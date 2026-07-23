Rodina 2 Overview

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Howe vê “enorme potencial” em Bamba, enquanto o Newcastle confirma a contratação por 35 milhões de libras

O Newcastle United concluiu a contratação do meio-campista Aladji Bamba, do Mônaco, em uma transação avaliada em até 35 milhões de libras. O promissor jogador francês de 20 anos comprometeu-se a longo prazo com o St James’ Park por meio de um contrato de cinco anos, e o técnico Eddie Howe destacou o notável potencial do jogador antes do início da próxima temporada da Premier League.

Mercado da bolaA. Bamba
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10 jovens promessas a serem acompanhados agora que os clubes da Premier League dão início à pré-temporada

Com a nova temporada da Premier League a menos de um mês do início, marcado para 21 de agosto, os amistosos de pré-temporada estão prestes a entrar em pleno andamento, já que a maioria dos clubes parte para várias partes do mundo a fim de garantir a melhor preparação possível para a temporada 2026-27. No entanto, devido à Copa do Mundo, vários elencos estão longe de estar completos, já que os jogadores que chegaram às fases eliminatórias na América do Norte aproveitam um período de folga tardia, criando oportunidades para que outros disputem papéis de maior destaque nos próximos 10 meses.

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Standings

Championship crestChampionship

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
8Rana FK crestRana FK114251820-214
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9Junkeren crestJunkeren124261621-514
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10Skeid crestSkeid124172019113
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11Stjoerdals Blink crestStjoerdals Blink123271823-511
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12Ull/Kisa crestUll/Kisa123091839-219
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