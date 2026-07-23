Rodina 2 Overview

10 jovens promessas a serem acompanhados agora que os clubes da Premier League dão início à pré-temporada

Com a nova temporada da Premier League a menos de um mês do início, marcado para 21 de agosto, os amistosos de pré-temporada estão prestes a entrar em pleno andamento, já que a maioria dos clubes parte para várias partes do mundo a fim de garantir a melhor preparação possível para a temporada 2026-27. No entanto, devido à Copa do Mundo, vários elencos estão longe de estar completos, já que os jogadores que chegaram às fases eliminatórias na América do Norte aproveitam um período de folga tardia, criando oportunidades para que outros disputem papéis de maior destaque nos próximos 10 meses.