentarán aprovechar para sacar un resultado positivo. Aunque Sudáfrica se llevó el único precedente entre ambos (2-0 hace 19 años), este duelo será muchísimo más nivelado.

3er Pronóstico Sudáfrica vs Canadá: ¿Habrá tanda de penaltis? - Sí @ 6.50 en Betano

El punto de penalti decidirá el billete

El valor real en esta casa de apuestas, desde el prisma del apostador, está en predecir que el partido se marchará a la tanda de penaltis. El hecho de que Sudáfrica haya saldado con empate cuatro de sus últimos siete choques demuestra que es un bloque muy difícil de derrotar. Del mismo modo, a los Bafana también les cuesta desarmar las defensas rivales.

En sus dos compromisos más recientes, necesitaron una pena máxima para igualar ante Chequia, mientras que un zapatazo salvador de Thapelo Maseko marcó la diferencia ante Corea. Sin embargo, su último partido fue de poder a poder, a pesar de la brecha de 35 puestos en el ranking FIFA actual. Canadá aventaja a Sudáfrica en 30 posiciones en dicha clasificación, pero eso no significará absolutamente nada cuando ruede el balón en el césped del SoFi Stadium.

Los Bafana tienen argumentos más que suficientes para resistir durante los 120 minutos y llevar el desenlace a la lotería de los penaltis. Canadá querrá evitar ese escenario a toda costa, ya que podría suponer su eliminación prematura en el torneo que coorganizan. Sin embargo, con todo lo que hay en juego, es lógico prever que ambos conjuntos muestren un perfil conservador y temeroso, lo que bien podría abocar el partido a la pena máxima.