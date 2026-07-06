Argentina vs Egipto Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 07/07/26

Mejores apuestas Argentina vs Egipto

Argentina gana la primera mitad ⭐ @ 1.90 en bet365

Ambos equipos anotan (Sí) ⭐ @ 2.37 en bet365

Mo Salah anota o da una asistencia en cualquier momento ⭐ @ 3.50 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Argentina 2-1 Egipto

Argentina 2-1 Egipto Pronóstico de goleadores: Argentina: Messi, L. Martínez - Egipto: Marmoush

Lionel Messi y Mo Salah acapararán todos los reflectores este martes por la noche, cuando Argentina y Egipto se jueguen el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 en Atlanta.

Los dirigidos por Lionel Scaloni firmaron una fase de grupos impecable, asegurando el liderato con pleno de victorias. Sin embargo, en la ronda de dieciseisavos sufrieron un susto monumental, necesitando un gol en propia puerta para superar a Cabo Verde por 3-2 en la prórroga. Messi sigue siendo el faro del equipo y lidera el torneo con siete dianas.

Scaloni tiene pocos rompecabezas que resolver en su once inicial para este choque crucial ante los Faraones. Facundo Medina es duda por calambres —aunque Nicolás Tagliafico está listo para cubrir la banda—, mientras que Lautaro Martínez apunta a iniciar como titular por delante de Julián Álvarez.

Por su parte, Egipto se ha plantado en los octavos de final por méritos propios, tras eliminar a Australia en la tanda de penaltis y firmar la primera victoria de su historia en una fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

La gran preocupación de los africanos está en la línea defensiva. Ahmed Fatouh está descartado, mientras que Abdelmonem y Hafez llegan entre algodones, aunque la buena noticia es que Salah se ha recuperado a tiempo de unas leves molestias en el isquiotibial.

Alineaciones Probables Argentina vs Egipto

Posible alineación de Argentina:

E. Martínez, Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina, De Paul, Fernández, Mac Allister, Messi, Almada, Lautaro Martínez.

Posible alineación de Egipto:

Shobeir, Alaa, Ibrahim, Fathy, Hafez, Lasheen, Ateya, Ziko, Salah, Ashour, Marmoush.

Las mejores apuestas Argentina vs Egipto

1er Pronóstico Argentina vs Egipto: Argentina gana la primera mitad @ 1.90 en bet365

Los datos apuntan a que la Albiceleste golpeará primero

Los campeones del mundo atraviesan un momento espectacular, a pesar de que sufrieron más de la cuenta para dejar en el camino a la cenicienta Cabo Verde en la ronda anterior. Argentina ha marcado el primer gol del encuentro en cada uno de sus últimos 10 partidos. Por si fuera poco, se ha ido al descanso con ventaja en el marcador en todos ellos.

Lionel Messi vuelve a ser el motor indiscutible de Argentina. El astro de Rosario lidera la tabla de goleadores del torneo con siete tantos y ya encadena un récord histórico de ocho partidos consecutivos marcando en una Copa del Mundo.

Aunque Egipto es un equipo sumamente peligroso en ataque, sus problemas atrás son evidentes. Ahmed Fatouh es baja confirmada, mientras que Abdelmonem y Hafez se someterán a pruebas de última hora para ver si pueden jugar. Además, los Faraones han encajado goles en cada uno de sus últimos seis encuentros.

2ºPronóstico Argentina vs Egipto: Ambos equipos anotan (Sí) @ 2.37 en bet365

Los egipcios también tienen pólvora

En muchos sentidos, que Argentina anote al menos un gol parece una apuesta segura. La Albiceleste ha visto puerta en sus últimos 11 partidos en todas las competiciones. Con un Messi intratable, es muy poco probable que Egipto logre mantener su portería a cero en esta cita.

Dicho esto, en los últimos cinco partidos de Egipto, ambos equipos lograron marcar. Los tres encuentros de la fase de grupos de los Faraones terminaron con un idéntico 1-1, antes de calcar ese mismo resultado en los dieciseisavos de final frente a Australia.

Un factor clave es que la defensa argentina no se ha mostrado impenetrable. Concedieron dos goles en la ronda anterior ante la modesta Cabo Verde, un equipo que además se plantó sin complejos y les generó 16 remates a portería. Con Salah manejando los hilos y Marmoush en punta, Egipto tiene las armas para hacer daño.

Apostar por goles en ambas porterías, con una probabilidad implícita de solo el 42.19%, se perfila como la opción con más valor en nuestros pronósticos para este Argentina vs Egipto.

3er Pronóstico Argentina vs Egipto: Mo Salah anota o da una asistencia en cualquier momento @ 3.50 en bet365

El radar de los datos: Salah genera peligro constante

Mo Salah se está divirtiendo de lo lindo en este Mundial con un nuevo rol sobre el césped. Jugando como un '10' creativo con total libertad, el futbolista egipcio ha incrementado notablemente su volumen de generación de juego a lo largo del torneo, al punto de liderar la estadística de ocasiones creadas (16) junto al belga Leandro Trossard.

La estrella africana promedia aproximadamente 4.50 ocasiones creadas por cada 90 minutos, una cifra muy superior a las 1.90 que registró en la última Copa de África y a las 2.05 que firmó con el Liverpool en la temporada 2025/26.

Salah creó 5 ocasiones de gol contra Australia y sumó un gol y una asistencia en el duelo frente a Nueva Zelanda. Por este motivo, si revisas las cuotas en tu casa de apuestas u operador de confianza, verás que apostar a que Salah anota o asiste en estos octavos de final (con una probabilidad estimada del 28.57%) es una de las mejores opciones del día.

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