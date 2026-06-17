México vs Corea del Sur Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 19/06/26

Mejores apuestas México vs Corea del Sur

1x2: México ⭐ @ 2.02 en BetWarrior

Ambos equipos marcan: Sí ⭐ @ 2.02 en BetWarrior

Goleador en cualquier momento: Son Heung-Min ⭐ @ 3.60 en BetWarrior

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: México 2-1 Corea del Sur

México 2-1 Corea del Sur Pronóstico de goleadores: México: Raúl Jiménez x2 - Corea del Sur: Son Heung-Min

México tuvo un arranque perfecto en su andadura en la Copa del Mundo de 2026. Los coanfitriones justificaron con creces su victoria por 2-0 en la jornada inaugural contra Sudáfrica. Quizás la única decepción para la afición local fue que no cayeran más goles.

Sin embargo, los dirigidos por Javier Aguirre llegan como líderes del Grupo A a este segundo partido de la fase de grupos. Evitar la derrota en el Estadio Akron significaría que el Tri tendría un pie en los dieciseisavos de final. Su gran actuación frente a Sudáfrica sugiere que atraviesan un gran momento de forma para este compromiso.

La confianza de Corea del Sur debe estar por las nubes tras su triunfo por 2-1 en el debut frente a Chequia. No fue solo el hecho de asegurar los tres puntos, sino la forma en que lo consiguieron. Los Guerreros de Taeguk perdían 1-0 a falta de 30 minutos para el final, pero demostraron un carácter increíble para darle la vuelta al partido.

Oh Hyeon-gyu salió desde el banquillo para anotar el gol de la victoria a 10 minutos del desenlace. Este encuentro servirá como un duelo directo entre ambas naciones por el liderato del Grupo A. Con los dos equipos habiendo ganado en su estreno, este partido está destinado a convertirse en uno de esos clásicos mundialistas.

Alineaciones Probables México vs Corea del Sur

Posible alineación de México:

Rangel, Reyes, Sánchez, Vásquez, Gallardo, Lira, Alvarado, Gutiérrez, Fidalgo, Quiñones, Jiménez

Posible alineación de Corea del Sur:

Seung-gyu, Han-beom, Min-jae, Gi-hyuk, Seol, In-beom, Paik, Tae-seok, Kang-in, Jae-sung, Heung-min

Las mejores apuestas México vs Corea del Sur

1er Pronóstico México vs Corea del Sur: 1x2: México @ 2.02 en BetWarrior

Los anfitriones buscan mantener su racha ante Corea

La ventaja de jugar en casa sigue siendo un factor diferencial en la Copa del Mundo. México disfrutó de un ambiente ensordecedor en el Azteca durante la primera jornada. Ahora, esperan que la afición de Zapopan pueda replicar o incluso superar ese apoyo de cara a lo que viene.

Se espera que los locales rindan a un gran nivel bajo estas condiciones tras su victoria inicial. El Tri encadena ya una racha de nueve partidos invicto, con siete victorias y dos empates. Además, llegan a este compromiso con cuatro triunfos consecutivos en su haber, lo que significa que saltarán al campo con total confianza para llevarse los tres puntos.

Corea también atraviesa un buen momento tras sumar tres victorias seguidas. Sin embargo, antes de eso encajaron dos derrotas consecutivas en amistosos frente a Austria y Costa de Marfil. Por si fuera poco, el combinado asiático no ha tenido mucho éxito contra México en el pasado.

México está invicto en los últimos cuatro enfrentamientos directos, habiendo ganado tres de ellos. Su último choque en una Copa del Mundo fue en 2018, cuando el Tri se impuso por 2-1 en Rostov. Por lo tanto, todo apunta a que el conjunto local conseguirá un resultado positivo este viernes por la mañana.

2ºPronóstico México vs Corea del Sur: Ambos equipos marcan: Sí @ 2.02 en BetWarrior

Pólvora encendida en ambos ataques

Ambos equipos marcaron por duplicado en su partido de debut, lo que indica que es muy probable que veamos goles en las dos porterías. México ha anotado 10 goles en sus últimas cuatro presentaciones, con un promedio de 2.5 goles por partido. Mientras tanto, el ataque de Corea del Sur ha visto portería en ocho ocasiones durante sus últimos tres encuentros.

Los dirigidos por Hong Myung-bo le endosaron recientemente cinco goles a Trinidad y Tobago, por lo que parece poco probable que se queden en blanco. Los últimos cinco enfrentamientos directos produjeron un total de 17 goles, dejando un promedio de 3.4 tantos por encuentro. Esta es una clara señal de que, cuando estas dos selecciones se cruzan, los goles suelen estar garantizados.

También vale la pena señalar que en los tres enfrentamientos más recientes de su historial ambos equipos marcaron. Además, ambos conjuntos han visto portería en sus respectivos dos últimos compromisos. En consecuencia, si vas a armar tus apuestas, debes tener en cuenta que ambas naciones deberían aparecer en el electrónico en este choque.

3er Pronóstico México vs Corea del Sur: Goleador en cualquier momento: Son Heung-Min @ 3.60 en BetWarrior

El choque de los delanteros veteranos

Se espera que los delanteros experimentados tengan un peso decisivo en este partido. Raúl Jiménez lideró el ataque del conjunto local en el encuentro anterior. En su primera titularidad en una Copa del Mundo, el ariete de los Wolves no decepcionó. Jiménez estuvo a punto de marcar en los primeros cinco minutos, pero el guardameta sudafricano Ronwen Williams logró detener su disparo.

Raúl finalmente encontró las redes en la segunda mitad, por lo que se presenta como un candidato ideal si buscas su gol en este compromiso. Sin embargo, también vale la pena respaldar a Son Heung-min, a pesar de que no logró anotar en su debut en este Mundial de 2026. El exdelantero de los Spurs registró seis remates contra Chequia, la cifra más alta de todo el encuentro.

Son también registró el xG (goles esperados) más alto de la noche con 1.02, pero se quedó sin marcar. El delantero del LAFC ya se ha acostumbrado a las condiciones veraniegas de los Estados Unidos, por lo que jugar en territorio mexicano no afectará su rendimiento. Tras fallar una oportunidad clara en el primer partido, cabe esperar que Son esté mucho más fino de cara a puerta en este encuentro.

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