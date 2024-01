Betsson Apuestas Combinadas: qué es y cómo sacar provecho

Betsson Apuestas Combinadas: más emoción y ganancias con apuestas múltiples

Promoción exclusiva para usuarios mayores de edad (+18 años) de Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Las Betsson Apuestas Combinadas son una excelente opción para quienes quieren ir más allá de la clásica forma de apostar y desean multiplicar sus ganancias arriesgando en las apuestas múltiples. En este artículo, preparamos una guía especializada para que te animes y puedas efectuar tus apuestas con éxito.

¿Qué es una apuesta combinada en Betsson?

Las Betsson Apuestas Combinadas también llamadas múltiples o parlay son aquellas en las que se realiza más de una selección, es decir, el jugador efectúa diversos pronósticos y, para ganar, deberá acertar a todos los resultados.

Lo interesante de las Betsson Apuestas Combinadas es que las ganancias son mayores, puesto que las cuotas se multiplican dentro del mismo boleto, sin embargo, el riesgo se maximiza, puesto que, si una de las selecciones es incorrecta, el jugador perderá la apuesta.

En las apuestas múltiples, el usuario puede combinar las apuestas como más le guste, por ejemplo, pensando en un mismo deporte, puede apostar en Ganador del partido + marcador exacto, supongamos, el apostador indica que, dentro de un partido como Talleres vs Boca, el ganador será Boca y el marcador quedará en 2 a 1. Para ganar, deberán darse los dos resultados.

Las Betsson Apuestas Combinadas no necesariamente deben ser en un mismo evento, pueden ser diferentes, incluso, pueden ser de dos disciplinas deportivas diferentes. Podrá conjugar una apuesta para un evento de tenis como el Roland Garros y otro de fútbol como la Copa Libertadores, sólo para ejemplificar.

Tipos de Apuestas Combinadas en Betsson

Las Betsson Apuestas Combinadas pueden ser clasificadas en diferentes tipos según la cantidad de selecciones, mientras más apuestas realice el usuario, mayor será la ganancia, pero también se incrementarán los riesgos.

Las Betsson Apuestas Combinadas pueden ser:

Doble: se trata de realizar 2 apuestas distintas.

se trata de realizar 2 apuestas distintas. Triple: el apostador efectúa 3 selecciones.

el apostador efectúa 3 selecciones. Acumuladora: si el número de apuestas son 4 o más, se las llama de esa manera.

si el número de apuestas son 4 o más, se las llama de esa manera. Trixie: el cliente hace 3 selecciones de cuatro apuestas, que contienen 3 dobles y 1 triple, en este caso, para ganar, deberá acertar en, por lo menos, 2 selecciones.

el cliente hace 3 selecciones de cuatro apuestas, que contienen 3 dobles y 1 triple, en este caso, para ganar, deberá acertar en, por lo menos, 2 selecciones. Yankee: aquí, el número total de apuestas son 11, sin embargo, son 4 secciones separadas conformadas por 6 dobles, 4 triples y 1 acumuladora de 4.

aquí, el número total de apuestas son 11, sin embargo, son 4 secciones separadas conformadas por 6 dobles, 4 triples y 1 acumuladora de 4. Lucky 15: esta apuesta es parecida a la anterior, deberá estar conformada por 4 apuestas simples, 6 dobles, 4 triples y 4 acumuladoras.

esta apuesta es parecida a la anterior, deberá estar conformada por 4 apuestas simples, 6 dobles, 4 triples y 4 acumuladoras. Canadiense: También es llamada Súper Yankee, el apostador deberá hacer 5 selecciones distintas de 26 apuestas.

También es llamada Súper Yankee, el apostador deberá hacer 5 selecciones distintas de 26 apuestas. Heinz: en este tipo de apuestas, deberá haber 6 selecciones en las que deberán ser incluidas 15 dobles, 20 triples, 15 cuádruples, 6 quíntuples y 1 acumuladora de 6.

en este tipo de apuestas, deberá haber 6 selecciones en las que deberán ser incluidas 15 dobles, 20 triples, 15 cuádruples, 6 quíntuples y 1 acumuladora de 6. Súper Heinz: en total, el usuario tendrá que efectuar 7 selecciones con 120 apuestas distintas.

en total, el usuario tendrá que efectuar 7 selecciones con 120 apuestas distintas. Goliat: es la apuesta más poderosa, de ahí su nombre, en total el jugador deberá hacer 8 selecciones con 247 apuestas. Para obtener un beneficio, el apostador deberá acertar, al menos, 3 selecciones.

Pasos para hacer una buena apuesta combinada en Betsson

Ahora que ya te es familiar el término de las Betsson Apuestas Combinadas ¡Vamos a los hechos! Para hacer apuestas múltiples, tendrás que proceder a:

Iniciar sesión en la casa de apuestas con las claves de acceso, enseguida, ir al botón de las apuestas deportivas. Optar por el deporte o los deportes en los que querés apostar y el o los eventos. Elegir los mercados de apuestas verificando las cuotas, todas tus selecciones estarán dentro del boleto de apuestas localizado a la derecha de la pantalla. En la pestaña de “combinadas”, dentro del mismo ticket de apuestas, señalar el monto que querés colocar, el mismo operador te indicará la ganancia potencial. Corroborar las selecciones y finalizar la operación. Ahora sólo queda esperar los resultados.

Este mismo procedimiento para efectivizar una Betsson Apuestas Combinadas se puede aplicar incluso en las apuestas en vivo.

Ventajas de hacer apuestas combinadas

Optar por la opción de Betsson Apuestas Combinadas tiene la ventaja de incrementar las ganancias fusionando selecciones a gusto, es decir, es posible apostar en distintas disciplinas, mercados y eventos multiplicando los beneficios potenciales.

Por otro lado, el operador siempre cuenta con promociones para que el usuario se anime a probar las Betsson Apuestas Combinadas, por ejemplo, con ofertas como la Combinada Segura donde se puede recuperar plata si alguna selección falla o, la casa de juegos online también suele aumentar las ganancias en las apuestas combinadas.

Cuándo es mejor no hacer una apuesta combinada

Betsson Apuestas Combinadas no son recomendables en las disciplinas o mercados que no conozcas, acordate que, para poder ganar, necesitás atinarles a todos los resultados.

A veces, podés conocer bien la disciplina, pero la falta de investigación y análisis estadístico no han sido tan profundos, por lo que es aconsejable que no pongas en riesgo el resto de las apuestas si no tenés el 100% de seguridad.

Por otra parte, no se aconseja realizar una apuesta combinada si el presupuesto es bajo, dado que, es más difícil conseguir varios aciertos y podrías poner en riesgo tu dinero, en ese caso, es preferible hacer una apuesta sencilla.

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA.

¿Qué pasa si pierdo una apuesta combinada Betsson?

Ya sabés el riesgo que implica perder una Betsson Apuestas Combinadas, como te mencionamos con anterioridad, si no acertás en todas las selecciones, tu apuesta no ganará y perderás el dinero apostado.

Sin embargo, el operador tiene una promoción llamada Combinada Segura en la que, realizando apuestas múltiples con al menos 5 selecciones, podrás conseguir un reembolso en efectivo si una selección no es correcta, aunque los mercados que participan son sólo “ganador del partido” y “apuesta sin empate”.

Para poder beneficiarte con la oferta, deberás consultar las bases en los Términos y Condiciones disponibles en el sitio web del operador donde se detallan los valores mínimos de apuestas, el monto del reembolso, cuota mínima, etc.