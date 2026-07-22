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أخبار الانتقالات | رد رسمي من ليفربول على ريال مدريد بشأن ماك أليستر .. مانشستر يونايتد متردد تجاه راشفورد ومودريتش "لن يعتزل"
مودريتش لن يعتزل
يرفض النجم الكرواتي لوكا مودريتش تعليق حذائه، مفضلًا البقاء لموسم آخر في الملاعب رغم بلوغه عامه الأربعين.
وأوضح الصحفي فابريتسيو رومانو أن مودريتش وافق شفهيًا على توقيع عقد جديد مع ميلان، إذ ستكون صفقة قصيرة الأمد.
ليفربول يعلن تمسكه بماك أليستر
وسط الحديث عن اهتمام ريال مدريد بضمه، أكد أندوني إيراولا؛ المدير الفني للريدز، تمسكه بنجمه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.
وقال إيراولا: "لقد كان أليكسيس واحدًا من أفضل اللاعبين في هذا النادي منذ سنوات، انظر فقط إلى ما قدمه في كأس العالم، فمن الطبيعي أن ترغب الأندية الأخرى في ضم أفضل اللاعبين".
وأضاف: "الأندية الأخرى ترغب في التعاقد مع لاعبين الجيدين، لكنني أطمح للتعاقد مع لاعبين جُدد بدلاً من خسارة من نملكهم هنا".
ريال مدريد يفتح أبواب الرحيل أمام أسينسيو
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن ريال مدريد منفتح على رحيل مدافعه راؤول أسينسيو خلال الصيف الجاري، موضحًا أنه قرار مخطط له منذ يونيو الماضي مع المدرب الجديد جوزيه مورينيو.
وأشار رومانو إلى أن الرحيل سواء ببيع نهائي أو إعارة يتوقف على العروض التي سيتلقاها أسينسيو، بجانب رغبته.
مانشستر يونايتد يستهدف كامافينجا
مع انفتاح ريال مدريد على رحيله، يؤكد الصحفي نيكولا شيرا أن لاعب الوسط إدواردو كامافينجا دخل حسابات مانشستر يونايتد.
ويرتبط الفرنسي بعقد مع النادي الملكي ممتد حتى نهاية يونيو 2029.
مانشستر يونايتد متردد تجاه راشفورد
لا يمانع مانشستر يونايتد رحيل لاعبه ماركوس راشفورد خلال الصيف الجاري، لكنه متردد بشأن بيعه لمنافس آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب صحيفة "The I Paper".
الصحيفة أوضحت أن توتنهام وآرسنال وتشيلسي مهتمون بضم اللاعب، لكن مسؤولو الشياطين الحمر يخشون أن تنقلب الصفقة عليهم في الدوري الإنجليزي، بجانب أن راشفورد نفسه يفضل الانضمام لنادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا.
آرسنال مهتم بأويارزابال
أكد الصحفي إكرم كونور أن آرسنال مهتم بالتعاقد مه ميكيل أويارزابال؛ مهاجم ريال سوسييداد والمنتخب الإسباني، في حال فشله في التعاقد مع زميله خوليان ألفاريز؛ نجم أتلتيكو مدريد، خاصةً أن الأخير أقرب لبرشلونة.
المال ربما يقف عائقًا أمام الجانرز في صفقة أويارزابال، إذ تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 75 مليون يورو.
تفاصيل اجتماع صلاح مع مدرب بشكتاش
كشفت صحيفة "فاناتيك" عن تفاصيل اجتماع الجناح المصري محمد صلاح مع الإيطالي فينتشنزوإيتاليانو؛ المدير الفني لبشكتاش، قبل التوقيع الرسمي على عقد الانتقال للعملاق التركي.
صلاح استفسر عن التشكيل الحالي لبشكتاش، بجانب الصفقات المخطط التعاقد معها، بجانب أهداف الفريق في الموسم المقبل.
الهلال رسم خطته!.. مسؤول بارز يسافر إلى لندن لحسم صفقة هاري كين
شفت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن تحرك جديد من عملاق الرياض الهلال؛ للتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني.
الصحيفة أعلنت سفر سايمون فرانسيس، المدير الفني لنادي الهلال، إلى العاصمة الإنجليزية لندن؛ وذلك في محاولة لحسم صفقة كين، بشكلٍ رسمي. (طالع التفاصيل)
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