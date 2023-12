"Ziemlich sicher, dass der Klub seine Klasse unter Beweis stellen wird": Jürgen Klopp macht sich für verletzten Joel Matip stark

Geht es nach dem Liverpool-Manager, dann ist eine Vertragsverlängerung mit dem schwer verletzten Abwehrspieler nur Formsache.

WAS IST PASSIERT? Jürgen Klopp hat seinem schwer verletzten Abwehrspieler Joel Matip eine Weiterbeschäftigung beim FC Liverpool in Aussicht gestellt.

WAS WURDE GESAGT? Er würde dem Klub empfehlen, den im Sommer auslaufenden Vertrag des 32-Jährigen zu verlängern, sagte Klopp am Freitag, "aber das ist nicht meine Entscheidung, ich kann die Papiere nicht unterschreiben." Matip hat sich das Kreuzband gerissen.

"Ich bin ziemlich sicher", sagte Klopp, "dass der Klub seine Klasse unter Beweis stellen wird, wie er es tun sollte." Das hätten die Verantwortlichen Matip sicher auch schon so versichert, ergänzte er. "Das ist eine normale Sache. Er verdient unsere Unterstützung und wird sie auch bekommen."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Matip spielt bereits seit 2016 für Liverpool. Der frühere Schalker bestritt 201 Pflichtspiele (elf Tore) für die Reds, mit denen er 2019 die Champions League gewann und 2020 englischer Meister wurde.

WIE GEHT ES WEITER? Liverpool muss am Samstag in der Premier League bei Crystal Palace in London ran (Anstoß: 13.30 Uhr). Klopps Reds (34 Punkte) belegen nach 15 Spielen den zweiten Platz hinter dem FC Arsenal (36).