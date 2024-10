Copa América 2024: cómo apostar con Betsson

Nuestros expertos de GOAL Argentina te explican en esta guía cómo apostar con Betsson en la Copa América: Mercados, cuotas y pronósticos.

Este año 2024 habrá Eurocopa y Copa América, ¡una auténtica locura! Por fin la FIFA, la UEFA y la CONMEBOL trabajan para homogeneizar calendarios. Así que nos esperan dos meses de junio y julio de mucho fútbol. ¿Pero cómo apostar con Betsson en la Copa América? A continuación, revelamos todo sobre las apuestas Betsson Copa América 2024.

¿Cómo apostar en la Copa América con Betsson desde Argentina?

Lo primero que llama la atención de Betsson Argentina es su sencilla interfaz. Sí, casi todas las casas de apuestas de la Argentina funcionan igual, pero Betsson juegan con la ventaja de ofrecer una de las experiencias más fluidas. Obviamente, para aprender cómo apostar con Betsson en la Copa América hay que disponer de saldo. Luego, buscá tus apuestas:

Cuando iniciés sesión en Betsson Argentina con las credenciales creadas, navega por el menú en busca de las apuestas Copa América. Si el torneo está a punto de comenzar o ya ha dado inicio, podrás acceder a todos los juegos y cuotas a través del menú lateral izquierdo en EVENTOS POPULARES. Cuando cargués el apartado de apuestas Copa América 2024, podés apostar a los mercados de RESULTADO FINAL. Para más cuotas, clicá en el juego que deseés y aparecerán todos los mercados. Cuando pulsés sobre una cuota, cargará un boleto de apuestas. Indicá en él cuánta plata querés jugar y aceptá la apuesta. Recordá que podés combinar varios pronósticos para hacer apuestas combinadas Copa América 2024.

Lo bueno de aprender cómo apostar con Betsson en la Copa América 2024 es su bono de bienvenida de hasta $100.000 ARS. Además, Betsson Argentina incluye herramientas que hacen de las apuestas algo más divertido y sencillo, pues podés utilizar la función CREAR APUESTA para combinar cuotas de un mismo evento y, además, la herramienta CASHOUT.

Cómo abrir una cuenta en Betsson desde Argentina

Lógicamente, no podrás aprender cómo apostar con Betsson en la Copa América 2024 sin antes estar registrado en la plataforma. No te preocupés, que abrir una cuenta en Betsson desde la Argentina es bien fácil. En un par de minutos te habrás registrado, pudiendo hacer un primer depósito para disfrutar del bono de bienvenida Betsson Argentina. Tomá nota:

Entrá en Betsson Argentina a través de uno de nuestros enlaces directos; Ahora, clicá sobre la opción CREAR CUENTA que encontrarás en letras blancas sobre fondo verde en la parte superior derecha de la pantalla; Cargará un formulario de registro Betsson Argentina. Completá cada campo con la información que se te solicite. Aceptá los términos y condiciones, completá el registro e ingresá plata en tu cuenta de usuario para empezar a jugar.

Podrás aprender cómo apostar con Betsson en la Copa América 2024 con Argentina con un extra de hasta $100.000 ARS. Tené en cuenta los términos y condiciones de la promoción de bienvenida para que no haya sorpresas. En cuanto a los métodos de pago para activar el bono, Betsson Argentina dispone de una gran cantidad de opciones. Las enumeramos:

AstroPay

Tarjetas de débito (Visa, MasterCard, Maestro)

DEBIN

Paysafecard

Cobro Express

Pago Fácil Betsson (es posible recargar dinero con Pago Fácil Betsson en PBA)

Pago 24 (en PBA)

Cupón de Pago (en CABA)

Betsson Mercado Pago

Cuotas Betsson Copa América 2024

Las cuotas que encontrás en las mejores casas de apuestas Copa América reflejan la probabilidad que el operador en cuestión otorga a un pronóstico. Para saber si es una cuota que merece la pena, tenés que hacer una comparativa entre el % de la bookie y el % que le otorgás vos. ¿Pero cómo calcular el porcentaje de las cuotas Betsson Copa América 2024?

Tomá la cuota, por ejemplo, la de la victoria de Argentina contra Canadá a cuota 1.30 a 1.

Dividí 1 entre la cuota (1.30). El resultado de este ejemplo sería 0,76. Multiplicá este resultado por 100 y obtendrás el porcentaje: 76 %.

¿Cómo saber entonces que las cuotas Betsson Copa América 2024 tienen valor? Bien fácil. Si tu estudio arroja un % mayor de probabilidades, habrá valor. Claro que si creés que Argentina tiene un 77 % de opciones de ganar a Canadá, no será muy rentable. En cambio, si considerás que hay un 90 % de opciones, estamos hablando de un 13 % de rentabilidad.

