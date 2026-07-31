Lillestroem Overview

« Il était désolé » : Baumann révèle les excuses de Nagelsmann après son éviction de la Coupe du monde

Oliver Baumann a révélé que l’ancien sélectionneur de l’Allemagne, Julian Nagelsmann, s’était excusé de l’avoir écarté juste avant la Coupe du monde 2026. Le gardien de 36 ans devait débuter après avoir joué pendant toute la phase de qualification, mais il a été relégué sur le banc lorsque Manuel Neuer est sorti de sa retraite internationale avant l’élimination de l’Allemagne en seizièmes de finale.