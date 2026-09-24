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World Cup

World Cup Overview

Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World Cup

Infantino to seek new FIFA term

Gianni Infantino is refusing to take a step back from his role as the most powerful man in world football, with FIFA confirming he will proceed with his re-election bid. The 56-year-old remains determined to lead the governing body for another four-year term, even as legal threats and internal revolts continue to mount against his leadership.

World Cup
Lionesses World Cup ladder GFX

Lionesses World Cup squad: Who will make the cut in 2027?

England's qualifying campaign for the 2027 Women's World Cup is officially underway. It hasn't gone how the Lionesses would've hoped thus far, with a second-placed finish in the group condemning Sarina Wiegman's side to the play-off route. But the 2023 runners-up are still expected to make the 2027 tournament, even if they are taking the scenic route.

AnalysisEngland
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World Cup, fixtures & results

Monday 14 August
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Spain
ESP
2
Sweden badge
Sweden
SWE
1
FT
Tuesday 15 August
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Australia
AUS
1
England badge
England
ENG
3
FT
Friday 18 August
Sweden badge
Sweden
SWE
2
Australia badge
Australia
AUS
0
FT
Saturday 19 August
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Spain
ESP
1
England badge
England
ENG
0
FT
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Swansea City crestSwansea City8521136717
W
W
L
D
W
2West Ham United crestWest Ham United843122111115
D
W
W
W
W
3Middlesbrough crestMiddlesbrough84311612415
D
D
W
W
D
4Wolverhampton Wanderers crestWolverhampton Wanderers74211510514
W
W
D
L
W
5West Bromwich Albion crestWest Bromwich Albion8422108214
L
D
W
W
D
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