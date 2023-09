Young Boys Bern vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, TICKER zur Champions League heute

Die Young Boys Bern treffen am Dienstag in der Champions League auf RB Leipzig. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Champions League 2023/24 finden die Partien des ersten Spieltags in der Gruppenphase statt. Dabei bekommen es die Young Boys Bern am Dienstag (19. September) mit RB Leipzig zu tun. Der Anpfiff der Begegnung in der Gruppe G ertönt um 18.45 Uhr.

Zudem dient das Stadion Wankdorf als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen den Schwarz-Gelben und den Sachsen.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Young Boys Bern vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Young Boys Bern vs. RB Leipzig, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Young Boys Bern – RB Leipzig Wettbewerb Champions League, Gruppe G, 1. Spieltag Datum Dienstag, 19. September 2023 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Stadion Wankdorf (Bern)

Young Boys Bern vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM – wer zeigt / überträgt die Champions League heute live?

Young Boys Bern vs. RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Young Boys Bern-News

Die Young Boys Bern feiern nach zwei Jahren ihr Comeback in der Gruppenphase der Champions League.

Hierbei steht mit Raphael Wicky, der für Werder Bremen und Hamburger SV insgesamt 218 Pflichtspiele absolvierte, ein früherer Bundesliga-Spieler an der Seitenlinie.

Der amtierende Schweizer Meister bezwang im Play-off Maccabi Haifa aus Israel mit einer Nullnummer und einem 3:0-Heimsieg.

Am Freitag setzten sich die Young Boys in der Liga bei Neuchâtel Xamax mit 1:0 durch.

Die Aufstellung von Young Boys Bern

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

RB Leipzig-News

RB Leipzig schloss im Vorjahr die Gruppe F der Königsklasse mit zwölf Zählern und einem Punkt weniger als Real Madrid ab.

Anschließend scheiterte das Team von Marco Rose im Achtelfinale am späteren Sieger der Champions League 2022/23, Manchester City.

In der Generalprobe für den Champions-League-Auftakt feierten die Sachsen am Samstag einen 3:0-Heimerfolg gegen Augsburg.

Die Aufstellung von RB Leipzig:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Young Boys Bern vs. RB Leipzig live anschauen: Nützliche Links