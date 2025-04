Barcelona vs Inter Pronóstico y Apuestas Champions League | 30/04/25

Barcelona vs Inter Milán

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Barcelona vs Inter por Champions League el 30/04/25.

Mejores apuestas Barcelona vs Inter

Gana el Barcelona y más de 1.5 goles ⭐ @1.85 en Betano

Raphinha como goleador en cualquier momento ⭐ @2.70 en Betano

Ambos equipos no marcan ⭐ @2.20 en Betano

Pronosticamos una victoria local por 2-0 del Barcelona sobre el Inter.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Barcelona e Inter llegan a su semifinal de Champions League en formas muy distintas. Los anfitriones están en un gran momento y recientemente ganaron la Copa del Rey, mientras que los visitantes han perdido cuatro partidos consecutivos. Solo hay un favorito en Montjuic para esta semifinal.

El equipo de Hansi Flick lleva 15 partidos invicto en casa y no ha perdido en su propio estadio en 2025. Mientras tanto, al Inter no le va bien en Serie A últimamente y no ha marcado en sus últimos tres partidos. Las lesiones y los regresos clave podrían jugar un papel importante, sin duda.

Alineaciones Probables Barcelona vs Inter

Posible alineación del Barcelona:

- Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, G. Martín; Pedri, De Jong, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Ferrán Torres

Posible alineación del Inter:

- Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Dimarco; Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Thuram, Lautaro Martínez

Las mejores apuestas Barcelona vs Inter

1er Pronóstico Barcelona vs Inter: Gana el Barcelona y más de 1.5 goles @1.85 en Betano

El Barça recibirá a sus contrincantes italianos con gran confianza esta semana. Son campeones de la Copa del Rey, están en la cima de LaLiga y siguen en camino hacia un posible Cuádruple. Sin embargo, la temporada del Inter se está desmoronando.

La derrota ante la Roma el domingo hizo que el equipo de Inzaghi acumule tres partidos sin ver portería. También llevan cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones y fueron eliminados de la Coppa Italia por el AC Milan. En una temporada que prometía mucho, podrían terminar con las manos vacías.

Mientras tanto, los culés han ganado tres partidos seguidos, incluyendo uno contra el Real Madrid y anotando ocho goles en el camino. Además, su larga racha invicta en casa los coloca en una posición fuerte. Esperan ganar en el primer partido.

2ºPronóstico Barcelona vs Inter: Raphinha como goleador en cualquier momento @2.70 en Betano

Cualquier equipo sufriría si perdiera a un atacante con más de 30 goles en una sola temporada. Afortunadamente, el Barcelona tiene otro.

No cabe duda de que perder a Lewandowski es un gran contratiempo. Ha marcado 40 goles en todas las competiciones en 2024/25 siendo una parte clave del éxito del Barça. Sin embargo, Raphinha tiene 30 goles y necesitará dar un paso adelante nuevamente en las próximas semanas.

El brasileño no ha estado tan fino recientemente, pero su registro de 12 goles en 12 partidos de Champions League es increíble. El Inter estará atento a esta amenaza. El Barça ha demostrado en los últimos partidos que tiene goleadores, pero está claro que su número 11 es un jugador a seguir.

3er Pronóstico Barcelona vs Inter: Ambos equipos no marcan @2.20 en Betano

I Nerazzurri no han podido marcar contra Bolonia, Milan y Roma en la última semana. También tienen varios problemas de lesiones y el domingo por la noche Benjamin Pavard se sumó a la lista de bajas.

La posible ausencia de Marcus Thuram podría jugar un papel crucial esta semana. También hay interrogantes para el Barça. Lewandowski casi seguro estará fuera, y la disponibilidad de Balde aún no está confirmada. A pesar de que han demostrado que pueden funcionar sin él, su regreso sería un gran impulso.

Incluso si Thuram logra regresar, no está claro cuál será su estado de forma. Lautaro Martínez ha tenido una buena temporada, pero incluso él ha tenido dificultades en los últimos tres partidos. Con la confianza baja y un mal rendimiento fuera de casa, los catalanes tendrán opciones reales de ganar este partido.