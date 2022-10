Arijon Ibrahimovic beim FC Bayern München: Nur ein bisschen wie Zlatan

Arijon Ibrahimovic gilt als eine der größten Hoffnungen des FC Bayern. Während seine U19 strauchelt, trifft der 16-Jährige wie am Fließband.

Mit seinen 16 Jahren ist Arijon Ibrahimovic der drittjüngste Spieler im U19-Kader des FC Bayern München, gleichzeitig aber auch der gefährlichste: Acht Tore und drei Assists gelangen ihm in den bisherigen neun Pflichtspielen der A-Jugend-Bundesliga sowie Youth League bereits, im Schnitt trifft er alle 94 Minuten. Zuletzt debütierte er für die deutsche U18-Nationalmannschaft und natürlich traf er auch dort direkt.

Zunächst zur Klarstellung: Arijon Ibrahimovic ist nicht mit dem großen Zlatan verwandt. Der 41-jährige Superstar hat bosnische Wurzeln und kam im schwedischen Malmö zur Welt. Der Nachwuchsspieler des FC Bayern wurde dagegen im deutschen Nürnberg geboren, seine Familie stammt aus dem Kosovo.

Vor seinem Wechsel zum FC Bayern im Alter von zwölf Jahren spielte Arijon Ibrahimovic für die beiden fränkischen Lokalrivalen SpVgg Greuther Fürth und den 1. FC Nürnberg. Ein bisschen wie Zlatan in Mailand also, auch ihn hielt die Abneigung zwischen Inter und Milan bekanntlich nicht von Engagements bei beiden Klubs ab.

Seitz über Arijon Ibrahimovic: "Am besten als hängende Spitze"

Selbstverständlich wurde der talentierte Arijon früh auf seinen berühmten Namensvetter angesprochen. "Naja", erwiderte er in einem Interview im Alter von zehn Jahren. "Ich spiele auch im Sturm und schieße einige Tore. Aber er ist schon ein bisschen besser als ich." Anders als der berühmte Ibrahimovic ist der 1,76 Meter große Arijon kein klassischer Mittelstürmer.

"Er kann auf jeder Position im Angriff eingesetzt werden", sagt Nachwuchs-Leiter Holger Seitz zu GOAL und SPOX. "Meiner Meinung nach kommen seine Stärken aber am besten als hängende Spitze zur Geltung."

Im Laufe dieser Saison spielte Ibrahimovic bereits im Zentrum und auf beiden Flügeln. "Beim Eintritt in den Herrenfußball wird ihm diese Variabilität sicher helfen, um möglichst früh auf reichlich Einsatzzeiten zu kommen", mutmaßt Seitz.

Getty Images

Arijon Ibrahimovics erste Nominierung in den Profi-Kader

Erste Erfahrungen im Herrenfußball sammelte Ibrahimovic sogar schon, als Profi-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Rückrunden-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach im Januar akute Personalprobleme plagten: Neun Spieler infizierten sich gleichzeitig mit Corona, zwei waren beim Afrika-Cup, zwei verletzt.

Statt mit seinen damals 34 Jahren selbst auszuhelfen, ließ Nagelsmann aus dem U19-Trainingslager in Spanien zwei 16-Jährige einfliegen: Paul Wanner und Arijon Ibrahimovic. Wanner debütierte per Einwechslung schließlich tatsächlich und avancierte damit zum jüngsten Spieler in der Geschichte des FC Bayern. Ibrahimovic saß 90 Minuten auf der Bank.

Für Nagelsmann war Ibrahimovic schon damals kein Neuling: Ein halbes Jahr zuvor ließ er ihn mit 15 Jahren erstmals bei den Profis mittrainieren. "Wir haben einen sehr guten Eindruck", lobte Nagelsmann. "Er ist ein sehr guter Offensivspieler, der seine Qualitäten im offensiven Eins-gegen-eins hat, der gut dribbeln kann."

Einen "Instinktfußballer" nennt ihn Seitz: "Er ist technisch top ausgebildet und besitzt ein sehr gutes Spielverständnis. Im Zusammenspiel reicht ihm oft ein Kontakt, um den Ball abzulegen oder weiterzupassen. Diesbezüglich hilft ihm auch seine herausragende Handlungsschnelligkeit. Er bringt viel Dynamik mit in die Zweikämpfe, hat auch einen guten Abschluss und schießt gute Standards." Verbesserungspotenzial gäbe es aber noch "in der Rückwärtsbewegung bei gegnerischen Angriffen".

FC Bayern: Wie geht es mit Arijon Ibrahimovic weiter?

Ähnlich wie sein berühmter Namensvetter scheint auch Arijon Ibrahimovic durchaus von sich selbst überzeugt zu sein. "Ari ist ein ehrgeiziger und selbstbewusster Junge, der weiß, was er kann und wo er hin will", sagt Seitz. Dass er in den Profi-Fußball will, sollte klar sein. Aber über welchen Weg?

Weil die Reserve nur in der viertklassigen Regionalliga Bayern spielt, setzt der FC Bayern an der Schwelle zwischen Nachwuchs- und Erwachsenen-Fußball für Spielpraxis auf höherem Niveau vermehrt auf Leihgeschäfte. Aktuell sind zwölf Spieler in diesem Bereich verliehen, unter anderem Gabriel Vidovic an Vitesse Arnheim. Womöglich kommt dieser Schritt in Zukunft auch für Ibrahimovic in Frage.

Zunächst gilt es aber mitzuhelfen, seine persönlichen Erfolge auch in Mannschafts-Erfolge umzumünzen: In der A-Jugend-Bundesliga liegt die U19 des FC Bayern trotz Ibrahimovics Treffern nur auf Platz fünf, acht Punkte hinter dem verlustpunktfreien Tabellenführer FSV Mainz 05, in ihrer Youth-League-Gruppe ist sie sogar Letzter.