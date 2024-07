¿Cuáles son las casas de apuestas con Apple Pay en Argentina?

Casas de apuestas que aceptan Apple Pay en Argentina

Listado de las casas de apuestas con Apple Pay en Argentina: ventajas/ desventajas de las apuestas con Apple Pay.

En Argentina, muchos jugadores quieren conocer cuáles son las casas de apuestas con Apple Pay, puesto que la billetera virtual de la famosa empresa está siendo cada vez más conocida.

Realizar apuestas con Apple Pay es una buena opción para quien desea formas de pago online seguras y con beneficios desde su iPhone o Mac. Seguí leyendo más para conocer cuáles son las casas de apuestas con Apple Pay disponibles en nuestro país.

¿Se puede apostar con Apple Pay en Argentina?

Apple Pay es un monedero electrónico que podés añadir a tu teléfono iPhone, incluso, es posible integrarlo a Apple Watch, lo único que tenés que hacer es registrar una tarjeta de crédito o débito a la aplicación.

El sistema de pago se encuentra disponible en varios países como Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y, por supuesto, Argentina.

¿Cómo funciona el sistema de pagos en las casas de apuestas con Apple Pay? Simple, se puede pagar a través de Touch ID, código o Face ID, el cliente necesita añadir previamente la tarjeta para concretar las transacciones, la app trabaja con las entidades bancarias más reconocidas, por lo tanto, es un medio seguro para cualquier operación.

Casas de apuestas con Apple Pay de Argentina

En Argentina hay un abanico importante de casas de apuestas, pero no todas poseen autorización, por ende, no es seguro colocar dinero en estos sitios de procedencia dudosa.

Lo mejor es apostar en plataformas habilitadas con múltiples métodos de pago como las apuestas con Apple Pay, tarjetas de débito, crédito, billeteras electrónicas, transferencias bancarias, entre otras.

En la siguiente tabla, te dejamos un resumen con las principales casas de apuestas y sus bonos de bienvenida.

El código de bonificación de bet365 se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo.

3 casas de apuestas con Apple Pay de Argentina

De todas esas casas de apuestas con la que se podría apostar con Apple Pay nos centraremos en 3 de ellas para explicarte las características principales y puedas elegir dónde apostar.

Betano

Una de las casas de apuestas más comprometidas con el deporte, especialmente, con el fútbol es Betano porque además de ser patrocinador de La Liga Profesional AFA, es sponsor oficial de dos grandes eventos como la Copa América y la EuroCopa 2024.

Pero, Betano no es sólo una plataforma destinada a apuestas fútbol, el operador cuenta con un listado extenso de otras disciplinas deportivas como tenis, béisbol, básquet, rugby, artes marciales, incluso deportes electrónicos.

Las cuotas son muy atractivas, especialmente cuando están marcadas como Supercuotas que son las que tienen valores revisados y aumentados para beneficiar a sus clientes con las ganancias potenciales.

Betsson

Una de las casas de apuestas que más han tomado popularidad entre los argentinos es Betsson, el sponsor de Boca Juniors y Racing se hizo conocido por disponer de múltiples opciones de apuestas que incluyen desde fútbol hasta Waterpolo.

Betsson además tiene promociones de cuotas mejoradas, brindando así valores superadores, incluso, en ocasiones más altos que otros sitios de juegos online, podés encontrar las súper cuotas resaltadas en los atajos.

La app de Betsson es otro motivo de orgullo para el sitio de apuestas, dado que es una aplicación fácil de descargar, intuitiva y con funcionalidades útiles para quien desea apostar desde el celular, el único problema es que sólo está disponible para Android.

Codere

En estos momentos Codere tiene uno de los bonos de bienvenida más envidiables, el cliente nuevo puede beneficiarse con una bonificación equivalente al 100% del primer depósito hasta $200.000. Para reclamarlo, el usuario que abre su cuenta debe cumplir con todos los Términos y Condiciones.

Codere además de ser un sitio de apuestas online, posee sus salas físicas, son en total 13 bingos en diferentes puntos de Buenos Aires, por lo que, los más conservadores pueden acercarse a disfrutar de los juegos de manera presencial.

El operador también se destaca por disponer de un buen centro de ayuda al cliente, los asesores se encuentran capacitados para brindar soporte a través de los canales como el chat online, redes sociales, teléfono, WhatsApp y correo electrónico.

Los métodos de pago son variados, acepta desde tarjetas hasta billeteras electrónicas, lo mejor es que no cobra comisiones por las operaciones, pero, de todos modos, se recomienda siempre comunicarse con el medio de pago a elección para corroborar si no existen cargos extras.

¿Cómo apostar usando Apple Pay? paso a paso

Para hacer tus apuestas con Apple Pay, primero tenés que verificar cuáles son las casas de apuestas con Apple Pay y hacer esta serie de pasos:

Ingresá desde tu iPhone, iPad o Mac a cualquiera de las casas de apuestas con Apple Pay de tu preferencia.

Dirigite a la sección de depósitos dentro de tu cuenta, aparecerá un listado con las opciones de pago disponibles.

Oprimí el botón del método de pago para apuestas con Apple Pay, la transacción se realizará con tu tarjeta predeterminada, aunque, está la posibilidad de cambiar la tarjeta también.

Fijá el valor que querés ingresar a tu cuenta de juegos online.

Confirmá los datos y hacé efectivo el pago.

¿Qué alternativas a Apple Pay ofrecen las casas de apuestas argentinas?

No son muchas las casas de apuestas con Apple Pay, pero ante eso, hay muchas otras alternativas para ingresar dinero y comenzar a pagar, por ende, no te estreses si el sitio de tu preferencia no permite apostar con Apple Pay porque hay otros medios como:

Mercado Pago

Tarjeta de Crédito y débito

Transferencia bancaria

AstroPay

Debin

Cupones de pago

Bizum

La disponibilidad de estas formas de pago dependerá de la casa de apuestas, por lo que se recomienda corroborar en el sitio que elijas apostar.

Consideraciones antes de usar Apple Pay para apostar

Aunque hasta aquí parece ventajoso hacer apuestas con Apple Pay también tiene su lado B, por eso, en el siguiente cuadro te resumimos las pros y los contras de elegir este método de pago

Ventajas Desventajas Apostar con Apple Pay es seguro Hay pocas casas de apuestas con Apple Pay No se cobran tasas extras por su uso En ocasiones, pagar las apuestas con Apple Pay puede tener demoras. Es un método práctico No es posible usarlo en Android

Preguntas frecuentes sobre Apple Pay en apuestas

Para ir cerrando este artículo sobre las casas de apuestas con Apple Pay, dejamos tres preguntas útiles para que no tengas dudas sobre apostar con Apple Pay.

¿Es seguro apostar usando Apple Pay?

Sí, es seguro apostar con Apple Pay porque el sistema utiliza la información biométrica para confirmar los pagos en las casas de apuestas con Apple Pay.

¿Se puede usar Apple Pay para apostar con dispositivos Android?

No, Apple Pay no está diseñada para apostar con dispositivos Android, podés utilizar el método de pago en celulares con iOS. La alternativa para dispositivos con Android es Google Pay.

¿Existen costos y comisiones por apostar usando Apple Pay?

De modo general, las casas de apuestas con Apple Pay no cobran comisiones por el uso del monedero electrónico, pero siempre debés consultar con el sitio de juegos online y con el método de pago para que puedas apostar con Apple Pay tranquilo.