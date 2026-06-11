Goal.com
Live

World Cup 2026 Teams: A Complete Guide

World Cup 2026 Group A: Teams Guide

  1. World Cup Ultimate Guide Mexico

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Mexico

    World Cup Ultimate Guide Mexico

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Mexico

  2. South Africa World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: South Africa

    South Africa World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: South Africa

  3. South Korea World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: South Korea

    South Korea World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: South Korea

  4. Czechia World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Czechia

    Czechia World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Czechia

More

World Cup 2026 Group B: Teams Guide

  1. Canada World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Canada

    Canada World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Canada

  2. Switzerland World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Switzerland

    Switzerland World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Switzerland

  3. Qatar World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Qatar

    Qatar World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Qatar

  4. Bosnia & Herzegovina World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Bosnia & Herzegovina

    Bosnia & Herzegovina World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Bosnia & Herzegovina

More

World Cup 2026 Group C: Teams Guide

  1. Brazil World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Brazil

    Brazil World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Brazil

  2. Scotland World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Scotland

    Scotland World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Scotland

  3. Haiti World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Haiti

    Haiti World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Haiti

  4. Morocco World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Morocco

    Morocco World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Morocco

More

World Cup 2026 Group D: Teams Guide

  1. Turkiye World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Turkiye

    Turkiye World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Turkiye

  2. Australia World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Australia

    Australia World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Australia

  3. Paraguay World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Paraguay

    Paraguay World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Paraguay

  4. USA World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: United States

    USA World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: United States

More

World Cup 2026 Group E: Teams Guide

  1. Germany World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Germany

    Germany World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Germany

  2. Ecuador World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Ecuador

    Ecuador World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Ecuador

  3. Ivory Coast World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Ivory Coast

    Ivory Coast World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Ivory Coast

  4. Curacao World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Curacao

    Curacao World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Curacao

More

World Cup 2026 Group F: Teams Guide

  1. Netherlands World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Netherlands

    Netherlands World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Netherlands

  2. Tunisia World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Tunisia

    Tunisia World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Tunisia

  3. Sweden World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Sweden

    Sweden World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Sweden

  4. Japan World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Japan

    Japan World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Japan

More

World Cup 2026 Group G: Teams Guide

  1. New Zealand World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: New Zealand

    New Zealand World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: New Zealand

  2. Iran World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Iran

    Iran World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Iran

  3. Egypt World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Egypt

    Egypt World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Egypt

  4. Belgium World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Belgium

    Belgium World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Belgium

More

World Cup 2026 Group H: Teams Guide

  1. Spain World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Spain

    Spain World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Spain

  2. Uruguay World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Uruguay

    Uruguay World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Uruguay

  3. Saudi Arabia World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Saudi Arabia

    Saudi Arabia World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Saudi Arabia

  4. Cape Verde World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Cape Verde

    Cape Verde World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Cape Verde

More

World Cup 2026 Group I: Teams Guide

  1. France World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: France

    France World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: France

  2. Norway World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Norway

    Norway World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Norway

  3. Iraq World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Iraq

    Iraq World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Iraq

  4. Senegal World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Senegal

    Senegal World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Senegal

More

World Cup 2026 Group J: Teams Guide

  1. Argentina World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Argentina

    Argentina World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Argentina

  2. Jordan World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Jordan

    Jordan World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Jordan

  3. Austria World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Austria

    Austria World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Austria

  4. Algeria World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Algeria

    Algeria World Cup 2026

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Algeria

More

World Cup 2026 Group K: Teams Guide

  1. Portugal World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Portugal

    Portugal World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Portugal

  2. Uzbekistan World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Uzbekistan

    Uzbekistan World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Uzbekistan

  3. Colombia World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Colombia

    Colombia World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Colombia

  4. DR Congo World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: DR Congo

    DR Congo World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: DR Congo

More

World Cup 2026 Group L: Teams Guide

  1. England captain Harry Kane running in the foreground with England manager Thomas Tuchel shouting instructions from the touchline.

    World Cup 2026 Ultimate Guide: England

    England captain Harry Kane running in the foreground with England manager Thomas Tuchel shouting instructions from the touchline.

    World Cup 2026 Ultimate Guide: England

  2. Panama World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Panama

    Panama World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Panama

  3. Croatia World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Croatia

    Croatia World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Croatia

  4. Ghana World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Ghana

    Ghana World Cup GFX

    World Cup 2026 Ultimate Guide: Ghana

More