Tipos de apuestas Betsson para la Copa América 2024

Obviamente, al aprender cómo apostar a la Copa América 2024 con Betsson Argentina, verás que los mercados de apuestas Copa América son similares a los de otros torneos de fútbol. De esta forma, podrás hacer apuestas fútbol al OVER/UNDER de goles, apuestas con hándicap Copa América o apuestas a AMBOS EQUIPOS ANOTAN. Pero hay más:

Apuestas Besson al máximo goleador del torneo: Copa América 2024

Las cuotas a máximo goleador Copa América 2024 son habituales en la mayoría de casas de apuestas deportivas online de Argentina. Eso sí, para que se publiquen, deben confirmarse las convocatorias y, en ocasiones, incluso se espera por el inicio del torneo. ¿Quiénes son los favoritos para ganar la Bota de Oro de la Copa América 2024? ¡Veamos!

Luis Díaz : El extremo izquierdo del Liverpool lleva un año sensacional, aunque es cierto que nunca ha sido un gran goleador, sino más un futbolista de hacer jugar. Con todo, empató en el puesto de máximo goleador con Lionel Messi en la Copa América 2021. Se espera mucho de Colombia y gran parte pasa por lo que haga él.

: El extremo izquierdo del Liverpool lleva un año sensacional, aunque es cierto que nunca ha sido un gran goleador, sino más un futbolista de hacer jugar. Con todo, empató en el puesto de máximo goleador con Lionel Messi en la Copa América 2021. Se espera mucho de Colombia y gran parte pasa por lo que haga él. Darwin Núñez : Está jugando con el Liverpool una temporada 2023/2024 sublime, registrando más de 10 goles anotados y más de 10 asistencias. Con Uruguay tendrá más responsabilidad de cara a gol, por lo que puede ser una buena apuesta máximo goleador Copa América 2024. Dependerá de hasta dónde lleguen los Charrúa.

: Está jugando con el Liverpool una temporada 2023/2024 sublime, registrando más de 10 goles anotados y más de 10 asistencias. Con Uruguay tendrá más responsabilidad de cara a gol, por lo que puede ser una buena apuesta máximo goleador Copa América 2024. Dependerá de hasta dónde lleguen los Charrúa. Vinícius Jr.: Hace años, veríamos esta apuesta como un sinsentido. Sin embargo, la mejora de Vini de cara a gol es notoria. Ya no solo es desequilibrante en el regate, sino que, además, es diferencial cuando se trata de inclinar el marcador a favor de su equipo. Es por ello que es otro de los favoritos en las apuestas máximo goleador.

Hay otros nombres que deben tenerse en cuenta a la hora de cómo apostar con Betsson en la Copa América 2024. Por ejemplo, Lionel Messi debe estar siempre en las quinielas. Por otro lado, si Ecuador llega lejos, Enner Valencia podría estar luchando por ser el máximo goleador. Tampoco debemos obviar a Rodrygo Goes, cuyo talento en ofensiva es innegable.

Apuestas Betsson al mejor arquero de la Copa América 2024

Tenemos también para aprender cómo apostar con Betsson en la Copa América 2024 las apuestas al mejor guardameta del torneo. Aunque las cuotas suelen ser altas, no merecen en exceso la pena, ya que son apuestas tremendamente complicadas de acertar. Y es que el mejor arquero suele ser del equipo campeón o subcampeón. Algunos nombres clave:

“Dibu” Martínez;

Alisson;

Camilo Vargas.

Apuestas Betsson final de la Copa América 2024

En torno a la final de la Copa América 2024 hay muchas opciones para apostar en Betsson. No solo podés apostar al ganador final de la Copa América 2024, sino que, además, podés pronosticar a los finalistas. También podés pronosticar qué equipo no llegará a la final. La cuota de Brasil será seguramente muy alta y no afronta en un buen momento esta edición.

Además, hay también mercados a la fase de eliminación. Obviamente, las apuestas final Copa América incluyen cientos de mercados al propio juego. Podés apostar desde cómo se proclamará campeona la selección afortunada a si determinado jugador será o no amonestado. Con Betsson, apostar a la Copa América 2024 es siempre muy divertido.

¿Qué ventajas ofrecen las apuestas a la Copa América 2024 con Betsson Argentina?

Si estás pensando en cómo apostar con Betsson en la Copa América 2024, debés saber que es una buena elección dadas las numerosas ventajas del operador. Además, no solo porque podés empezar con un bono de bienvenida Betsson Argentina bastante generoso, sino porque el operador incluye muchísimos eventos no solo de fútbol. Acá las ventajas:

Gran bono de bienvenida Betsson para nuevos clientes, así como otras muchas promociones.

Buenas cuotas Betsson Copa América 2024 tanto para apuestas anticipadas como para apuestas en vivo.

Herramientas que permiten disfrutar aún más de las apuestas Copa América 2024, como, por ejemplo, CERRAR APUESTA o CREAR APUESTA.

Interfaz sencilla tanto para computadora como para dispositivos móviles, haciendo de la experiencia de apostar con Betsson en la Copa América 2024 algo fluido.

Casa de apuestas totalmente regulada, por lo que su servicio de atención al cliente es extremadamente diligente y eficaz a la hora de mejorar tu experiencia.

Como siempre, recordá jugar con dinero que te podés permitir perder. Aprendé a controlar tu bank para evitar bancarrotas y posibles problemas. Además, aprovechá el bono de bienvenida Betsson de un 100 % extra respecto a tu 1er depósito. Y cuando vayás a apostar, hacelo tras haber estudiado a fondo todas las cuotas Besson Copa Ameríca.