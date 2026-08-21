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Community Shield

Community Shield Overview

FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITY

Maresca confirms Doku injury blow

Manchester City have been handed a significant injury blow ahead of the new Premier League season with winger Jeremy Doku ruled out for up to three weeks. The Belgian international picked up a calf problem during the club's recent Community Shield clash against Arsenal.

J. DokuE. Maresca
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Community Shield, fixtures & results

Saturday 15 August
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FT
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Standings

メジャーリーグサッカー 東部

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1ナッシュビルSC crestナッシュビルSC26176353213257
W
D
L
D
W
2ニューイングランド・レボリューション crestニューイングランド・レボリューション26144845331246
W
W
W
L
W
3インテル・マイアミ crestインテル・マイアミ261210463481546
D
D
D
D
W
4シャーロットFC crestシャーロットFC26127747371043
W
D
W
D
W
5シカゴ・ファイアー crestシカゴ・ファイアー2511684538739
L
L
D
D
D

メジャーリーグサッカー 西部

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1バンクーバー・ホワイトキャップス crestバンクーバー・ホワイトキャップス25154656233349
W
L
W
L
W
2ヒューストン・ダイナモ crestヒューストン・ダイナモ2613583430444
D
L
W
D
D
3セントルイス・シティSC crestセントルイス・シティSC2612864536944
W
W
D
W
D
4FCダラス crestFCダラス2612864942744
D
W
W
W
D
5サンノゼ・アースクエイクス crestサンノゼ・アースクエイクス2612684638842
D
W
W
D
D
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