Nuestros expertos de GOAL Argentina analizan las cuotas al mercado de fichajes: Las apuestas apuntan a que Nico Williams recalará en el Barça.

Tras su sensacional Eurocopa, las apuestas de fichajes apuntan a que Nico Williams jugará la próxima temporada 2024/2025 en el Fútbol Club Barcelona. ¿Abordarán los culés el fichaje del extremo del Athletic de Bilbao? ¿Es un buen fichaje en lo deportivo o hay más carga mediática que otra cosa? ¿Es posible que se quede un año más en el club bilbaíno?

Mucho se está debatiendo. Es obvio que el deseo en Can Barça es incorporarlo cuanto antes. Sin embargo, desde el punto de vista económico, Joan Laporta no lo va a tener fácil. Por todos es sabido que la entidad catalana no está pasando por el mejor momento en lo que a liquidez se refiere. A continuación, repasamos las cuotas al fichaje de Nico Williams.

Apuestas y cuotas fichaje Nico Williams 2024/2025

Como verás a continuación, las cuotas al fichaje de Nico Williams para este verano apuntan a una salida de los leones hacia Can Barça. Sin embargo, puede ser una apuesta arriesgada dada la baja cuota. Y es que el F.C. Barcelona tiene que cuadrar muchas cuentas en lo económico para afrontar la operación. Estas son las cuotas al fichaje de Nico Williams:

¿Tan bueno es el menor de los Williams?

Hace años, se habló mucho de Iñaki Williams. Sin embargo, el mayor de los Williams terminó estancado. Ojo, no es un mal jugador, pero peca de irregular y no ha crecido como se esperaba. Tanto es así, que finalmente abandonó la disciplina de la selección española para jugar con Ghana (supuestamente por honrar a su abuelo, aunque, sinceramente…).

Cuando la esperanza con relación a la estirpe Williams parecía acabada, emergió Nico. El hermano menor de Iñaki ha mejorado a pasos agigantados, superando a su maestro. Sin embargo, ¿tiene talento suficiente como para jugar en un grande de Europa? Técnicamente sí, pero tiene poco gol como para ser diferencial, así como poca consistencia. Sus números:

Juegos: 37.

Goles: 8.

Asistencias: 16.

En cuanto a sus números con la selección española para el marco 2023/2024, estos han sido muy buenos. Hablamos de 10 partidos disputados para 3 goles y 4 asistencias. Marcó, además, en la final de la Eurocopa 2024, siendo determinante. ¿Pero puede mantener una ratio de asistencias como en el Athletic Club de Bilbao en uno de los grandes de Europa?

Un crédito para abordar el fichaje de Nico Williams

El Fútbol Club Barcelona quiere volver a competir por los títulos importantes. Tras haber hipotecado el futuro del club para mantener en el equipo a figuras como Lionel Messi, Gerard Piqué o Sergio Busquets, está pasando un mal momento económico. Las famosas palancas han mitigado esta urgencia, pero son un parche que puede hacer estallar todo.

Tras la reunión de Deco con el agente de Nico Williams, Félix Tainta, este miércoles 17 de julio en Zaragoza, el Fútbol Club Barcelona se ha mostrado optimista sobre la contratación del extremo vasco. Para ello, buscan solicitar nueva financiación a través de créditos bancarios. Dicho dinero irá en parte a pagar la cláusula de 60 millones de Nico Williams.

Esta operación presenta muchos riesgos, ya que se adelanta dinero con la idea de que el Fútbol Club Barcelona recupere el nivel competitivo y, por ende, genere beneficios a corto-medio plazo. Pero el equipo que dirigirá este año Hansi Flick ha fracasado en España y Europa estrepitosamente en las últimas temporadas, generando innumerables pérdidas.

¿Se quedará Nico Williams en el Athletic Club de Bilbao?

En el momento en que redactábamos este contenido, las cuotas al fichaje de Nico Williams por el Fútbol Club Barcelona han cambiado, pasando de 1.66 a 1 a 1.83 a 1. bet365 ha rebajado, además, las cuotas con relación al Athletic de Bilbao (han pasado de 2.25 a 1 a 1.83 a 1). Por tanto, actualmente hay también muchas posibilidades de que Nico se quede.

El Athletic de Bilbao no puede hacer nada si un club paga la cláusula de su atacante. Pero lo cierto es que los culés, los más interesados en la contratación del nacido en Pamplona, presentan ciertas dificultades para abordar su contratación. Tal vez haya que esperar a ventas previas por parte de Joan Laporta que desahoguen a nivel pecuniario el club.

Respecto a clubes extranjeros, las casas de apuestas dan al Arsenal opciones de fichar a Nico Williams. Sin embargo, son remotas (15 a 1 se paga). Deportivamente no tendría mucho sentido, ya que el Arsenal cuenta ya con dos buenos extremos (Gabriel Martinelli y Bukayo Saka). Otro club inglés que sí necesitaría a Nico Williams es el Chelsea. ¿Será?