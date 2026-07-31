Oliver Baumann a révélé que l’ancien sélectionneur de l’Allemagne, Julian Nagelsmann, s’était excusé de l’avoir écarté juste avant la Coupe du monde 2026. Le gardien de 36 ans devait débuter après avoir joué pendant toute la phase de qualification, mais il a été relégué sur le banc lorsque Manuel Neuer est sorti de sa retraite internationale avant l’élimination de l’Allemagne en seizièmes de finale.
Le nouveau départ en sélection allemande avec Jürgen Klopp pourrait aussi représenter une grande chance, pour un joueur révélé sur le tard, de franchir la prochaine étape dans sa carrière bâtie avec constance.
Red Bull a nommé l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen Roger Schmidt comme nouveau directeur mondial du football après le départ de Jurgen Klopp. Schmidt prend ce poste après que Klopp a quitté l’organisation pour remplacer Julian Nagelsmann au poste de sélectionneur de l’Allemagne.