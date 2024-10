Lille vs Real Madrid

Lille y Real Madrid se enfrentarán en la segunda jornada de la Champions League en un duelo que hace recordar la clásica historia de David contra Goliat, pero con lo que parece un final sin sorpresas para el más fuerte. Los franceses recibirán al máximo favorito para conquistar la competición, los merengues, el equipo que ha demostrado una y otra vez por qué son conocidos como los Reyes de Europa. A pesar de la diferencia de plantilla, los locales buscarán apoyarse en su hinchada para nivelar las cosas y dar la sorpresa en casa.

El Lille llega con un inicio de temporada irregular en la Ligue 1. A pesar de haber perdido dos de sus últimos cinco encuentros, el equipo se mantiene en la parte alta de la tabla, ocupando el quinto puesto con 10 puntos. Sin embargo, su debut en la Champions League dejó mucho que desear, cayendo por 2-0 frente al Sporting Lisboa sin ofrecer demasiada resistencia. Los franceses saben que necesitarán mejorar significativamente si quieren competir ante un rival del calibre del Real Madrid. Además, llegan con una sensible baja tras la expulsión de Angel Gomes en la primera fecha.

Por su parte, los dirigidos por Carlo Ancelotti han comenzado a tomar ritmo en esta nueva temporada. Aunque una serie de empates, incluido el de la última jornada, los mantiene en el segundo puesto de La Liga, están solo a tres puntos del Barcelona, que perdió su último encuentro y no se distanció en la tabla. En Champions, los merengues también enfrentaron dificultades en su primer partido contra Stuttgart, pero su calidad individual brilló en el segundo tiempo, logrando un 3-1 que reafirma su candidatura al título europeo. Con Vinicius, Mbappé y Rodrygo en ataque, los nuevos galácticos quieren quedarse con la Orejano número 16 en sus vitrinas.

La era de Mbappé

El ex PSG sigue demostrando que marcará un antes y un después en el fútbol mundial. Su llegada al Real Madrid no ha afectado su capacidad goleadora, destacando en un equipo lleno de estrellas. Ya acumula 5 goles en La Liga, peleando el pichichi con Robert Lewandowski. Además, marcó en el debut de la Champions. A pesar de su reciente lesión, ha viajado a Lille y podría contar con algunos minutos, por lo que tiene opciones para seguir sumando goles.

Este factor decisivo en ataque, junto con Vinicius, Valverde y revulsivos como Endrick, coloca a los merengues como grandes favoritos para llevarse el partido. Por otro lado, su rival no llega en buen momento, con un juego y resultados irregulares.

Eficacia en Francia

A pesar de la clara diferencia en calidad de plantel, el Real Madrid suele adoptar un enfoque más conservador cuando juega como visitante, especialmente después de ponerse en ventaja. En los 4 partidos fuera de casa esta temporada, los dirigidos por Carlo Ancelotti no han superado los 2,5 goles. Además, considerando la disparidad de jerarquía entre los equipos, no se espera que los franceses puedan vulnerar el arco defendido por Thibaut Courtois. Así, un partido con menos de 3 goles o donde ambos equipos no anoten parece ser lo más probable.