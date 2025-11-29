Chelsea vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Premier League | 30/11/25

+

👑Mejores apuestas Chelsea vs Arsenal

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.70 en bet365

1x2 - Empate ⭐ @ 3.33 en bet365

Estevao anotará en cualquier momento ⭐@ 5.10 en bet365

Predicción de marcador: Chelsea 2-2 Arsenal

Predicción de goleadores:

Chelsea: Pedro Neto, Estevao.

Arsenal: Ebere Eze, Mikel Merino.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Chelsea vs Arsenal son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Chelsea ha estado cogiendo impulso discretamente esta temporada. Han logrado una buena racha de resultados, perdiendo solo una vez en sus últimos 10 partidos.

La plantilla de Enzo Maresca parece estar en buena forma. Con jugadores como Liam Delap regresando al equipo y Cole Palmer cerca de volver de una lesión, el Chelsea es peligroso.

No se les puede excluir de la carrera por el título, especialmente porque están en segundo puesto antes de la acción de este fin de semana. El club del oeste de Londres está solo a seis puntos de los líderes de la liga, y una victoria en Stamford Bridge seguramente reabriría la carrera.

Un convincente triunfo por 3-0 sobre el Barcelona en la Champions League a mitad de semana demostró hasta dónde ha llegado el Chelsea. Sin embargo, el Arsenal puede argumentar lo mismo, después de haber castigado al Bayern Múnich con su primera derrota de toda la temporada el miércoles por la noche.

Ese marcador de 3-1 fue generoso para los alemanes, ya que los Gunners mostraron su fuerza en la segunda mitad y superaron completamente a los campeones de la Bundesliga. Esto ocurrió tras ganar el Derbi del Norte de Londres por 4-1.

⚽Alineaciones probables Chelsea vs Arsenal

Posible alineación del Chelsea:

Robert Sánchez, James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernández, Neto, Pedro, Gittens, Delap

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Martinelli, Merino

🔥Las mejores apuestas Chelsea vs Arsenal

1er Pronóstico Chelsea vs Arsenal: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.70 en bet365

El equipo local ha estado defensivamente sólido últimamente, manteniendo su portería a cero en cuatro de sus últimos cinco partidos. Sin embargo, en casa conceden un promedio de un gol por partido, lo que significa que los visitantes podrían capitalizar.

Ambos equipos tienen ataques potentes, el Arsenal suma 24 goles en la Premier League y el Chelsea, 23 en 12 partidos. Los Gunners anotaron siete goles en sus últimos dos encuentros en todas las competiciones, a pesar de la ausencia de jugadores cruciales como Viktor Gyokeres y Martin Odegaard.

Con este último ya recuperado de una lesión, debería jugar un papel crucial en la creación de oportunidades para sus compañeros, probablemente desde el banquillo el domingo. Es crucial que en los últimos tres partidos del Arsenal ambos equipos marcaron igual que en el el 50% de los partidos de liga del Chelsea en casa.

En tres de sus últimos cuatro enfrentamientos directos en Stamford Bridge ambos equipos celebraron gol. Los jugadores que cada uno tiene en sus filas son de calidad suficiente para anotar al menos un tanto el domingo. Con todas estas razones, creemos en este mercado para la primera de nuestras apuestas Chelsea vs Arsenal.

2ºPronóstico Chelsea vs Arsenal: 1x2 - Empate @ 3.33 en bet365

El Chelsea está pisando los talones a los Gunners y puede jugar con un poco de libertad el domingo, ya que la presión está sobre los líderes. Los Blues han tenido dificultades contra el Arsenal en encuentros recientes, sin poder ganar en sus últimos siete enfrentamientos de liga.

Asegurar una victoria este fin de semana será celebrado en todo el país, pero la realidad es que el Arsenal está en un gran momento de forma. El equipo de Mikel Arteta está invicto en sus últimos 16 partidos en todas las competiciones, ganando 14 de ellos.

El club del norte de Londres ha vencido a sus anfitriones en cinco de sus últimos siete enfrentamientos directos. Sin embargo, sus dos encuentros más recientes en el Bridge terminaron en empate..

Con ambos equipos en gran forma y con profundidad de plantilla, es probable otro empate el domingo y eso apoyamos en nuestras apuestas Chelsea vs Arsenal.

3er Pronóstico Chelsea vs Arsenal: Estevao anotará en cualquier momento @ 5.10 en bet365

El Chelsea ha distribuido bien sus goles, con todos contribuyendo. Pedro Neto, Joao Pedro y Enzo Fernández lideran la tabla de goleadores del club en la Premier League. Sin embargo, el fichaje de verano Estevao ha demostrado por qué firmó con el Chelsea.

El joven brasileño ha sido sensacional tanto para el club como para su país. Estevao anotó contra el Barcelona durante la semana, llevando su cuenta a tres goles en tres partidos.

El delantero ha sumado seis tantos en sus últimas 10 apariciones, incluidas internacionales. Sin embargo, Maresca lo ha utilizado con moderación en la liga. Si Estevao empieza de titular, la defensa del Arsenal podría tener problemas contra él.