México vs Ecuador Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 30/06/26

Mejores apuestas México vs Ecuador

México gana ⭐ @ 2.20 en bet365

Ambos equipos anotan: No y Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.75 en bet365

Raúl Jiménez anota o asiste ⭐ @ 2.15 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico del resultado exacto: México 1-0 Ecuador

México 1-0 Ecuador Pronóstico de goleadores: México: Raúl Jiménez

México llega en un momento de forma espectacular para afrontar las rondas de eliminación directa de un Mundial por décima vez en su historia.

Los coanfitriones firmaron un pleno de victorias en el Grupo A para plantarse aquí y, lo que es mejor, todavía no han encajado un solo gol. Javier Aguirre debe de estar encantado con el rendimiento de los suyos hasta la fecha.

Por su parte, el camino de Ecuador ha sido bastante más irregular. La Tricolor sumó una victoria, un empate y una derrota para amarrar su plaza en estos dieciseisavos de final. Eso sí, no hay que olvidar que se impusieron a Alemania, lo que demuestra que el combinado de Sebastián Beccacece es un hueso duro de roer y no se va a rendir fácilmente.

Alineaciones Probables México vs Ecuador

Posible alineación de México:

Rangel, Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Romo, Gutiérrez, Alvarado, Jiménez, Quiñones.

Posible alineación de Ecuador:

Galíndez, Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo, Plata, Valencia.

Las mejores apuestas México vs Ecuador

1er Pronóstico México vs Ecuador: México gana @ 2.20 en bet365

Los mexicanos siguen deslumbrando

México ya transmitía muy buenas sensaciones en la preparación previa a este Mundial veraniego y la verdad es que el arranque de la cita mundialista no ha podido ser mejor.

Tres victorias consecutivas y un balance de seis goles a favor y ninguno en contra llenarán de confianza al vestuario de cara a estos dieciseisavos de final. Si a esto le sumamos el factor campo, es totalmente lógico que partan como los grandes favoritos en las cuotas.

Además, el Tri llega limpio en el parte médico y de sanciones, lo que significa que Javier Aguirre podrá poner sobre el verde a su once de gala. Raúl Jiménez apunta a ser la principal referencia arriba tras haber descansado en el último compromiso frente a Chequia.

Ecuador se encuentra en una situación idéntica en cuanto a disponibilidad, por lo que Sebastián Beccacece tendrá a todo su arsenal listo para la batalla.

Esperamos un duelo de máxima tensión en Ciudad de México. Aunque creemos que los locales terminarán imponiéndose, no sería ninguna sorpresa que el billete a octavos acabe decidiéndose en la prórroga.

2ºPronóstico México vs Ecuador: Ambos equipos anotan: No y Menos de 2.5 goles @ 1.75 en bet365

Un choque de pocos goles

Hay argumentos de peso para pronosticar un partido de marcador corto. Aunque ambos equipos cerraron la fase de grupos con partidos de más de 2.5 goles, sus otros cuatro compromisos previos no superaron esa barrera. Los mexicanos han registrado 8 partidos con menos de 2.5 goles en lo que va de 2026, una tendencia que en Ecuador se estira a 13 de sus últimos 17 encuentros.

Ambas selecciones han demostrado ser bloques muy difíciles de batir y muy solidarios en tareas defensivas. Por esa razón, no deberíamos esperar un festival de goles en el Azteca esta semana. Tanto Aguirre como Beccacece han hecho un trabajo impecable en la organización táctica de sus plantillas, lo que vaticina una batalla muy cerrada.

Este es el típico partido de eliminatoria que se define por un detalle o un único gol. Con el empuje de la afición local apretando en la grada, confiamos en que los hombres de verde sean los que terminen mandando el balón al fondo de la red.

3er Pronóstico México vs Ecuador: Raúl Jiménez anota o asiste @ 2.15 en bet365

Jiménez, motivado por alcanzar una cifra histórica

Tras celebrar recientemente su 35º cumpleaños, el Mundial 2026 se perfila como la última gran cita internacional para Raúl Jiménez. El delantero del Wolverhampton Wanderers suma 46 dianas en 128 partidos con la elástica de su país y está hambriento por alcanzar la cifra redonda de los 50 goles.

Todo apunta a que dará un paso de gigante hacia ese objetivo frente a Ecuador. Jiménez se quedó en el banquillo frente a los checos, descansando en un partido que México solventó con un cómodo 3-0. Por lo tanto, llegará fresco y con las piernas descansadas para liderar el ataque en la capital.

La zaga ecuatoriana es plenamente consciente del peligro constante que genera el ariete. El exjugador del Fulham es el gran favorito en cualquier casa de apuestas para ver puerta en este encuentro y nuestro análisis coincide con el de los operadores.

Aunque hay calidad de sobra en el campo para que marquen otros futbolistas, apostamos por que "El Lobo Mexicano" será el gran protagonista de la noche. Ya sea firmando el gol o asistiendo, Jiménez querrá demostrar una vez más su jerarquía en el plano internacional.

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