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Community Shield
Community Shield Overview
Community Shield, fixtures & results
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Saturday 15 August
Standings
メジャーリーグサッカー 東部
|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|ナッシュビルSC
|26
|17
|6
|3
|53
|21
|32
|57
|2
|ニューイングランド・レボリューション
|26
|14
|4
|8
|45
|33
|12
|46
|3
|インテル・マイアミ
|26
|12
|10
|4
|63
|48
|15
|46
|4
|シャーロットFC
|26
|12
|7
|7
|47
|37
|10
|43
|5
|シカゴ・ファイアー
|25
|11
|6
|8
|45
|38
|7
|39
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メジャーリーグサッカー 西部
|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|バンクーバー・ホワイトキャップス
|25
|15
|4
|6
|56
|23
|33
|49
|2
|ヒューストン・ダイナモ
|26
|13
|5
|8
|34
|30
|4
|44
|3
|セントルイス・シティSC
|26
|12
|8
|6
|45
|36
|9
|44
|4
|FCダラス
|26
|12
|8
|6
|49
|42
|7
|44
|5
|サンノゼ・アースクエイクス
|26
|12
|6
|8
|46
|38
|8
|42