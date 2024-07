Nuestros expertos de GOAL Argentina te cuentan la historia de Adriano, MVP de la Copa América 2004: ¿Quién será el mejor jugador de esta edición?

Era la temporada 2002/2003 y en la ciudad italiana surgía una estrella. Tras un primer paso discreto por el Inter de Milán (club donde acabaría por asombrar a Europa), un jovencísimo Adriano explotaba por fin, regresando al Giuseppe Meazza en el mercado invernal de la temporada 2003/2004. Hoy: ¡El auge y la caída del MVP Copa América 2004 Adriano!

Adriano se corona con Brasil en la Copa América 2004

Tras campeonar en el Mundial de 2002, Brasil afrontaba la Copa América 2004 con ausencias importantes, pero con jóvenes con mucha hambre. Por ejemplo, en la Brasil de 2004 vimos a un joven Luis Fabiano de apenas 24 años, todavía lejos de sus mejores años en el Sevilla Fútbol Club. Adriano contaba con 22 años, pero muchos ya hablaban de él.

Venía de un último tramo de temporada con el Inter de Milán sensacional, anotando 12 goles en 18 partidos. Era un milagro de la naturaleza: Todo potencia, pero también con la calidad necesaria para driblar o definir. Era la esperanza de un Inter de Milán en horas bajas que quería recuperar su presencia en Europa. Su MVP en la Copa América alimentaría todavía más la ilusión.

Con casi dos metros de altura y más de 80 kilos de peso, era un zurdo tocado por los dioses. De hecho, 3 años antes, en el año 2001, asombró al mundo en el Trofeo Santiago Bernabéu. Jugó solo 8 minutos, pero fueron suficientes para hacerle un túnel a Karanka, provocar una tarjeta amarilla (Hierro) y marcar un gol de falta desde 35 metros a Casillas.

¿Cómo logró Adriano ganar el MVP de la Copa América 2004?

Más allá de la Fase de Grupos Copa América 2004, Adriano destacó especialmente en las eliminatorias por el título. Si no llega a ser por Adriano, Brasil no hubiera sumado otra Copa América. Y no solo se explica por su capacidad goleadora durante el torneo, sino porque llegó a aparecer en momentos fundamentales del juego. Repasemos su trayectoria en el torneo:

Cuartos de final ante México : La selección golea por 4-0 a La Tri. Adriano anota dos tantos, uno de ellos para poner el 2-0 y acabar con las esperanzas mexicanas.

: La selección golea por 4-0 a La Tri. Adriano anota dos tantos, uno de ellos para poner el 2-0 y acabar con las esperanzas mexicanas. Semifinales ante Uruguay : Adriano logra empatar para Brasil tras el gol de Sosa (Uruguay) a inicios de la primera parte. Además, anota su penal en la tanda.

: Adriano logra empatar para Brasil tras el gol de Sosa (Uruguay) a inicios de la primera parte. Además, anota su penal en la tanda. Final ante Argentina: Adriano no solo anota su penal en la tanda de penales por el título, sino que logra forzar la prórroga al empatar para Brasil en el descuento.

Todo esto sumado a su rendimiento en la Fase de Grupos permitió a Adriano liderar la tabla de goleadores con 7 tantos, muy lejos del segundo máximo goleador (el uruguayo Carlos Bueno con 3 goles). Con esta exhibición, el Inter de Milán se frotaba las manos para la temporada 2004/2005. Sin embargo, la alegría solo duraría, prácticamente, esa campaña.

¿Por qué Adriano se apagó tras la Copa América 2004?

La temporada 2004/2005 fue la mejor en la carrera de Adriano. Incluso en verano de 2005 todo parecía ir bien, pues volvía a conquistar un título con Brasil siendo el máximo goleador: Confederaciones 2005. Aunque el Inter de Milán cayó en ¼ de final de la Champions League, el futuro era prometedor. Adriano venía de dar exhibiciones durante todo el torneo.

Especialmente importante fue aquella en la que prácticamente él solo tumbó al Valencia en la Fase de Grupos. Si se hacían un par de retoques en el mercado de pases para la temporada 2005/2006, el Inter de Milán sería de los máximos favoritos a ganar la Serie A y la Champions League. Sin embargo, era un espejismo, pues Adriano estaba deprimido.

Sí, aquella temporada 2004/2005 fue una mentira, con un Adriano que intentaba sobreponerse a sus fantasmas. La muerte de su papá fue hundiéndolo lentamente en una espiral de adicciones y apatía que hizo que su rendimiento no parara de caer a partir del verano de 2005. Tras varias idas y venidas, terminó por recalar en el Flamengo en 2009.

Allá logró recuperar parte de su alegría, ganando el Brasileirao y siendo pichichi con 19 goles. Pero fue un oasis en un desierto infinito. Colgó las botas en 2016 en el Miami United F.C., donde solo jugó un partido. Completamente olvidado, Adriano fue un quiero y no puedo. Eso sí, donde marcó una época fue en el PES 6 de la Play Station 2 junto a Ibrahimović, ¿recuerdan?