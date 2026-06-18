El choque de Brasil contra Marruecos despierta alarmas a solucionar

El empate 1-1 frente a Marruecos puso de manifiesto algunas de las debilidades de Brasil. Analizamos si todavía representan una apuesta con valor para ganar el Mundial de este verano. Los brasileños ya no están en la primera línea de favoritos del torneo, pero cuentan con un historial de enorme éxito en esta competición.

Brasil en el Mundial

Mercado / Evento Cuotas ⭐ Brasil vs. Haití - Más de 3.5 goles 1.87 Llegar a semifinales 3.60 Ganar el torneo 10.50

Cuotas por cortesía de Betano. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Las preocupaciones de Brasil en el Mundial

Brasil llegaba a este Mundial como uno de los grandes favoritos del torneo, pero sus cuotas han caído de 8.00 a 13.00. Esto ocurre tras una actuación bastante gris contra Marruecos en Nueva Jersey, lo que ha generado bastantes dudas en torno a la Seleção desde entonces. Sin embargo, los Leones del Atlas representan su rival más complicado en el Grupo C, por lo que este resultado no debería descartar de golpe sus credenciales al título.

El conjunto de Carlo Ancelotti tiene la oportunidad de recuperar sensaciones y confianza frente a Haití, antes de verse las caras con una disciplinada selección de Escocia. La indiscutible genialidad táctica del técnico italiano debería ser un factor clave para solucionar los problemas actuales y los desajustes dentro de la plantilla. No obstante, necesitan ofrecer un rendimiento contundente este fin de semana.

Ismael Saibari aprovechó los errores defensivos en el partido inaugural. Brasil pareció poco preparada para las condiciones del encuentro, con futbolistas como Casemiro sufriendo para adaptarse al ritmo. Los marroquíes se convirtieron en el primer equipo en intentar cinco tiros en los primeros 10 minutos contra los brasileños desde 1966. Los sudamericanos mejoraron tras el descanso, limitando a los norteafricanos a solo dos disparos y un xG (goles esperados) de 0.16.

El seleccionador brasileño ha tomado nota sobre su equipo, y se espera que Igor Thiago pierda su puesto en el once titular tras un rendimiento bastante flojo. Por otra parte, la entrada de Danilo Santos podría aportar mayor pausa y criterio con el balón, mientras que se baraja la opción del regateador Luiz Henrique para sustituir a un Raphinha que estuvo demasiado aislado.

Además, todo apunta a que Neymar se perderá el choque contra Haití. A sus 34 años, el astro sigue siendo vital para la estrategia a largo plazo del equipo, sobre todo debido a la gran dependencia que existe hacia Vinicius Junior.

Es poco probable que Haití ponga en aprietos a los pentacampeones, ya que la calidad individual debería bastar para asegurar la victoria de Brasil. Sin embargo, los escoceses obligarán a la Seleção a adaptarse, lo que supondrá una preparación fundamental de cara a las eliminatorias.

Aunque apostar a que Brasil ganará el Grupo C ofrece poco valor, respaldar su triunfo en el torneo sigue siendo un pronóstico viable dada su experiencia.

¿Hasta dónde puede llegar la Seleção?

El lado positivo para Ancelotti y Brasil es que ya se han quitado de encima el partido más difícil del Grupo C y lograron evitar la derrota. El gris rendimiento de Thiago, que lo situó entre los jugadores menos eficientes del campo, probablemente provocará cambios en la alineación.

Vinicius Junior salvó el empate en el primer encuentro, y el delantero del Real Madrid sigue siendo una pieza fundamental en su campaña, postulándose como un claro candidato a máximo goleador.

Puede que solo haya realizado un disparo, pero la estrella del Real Madrid no perdonó. La preocupación ahora es saber si los demás atacantes podrán ofrecer un buen apoyo con el balón en juego. Thiago, por ejemplo, chutó dos veces y desperdició una ocasión clara. Matheus Cunha o Endrick podrían sustituirlo en el once inicial para el partido en Pensilvania.

Se espera una respuesta contundente por parte de los sudamericanos y Haití podría pagar los platos rotos. Brasil desborda calidad ofensiva y los hombres de Ancelotti deberían imponer su superioridad. Hay motivos de sobra para esperar varios goles en el Philadelphia Stadium, ya que en cuatro de los últimos cinco compromisos de la Seleção se superó la línea de más de 2.5 goles.

Nuestro pronóstico es que Brasil avanzará en el Grupo C y cuenta con calidad suficiente para seguir adelante en las rondas eliminatorias. No obstante, levantar el trofeo puede ser una tarea muy complicada para la plantilla de Ancelotti. Incluso con la experiencia táctica del míster, veremos si hay suficiente fondo de armario para derribar a colosos de la talla de España, Francia o Argentina.

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