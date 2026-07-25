Rodez Overview

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Man Utd falling behind GFX

Un verano flojo pone al United en riesgo de quedarse aún más rezagado respecto a la élite de la WSL

El mercado de fichajes de verano ha sido intenso en el fútbol femenino, especialmente en la Superliga Femenina. Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro, ha fichado por el Arsenal; Manaka Matsukubo, una de las estrellas de la NWSL, se ha unido al Everton; Georgia Stanway y Mary Earps han regresado; y Beth Mead y Niamh Charles han cambiado de equipo. Aun así, el Manchester United no ha participado en ninguno de estos movimientos.

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