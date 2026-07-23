نجم كأس العالم "الأول" لعب مصابًا .. رودري يحتاج إلى عملية جراحية!

وتوج رودري بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما قاد منتخب إسبانيا، لحصد اللقب، للمرة الثانية في تاريخه.

النجم الفائز بـ"بالون دور 2024"، لعب دورًا محوريًا في رحلة "لاروخا" نحو لقب المونديال، حيث ساهم في إحكام سيطرة المنتخب الإسباني "تكتيكيًا"، على وسط الميدان، فضلًا عن أدواره الدفاعية وصنع اللعب، بكفاءة كبيرة، والتي ساهمت في استحواذ الماتادور على اللعب أمام الأرجنتين، في المباراة النهائية، قبل أن يفوز بهدف دون رد، بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وكان رودري قد فاز بجائزة أفضل لاعب - أيضًا - في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، فيما حصد وقتها جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، الأمر الذي أثار التساؤلات حول مدى حظوظه في حصد البالون دور الثانية في مسيرته.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد كشفت عن تغير في موقف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الذي كان متحفظًا بشأن عودة المفاوضات مع رودري، في ظل عدم رغبة الملكي في دفع أكثر من 60 مليون يورو، بينما يصرّ مانشستر سيتي على 100 مليون لقبول رحيل نجمه.

وذكرت "سكاي سبورتس"، أن مسؤولي ريال مدريد عقدوا اجتماعًا سريًا مع وكلاء رودري، في أحد المطاعم، وتم الاتفاق على المضيّ في الصفقة، حيث يستعد الميرينجي لتقديم عقد يستمر حتى صيف 2030.