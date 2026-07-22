من فينيسيوس والأفضل عالميًا إلى الاستثمار الأضخم كرويًا.. "5 ملفات ساخنة" لم تُغلق في ريال مدريد

مع إسدال الستار على منافسات بطولة كأس العالم 2026، في القارة الأمريكية الشمالية؛ تحوّلت بوصلة الإعلام الرياضي العالمي سريعًا، من الملاعب الدولية إلى المكاتب المُغلقة للأندية.

وبالطبع.. كيان كبير بحجم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ لابد أن يكون في مقدمة الأندية التي يُركز عليها الإعلام الرياضي، بالإضافة إلى عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان.

ورغم أن ريال مدريد بدأ الميركاتو الصيفي بقوة، بحسم التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، ومجموعة من الصفقات العالمية الكبيرة؛ إلا أن هُناك العديد من الملفات الساخنة الأخرى، التي لم تُغلق داخل مكاتب "سانتياجو برنابيو" حتى الآن.

ويبدو أن إدارة الميرينجي، كانت تنتظر نهاية بطولة كأس العالم 2026 رسميًا؛ من أجل حسم هذه الملفات الساخنة، بشكلٍ نهائي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز الملفات التي يسعى ريال مدريد لحسمها، خلال الأيام القادمة..