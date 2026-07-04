México vs Inglaterra Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 05/07/26

Mejores apuestas México vs Inglaterra

Primer equipo en marcar: México ⭐ @ 2.20 en Betano

1X2: Empate ⭐ @ 3.10 en Betano

Goleador en cualquier momento: Raúl Jiménez ⭐ @ 2.80 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: México 1-1 Inglaterra

México 1-1 Inglaterra Pronóstico de goleadores: México: Raúl Jiménez - Inglaterra: Harry Kane

México es un clásico indiscutible en las citas mundialistas, pero la historia nos dice que siempre se suele quedar a las puertas cuando llega la hora de la verdad. Sus mejores registros llegaron precisamente como anfitriones en 1970 y 1986, ediciones en las que alcanzaron los cuartos de final. Una victoria más aquí y repetirán aquella hazaña, dando continuidad a una de sus trayectorias más regulares en el torneo.

Ninguna otra selección del mundo ha disputado más duelos mundialistas (64) sin llegar a levantar el codiciado trofeo que el combinado azteca. Jugar en su territorio les brinda la oportunidad de oro para romper esa maldición. Si lo logran, pondrán fin a una dolorosa racha de siete eliminaciones consecutivas en esta misma ronda entre 1994 y 2018.

La tercera etapa de Javier Aguirre al mando de la selección está siendo bastante notable. Sin embargo, guiar a los suyos frente a Inglaterra en este listón tan alto le otorgaría de inmediato el estatus de leyenda viva en el país. Aun así, los Pross no lo van a poner nada fácil. De hecho, representan una amenaza muy superior a la de cualquier rival que los coanfitriones hayan cruzado hasta ahora en la competición.

Los pupilos de Thomas Tuchel tuvieron que sudar sangre para sellar su billete a los octavos de final del Mundial. Los Three Lions necesitaron dos zarpazos tardíos de Harry Kane para remontar un partido que se les había atragantado seriamente en 16avos contra RD Congo. Es evidente que Inglaterra no está desplegando su juego más fluido últimamente; a pesar de ello, el tremendo arsenal de su plantilla hace que sea una temeridad darlos por muertos.

Tras caer eliminados en cuartos hace cuatro años, viajan con la firme obsesión de volver a meterse entre los ocho mejores. Probablemente, las semifinales de 2018 fueron su mejor escaparate para añadir la segunda estrella a su escudo, pero el fútbol les concede una nueva reválida. El ganador de este cruce se verá las caras con Noruega o Brasil, lo que demuestra que esto es solo el principio de un camino largo y sinuoso.

Alineaciones Probables México vs Inglaterra

Posible alineación de México:

Rangel, Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo, Mora, Lira, Romo, Alvarado, Quiñones, Jiménez.

Posible alineación de Inglaterra:

Pickford, James, Konsa, Guéhi, O’Reilly, Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane.

Las mejores apuestas México vs Inglaterra

1er Pronóstico México vs Inglaterra: Primer equipo en marcar: México @ 2.20 en Betano

Intensidad tempranera en un ambiente eléctrico

La propuesta táctica del "Vasco" Aguirre no terminó de convencer a la exigente parroquia mexicana en los compases previos. El descontento era palpable antes del pitido inicial del torneo; de hecho, los empates sin goles del Tri ante Uruguay y Portugal provocaron una sonora pitada de un sector de la afición local. Pese a todo, la atmósfera ha dado un giro radical y México ha respondido en el verde con arranques muy intensos.

En dos de sus cuatro compromisos mundialistas hasta la fecha, los coanfitriones han golpeado primero. Apenas tardaron 9 minutos en perforar la red contra Sudáfrica y abrieron la lata a los 22 minutos frente a Ecuador. Si le sumamos que han mantenido su portería a cero en cada cita, técnicamente se han estrenado antes que nadie en el marcador en todos sus partidos de este Mundial.

Inglaterra haría bien en ir con pies de plomo ante un inicio fulgurante de los mexicanos, que estarán espoleados por un ambiente ensordecedor en el Estadio Azteca. La zaga británica no termina de asentarse, habiendo encajado tres goles en cuatro encuentros. El tanto de la RD Congo en el minuto 7 de los dieciseisavos deja claro que México tiene los argumentos necesarios para golpear primero en este choque de octavos.

2ºPronóstico México vs Inglaterra: 1X2: Empate @ 3.10 en Betano

Aroma a tablas en los 90 minutos

Las cuotas a ganador en el mercado de tiempo reglamentario están sumamente ajustadas. Inglaterra parte como ligera favorita en las plataformas del operador, algo lógico si tenemos en cuenta que aventaja a los aztecas en diez posiciones en el ranking FIFA.

Con todo, el factor campo de México es una baza que no se puede ignorar en absoluto, ya que contarán con un jugador número doce empujando desde la grada durante todo el choque. Además, el hecho de encadenar cuatro victorias consecutivas manteniendo la portería imbatida les inyectará una dosis tremenda de moral. A Aguirre le entusiasma tejer un bloque defensivo sólido y solidario que permita descolgarse a sus carrileros en ataque.

A los de Tuchel les va a costar un mundo derribar el muro local, tal y como ya sufrieron en sus carnes ante la RD del Congo. Los destellos de genialidad individuales, como los que acostumbra a firmar Kane, siempre pueden desatarse en cualquier acción. Sin embargo, el reciente empate sin goles de Inglaterra contra Ghana refleja que aún no han dado con la tecla de la regularidad.

Si miramos los precedentes, México no ha conseguido doblegar a Inglaterra en sus últimos cuatro cara a cara directos y su único enfrentamiento en un Mundial se saldó con derrota allá por 1966. No obstante, al llegar ambos en una dinámica positiva de imbatibilidad, hay muchas papeletas para que acaben neutralizándose mutuamente durante los 90 minutos de juego.

3er Pronóstico México vs Inglaterra: Goleador en cualquier momento: Raúl Jiménez @ 2.80 en Betano

Un viejo conocido para romper los esquemas

Harry Kane volvió a demostrar en el último compromiso por qué es el faro absoluto de Inglaterra. Su formidable definición rescató a los Three Lions para catapultarlos hasta esta ronda eliminatoria. Con cinco dianas en su casillero personal, Kane se sitúa a un solo gol de Kylian Mbappé y Lionel Messi en la trepidante carrera por la Bota de Oro.

A pesar de ello, el verdadero valor de las cuotas podría decantarse del lado mexicano. Julián Quiñones comanda la tabla de artilleros de los coanfitriones con tres tantos y, tras haber firmado el primer gol del torneo, se postula como una opción muy seria. De todos modos, si buscamos un perfil idóneo, el veterano delantero Raúl Jiménez sobresale de forma especial.

El ariete del Wolves ha curtido gran parte de su trayectoria profesional midiéndose a los defensores de las islas de tú a tú. De hecho, ha celebrado más goles ante Jordan Pickford que frente a cualquier otro guardameta en la Premier League. Jiménez le ha marcado seis tantos en ocho años al portero del Everton, lo que evidencia que conoce a la perfección el punto débil del número uno de la selección inglesa.

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