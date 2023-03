Yusuf Kabadayi beim FC Bayern: Umworbener U17-Routinier

Yusuf Kabadayi gilt als eines der vielversprechendsten FCB-Talente. Der Münchner mit türkischen Wurzeln ist heiß umworben.

Yusuf Kabadayi ist zwar erst 19 Jahre alt, den erstaunlichsten Wechsel seiner Karriere hat er aber womöglich trotzdem schon hinter sich: und zwar von der U14 direkt zur U17 des FC Bayern München, für die er anschließend drei Saisons spielte. Gerade in diesen jungen Jahren, wo die körperliche Entwicklung noch rasant fortschreitet, ist das ein beachtlicher Schritt. Ein Schritt, der zeigt, was man ihm in München schon früh zugetraut hat.

Mittlerweile gilt Kabadayi neben Paul Wanner, Arijon Ibrahimovic und Tarek Buchmann als eines der vielversprechendsten Talente des FC Bayern. "Yusi ist ein großes Stürmertalent, er ist ein Schlitzohr", lobt Reserve-Trainer Holger Seitz. Julian Nagelsmann nahm ihn im Januar mit ins Profi-Trainingslager nach Katar. Beim einzigen Testspiel gegen RB Salzburg (4:4) durfte er eine halbe Stunde lang mitspielen.

Kabadayi kam in München zur Welt und im Alter von acht Jahren zum FC Bayern. Er ist einer, für den das wunderbare Fußball-Wort "Eigengewächs" erfunden wurde. "Ich bin seit der U8 hier und kann mir nicht vorstellen, für einen anderen Verein zu spielen", sagte Kabadayi im Zuge seiner Vertragsverlängerung bis 2024.

Yusuf Kabadayi vom FC Bayern: Schnell, dribbelstark, verletzungsanfällig

Der Linksaußen ist schnell, dribbelstark und verfügt über reichlich Zug zum Tor. Ausgebremst wurde er bisher eher von Verletzungen als von Gegenspielern. In der vergangenen Saison musste er wochenlang wegen einer Schultereckgelenkssprengung passen, in dieser erst wegen Problemen am Sprunggelenk und dann am Oberschenkel.

imago images

In den vergangenen fünf Jahren machte er für die U17, U19 und die Reserve insgesamt nur 68 Pflichtspiele, bedingt natürlich auch durch die Corona-Spielpausen. Im Schnitt gelang ihm in fast jedem zweiten Spiel ein Scorerpunkt. Seit der Winterpause ist Kabadayi wieder fit. Nach den winterlichen Erfahrungen bei der Profimannschaft erzielte er für die Reserve in der Regionalliga zuletzt zwei wichtige Treffer.

Seit dem Trainerwechsel von Martin Demichelis zu Holger Seitz ist die Mannschaft zwar ungeschlagen, Tabellenführer SpVgg Unterhaching aber immer noch auf 15 Punkte enteilt. Der Aufstieg dürfte nicht mehr klappen.

Bayerns Yusuf Kabadayi: Interesse von Klubs - und von der Türkei

Weil die Regionalliga für Spieler von Kabadayis Qualität nicht das ideale Entwicklungs-Umfeld ist, kann er sich nach Informationen von GOAL und SPOX im Sommer eine Leihe vorstellen. Als Vorbilder dienen Gabriel Vidovic (Vitesse Arnheim) und Malik Tillman (Rangers FC), die sich bei ihren Leihstationen aktuell blendend entwickeln. Konkrete Gespräche über die neue Saison haben bisher noch nicht stattgefunden. Der FC Bayern kann den bis 2024 datierten Vertrag per Option um ein Jahr verlängern.

Bereits im Winter gab es Interesse an Kabadayi: Wie GOAL und SPOX erfuhren, bemühten sich der Serie-A-Klub US Lecce und Galatasaray vergeblich um eine Verpflichtung. Lecce pochte bei einem Leihgeschäft auf eine Kaufoption, die der FC Bayern aber nicht gewähren wollte. Galatasaray war an einer festen Verpflichtung interessiert, was für Kabadayi nicht in Frage kam.

Kabadayis Familie stammt aus Isparta, etwa zwei Autostunden nördlich von Antalya. Gespielt hat er im Land seiner Eltern bereits - und zwar für die türkische U15- und U16-Nationalmannschaft, als der DFB noch kein Interesse an Einberufungen zeigte. Seit der U18 kommt Kabadayi für sein Geburtsland Deutschland zum Einsatz, final entschieden hat er sich noch nicht.

Getty Images

Der türkische Verband bemüht sich aktuell um einen neuerlichen Nationen-Wechsel, lockt sogar mit der Aussicht auf eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft. Zumindest vorerst spielt Kabadayi aber weiterhin für die deutsche U19, für die er in der Vorwoche bei einer 2:3-Niederlage gegen Italien ein Tor erzielte.