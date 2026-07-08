MLS announce full All Star Game roster, with Evander and Tim Ream joining Lionel Messi, Son Heung-Min in loaded squad

The full roster reads as follows:
DEFENDERS: Max Arfsten (Columbus Crew; Coach’s Selection), Lucas Herrington (Colorado Rapids; Coach’s Selection), Richie Laryea (Toronto FC; Commissioner’s Pick), Anthony Markanich (Minnesota United FC; Voted In), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC; Voted In), Steven Moreira (Columbus Crew; Coach’s Selection), Daniel Munie (San Jose Earthquakes; Coach’s Selection), Andy Najar (Nashville SC; Voted In), Jackson Ragen (Seattle Sounders FC; Coach’s Selection), Tim Ream (Charlotte FC; Voted In)
MIDFIELDERS: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC; Voted In), Pep Biel (Charlotte FC; Coach’s Selection), Rodrigo De Paul (Inter Miami CF; Coach’s Selection), Evander (FC Cincinnati; Coach’s Selection), Carles Gil (New England Revolution; Coach’s Selection), Zavier Gozo (Real Salt Lake; Voted In), Hany Mukhtar (Nashville SC; Voted In), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps FC; Coach’s Selection), Ashley Westwood (Charlotte FC; Coach’s Selection)
FORWARDS: Hugo Cuypers (Chicago Fire FC; Voted In), Anders Dreyer (San Diego FC; Coach’s Selection), Julian Hall (Red Bull New York; Commissioner’s Pick), Son Heung-Min (LAFC; Voted In), Leo Messi (Inter Miami CF; Voted In), Petar Musa (FC Dallas; Coach’s Selection), Sam Surridge (Nashville SC; Coach’s Selection)