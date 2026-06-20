Argentina vs Austria Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 22/06/26

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Argentina vs Austria son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Argentina 2-2 Austria

Argentina 2-2 Austria Pronóstico de goleadores: Argentina: Lionel Messi, Julián Álvarez; Austria: Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer

Argentina pasó por encima de Argelia con un contundente 3-0 en su debut en Kansas City, gracias a un hat-trick de Lionel Messi en su partido internacional número 200. El astro de 38 años igualó el récord histórico de Miroslav Klose en la Copa del Mundo con 16 goles.

Los vigentes campeones del mundo atraviesan un estado de forma fantástico, sumando 14 victorias en sus últimos 16 partidos. Un segundo triunfo certificaría prácticamente su billete hacia las rondas eliminatorias.

Austria, que también sumó de a tres en la primera jornada del Grupo J, no será un rival sencillo. El experimentado equipo dirigido por Ralf Rangnick firmó un regreso triunfal al Mundial tras 28 años de ausencia, venciendo a Jordania por 3-1. Das Team encadena una racha de cuatro victorias consecutivas, habiendo derrotado recientemente a selecciones de la talla de Corea del Sur y Ghana.

El choque en Texas será su primer enfrentamiento oficial. Su último cara a cara se remonta a hace 36 años: un amistoso que terminó 1-1 un mes antes de que arrancara el Mundial de Italia 1990. Aquel año, la Argentina de Diego Maradona acabaría perdiendo la final por 1-0 ante Alemania Federal.

Austria parte como la clara víctima en los papeles. Sin embargo, el sistema de presión alta de Rangnick está diseñado minuciosamente para incomodar a los favoritos. Si logran neutralizar a Messi y golpear con criterio al contragolpe, podríamos presenciar otro vuelco histórico en este Mundial. El empate es una posibilidad muy real.

Alineaciones Probables Argentina vs Austria

Posible alineación de Argentina:

Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Medina, De Paul, Mac Allister, Fernández, González, Messi, Álvarez.

Posible alineación de Austria:

Schlager, Posch, Lienhart, Danso, Alaba, Chukwuemeka, Seiwald, Schmid, Laimer, Sabitzer, Arnautovic.

Las mejores apuestas Argentina vs Austria

1er Pronóstico Argentina vs Austria: Más de 2.5 goles totales @ 2.00 en bet365

Festival de goles en Arlington

Argentina viene desplegando un fútbol imperial, sumando ocho victorias consecutivas y manteniendo su portería a cero en siete de ellas. El combinado albiceleste ha visto puerta al menos tres veces en tres de sus últimos cuatro compromisos, y cuatro de sus últimos cinco duelos superaron la barrera de los 2.5 goles totales.

Lionel Scaloni presume de tener una de las mejores parcelas ofensivas del planeta. Lautaro Martínez, Nico Paz y Julián Álvarez son los nombres propios que brillan con luz propia junto a Messi. Sería una auténtica sorpresa que se quedaran sin marcar en este encuentro.

Austria tampoco se queda atrás en cuanto a efectividad en el último tercio. En dos de sus últimos cuatro partidos anotó al menos tres goles, siendo además los únicos dos duelos de ese periodo que registraron más de 2.5 goles en total.

No se prevé que ninguna de las dos selecciones salga a especular ni a encerrarse atrás. Aunque lo lógico es que Argentina domine la posesión del balón, Austria buscará hacer daño a la Albiceleste en las transiciones rápidas y en las jugadas a balón parado. Apostar por el mercado de más de 2.5 goles totales ofrece un valor indiscutible.

2ºPronóstico Argentina vs Austria: Lionel Messi anotará en cualquier momento @ 1.90 en bet365

El Rey Leo busca el trono absoluto

Messi celebró sus 200 partidos internacionales firmando un triplete inapelable ante Argelia. Curiosamente, ocurrió exactamente 20 años después de su debut en una Copa del Mundo, allá por 2006 frente a Serbia y Montenegro.

El primer tanto de 'La Pulga' fue un auténtico misil teledirigido a la escuadra derecha. Más tarde, se libró de una posible expulsión tras una dura entrada sobre el gemelo derecho de Aïssa Mandi. Aprovechando al máximo que el colegiado le perdonara la tarjeta roja, se encargó de marcar dos goles más para sellar el que es su primer hat-trick en un Mundial.

Con esto, ya iguala al emblemático Klose con 16 dianas en citas mundialistas. Un gol más y el récord en solitario será suyo, al menos de momento, ya que Kylian Mbappé le pisa los talones a solo dos de distancia. Disputando su histórico sexto Mundial, Messi lidera la misión argentina de revalidar la corona de campeones.

La Albiceleste busca encadenar dos títulos mundiales consecutivos por primera vez desde que lo lograra el Brasil de 1958 y 1962. A sus 38 años, Messi sigue rindiendo en su plenitud, por lo que Austria tendrá que rozar la perfección si quiere mantenerlo a raya.

3er Pronóstico Argentina vs Austria: Austria gana o empata @ 2.30 en bet365

¿Brillará la garra de Austria?

Austria se ha transformado por completo desde su descenso a la Nations League B en marzo de 2025. Su única derrota en los 12 encuentros disputados desde entonces fue un tropiezo por 1-0 ante Rumanía en los clasificatorios para el Mundial; los otros 10 se contaron por victorias.

Los pupilos de Rangnick han dejado su portería a cero en dos de sus últimos cuatro partidos. En su estreno en esta cita, despacharon con solvencia a Jordania por 3-1. Aunque los jordanos amenazaron de forma aislada, el despliegue físico y el coraje de Austria terminaron imponiendo condiciones.

Por su parte, Argentina se ha consolidado como uno de los combinados más regulares y fiables del planeta en los últimos dos años. Al igual que los austriacos, solo han encajado una derrota desde el inicio de 2025.

Si Austria es capaz de atar en corto a Messi y aprovechar sus opciones en la transición ofensiva, la sorpresa en esta Copa del Mundo estará más que servida. Puedes esperar que Austria pelee hasta el último suspiro, por lo que respaldar su doble oportunidad para este encuentro ofrece el mejor rendimiento entre las tres apuestas presentadas.