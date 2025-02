Cómo aprovechar la racha goleadora del Barcelona en las apuestas

Barcelona vs Rayo Vallecano

Nuestros expertos analizan cómo apostar a favor de los goles del FC Barcelona en las diferentes competiciones. Conoce las apuestas de mayor valor.

Con 41 goles en 11 partidos hasta ahora, el Barcelona está teniendo su mejor inicio goleador del año desde 1943, y no muestra señales de desaceleración.

El Barça ha marcado en cada uno de sus últimos 12 encuentros en todas las competiciones y le metió cinco al Real Madrid. Pero, ¿es apostar por más goles la mejor opción?

Total de goles marcados

Cuotas

Barcelona vence a Rayo Vallecano y más de 3.5 goles ⭐ 2.05

Barcelona gana la Copa del Rey ⭐ 3.00

Barcelona gana LaLiga ⭐ 2.90

Robert Lewandowski Pichichi de La Liga ⭐ 1.50

Cuotas cortesía de Betano. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

Barça y los goles van de la mano

Pocos equipos en el fútbol mundial son tan letales frente al arco como el equipo de Hansi Flick en este momento. Robert Lewandowski y Raphinha no pueden dejar de marcar, Lamine Yamal está brillando en el campo y, lo más importante, están ganando partidos. Los Blaugrana son verdaderamente un equipo en forma.

El Rayo Vallecano también lo está haciendo bien. Con tres victorias consecutivas en LaLiga, incluyendo dos partidos sin recibir goles, han subido al sexto lugar. No hay que olvidar que recientemente empataron 3-3 con el Real Madrid. Han demostrado que merecen estar donde están en la tabla.

Por muy dominantes que sean, el Barça no es invencible. Siete de sus últimos nueve oponentes han encontrado la manera de marcarles, aunque sea como consolación, así que hay opciones. A pesar de que se espera que venzan, el mercado de goles es al que hay que apuntar en las apuestas Barcelona vs Rayo Vallecano.

La Copa del Rey: la mejor opción a título

Ha pasado bastante tiempo desde que el Barcelona levantó el trofeo de la Copa del Rey, pero, basándonos en su forma actual, ¿quién apostaría en su contra? Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad se unieron a ellos en las semifinales después de que el equipo de Flick le metiera cinco al Valencia. Las cuotas de 3.00 para ganar la competición son interesantes .

La última vez que triunfaron en esta competición fue en 2021, cuando Lionel Messi los llevó a la victoria, pero el equipo es casi irreconocible ahora. Ganar el título de LaLiga puede ser un desafío dado que actualmente están terceros, pero la Copa del Rey ofrece una gran oportunidad para obtener un trofeo.

Las opciones del Barcelona para ganar LaLiga

Los hombres de Flick están actualmente terceros en la tabla, a solo dos puntos del Madrid y el Atlético, y son el equipo más en forma. Si Lewandowski, Pedri, Yamal y compañía pueden mantener este ritmo, podrían ser imparables. La pregunta es, ¿pueden mantenerlo?

Las próximas seis semanas podrían desempeñar un papel importante en definir si tienen lo que se necesita para superar a los dos equipos que están por encima de ellos. Enfrentan a tres clubes en el top 10 de la división antes de cruzarse con el equipo de Diego Simeone el 16 de marzo.

Si logran permanecer invictos desde ahora hasta esa fecha, mientras siguen navegando en la Champions, tendrán una oportunidad real. Sería necesario tener mucho valor para apostar en su contra.

¿Puede alguien detener a Robert Lewandowski?

Lewandowski ya ha anotado ocho goles en 2025, sumando a los 23 que consiguió antes de Navidad, por lo que no es sorpresa que sea el favorito para el Pichichi. Con 19 en LaLiga, está tres por delante de Kylian Mbappé, y la capacidad goleadora de su equipo sugiere que no se detendrán pronto. La leyenda polaca tiene competencia para el premio, pero no demasiada.

Una opción interesante, sin embargo, podría ser su compañero de equipo, Raphinha, considerando lo altas que son las cuotas. El brasileño no está marcando tan consistentemente como antes, pero aún está a solo seis de Lewandowski en la carrera por el Pichichi. El hecho de que esté valorado en 17.00 para lograrlo indica lo improbable que debería ser, pero su rendimiento esta temporada significa que no es imposible.

Mbappé tendrá algo que decir mientras espera llevar al Madrid al título en mayo, sin embargo, tiene que ponerse al día. Solamente faltan 10 para llegar al centenario de goles de Lewandowski en el Barcelona, por lo que el polaco tendrá una gran motivación para marcar.