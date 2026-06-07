El joven delantero iba a ser clave para Brasil en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá, tras participar en todo el ciclo de clasificación. Sin embargo, una grave lesión en un partido de la Premier League contra el Manchester United lo dejó fuera antes de empezar.

«Jugar en el Mundial es un sueño, todos lo esperan. Y más para mí, que participé en todo el proceso. Fue un momento de mucha tristeza», declaró a ESPN. «Lloré mucho en los brazos de mis padres. En estos momentos necesitas a tus seres queridos, y estoy agradecido por ello».