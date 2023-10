Codere apuesta gratuita

Bonificación del 100%, podés duplicar tu primer depósito hasta $10.000 en freebets

Exclusivo para usuarios mayores de edad que realicen su primer registro en la casa de apuestas desde el 31 de mayo de 2023.

El bono para clientes nuevos consiste en la duplicación del primer ingreso hasta $10.000.

El valor base de ingreso en la cuenta debe ser de $500 y el tiempo límite para optar por esta promoción es de 30 días a partir del primer depósito. Sólo cuenta el primer ingreso efectuado por el cliente.

Las apuestas válidas son las realizadas con el 100% del importe depositado con una cuota mínima de 2,5 en una o múltiples apuestas simple o parlay y no se toman en cuenta otras promociones automáticas.

El cliente no debe realizar ningún pedido de retiro durante la vigencia de la promoción sino el bono desaparecerá.

Las freebets deben ser utilizadas para apuestas con una cuota igual o mayor de 2.00 en las apuestas de deportes.

Las freebets duran 1 semana, luego desaparecen.

Al usar el bono, el cliente sólo adquirirá la ganancia neta generada por el mismo.

Si se utilizan las freebets y la apuesta es cancelada, no se restituirá el valor de las freebet ni se determinará otro lugar.