Sandnes Ulf Overview

Les plus grandes stars qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2026

Plus que quelques heures avant le coup d’envoi de la phase finale de la Coupe du monde 2026, répartie entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les 48 sélections sont désormais en Amérique du Nord, portées par leurs rêves de gloire. Les principaux favoris identifiés avant les qualifications, tels que l’Espagne, le Brésil, l’Angleterre, la France et l’Argentine, tenante du titre, ont validé leur billet sans difficulté.