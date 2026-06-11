«Demasiado arriesgado»: el fracaso del Chelsea descarta a Liam Rosenior de la carrera por el puesto en la Premier League, mientras que la exestrella del Fulham expresa su esperanza en Frank Lampard

Se rumorea que el exentrenador del Chelsea y leyenda de los Blues, Lampard, está en la mira del Fulham. Se ha relanzado su reputación en el Coventry tras llevar a los Sky Blues de vuelta a la Premier League por primera vez en 25 años.

Aunque aún hay trabajo por hacer, ¿aceptaría el técnico de 47 años dejar el club antes de afrontar los retos de la Premier en West Midlands?

Murphy respondió: «Entendería que otro club lo fichara. Lo que ha hecho en el Coventry es extraordinario en tan poco tiempo. Su estilo de juego ha mejorado a los jugadores, conoce la Premier League a la perfección y ya la ha dirigido en el Everton y el Chelsea.

Simplemente no veo por qué, después de haber logrado el ascenso y ganarse el apoyo de la afición, se iría... Siempre hay motivos: seguridad, dinero… Entiendo que el Fulham lo intente, pero creo que Frank se quedará en Coventry para intentar mantenerlo en la categoría.

«Si lo consigue, como hizo el Sunderland este año, será un logro enorme con el presupuesto que tienen. No han subido y bajado entre la Premier y la Championship, ni cuentan con una plantilla llena de jugadores de primer nivel. Por eso creo que se quedará para asumir el reto. Aunque, en parte, me alegraría si el Fulham lo fichara. Lo siento, aficionados del Coventry».