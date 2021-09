Ekstase pur in Bern! Die Young Boys haben zum Auftakt der Champions League Manchester United sensationell geschlagen. Die TICKER-Nachlese:

Superstar Cristiano Ronaldo hat auch im zweiten Spiel nach seiner spektakulären Rückkehr zu Manchester United getroffen, eine überraschende Niederlage gegen die Young Boys Bern aber nicht verhindert. Der Portugiese erzielte beim 1:2 (1:0) gegen den von David Wagner trainierten Schweizer Meister zunächst das erste Tor der neuen Champions-League-Saison (13.). Nicolas Moumi Ngamaleu (66.) und Jordan Siebatcheu (90.+5) sorgten aber für die Wende.

Zwölf Jahre und 110 Tage nach seinem letzten Champions-League-Einsatz für United erwischte Ronaldo in Wankdorf einen Start nach Maß, als er einen Traumpass seines Landsmanns Bruno Fernandes aus kurzer Distanz zur Führung nutzte. Nach der Roten Karte gegen Manchesters Aaron Wan-Bissaka (35.) kippte das Spiel aber. Besonders bitter: Der für Ronaldo eingewechselte Jesse Lingard leitete in der Nachspielzeit mit einem krassen Fehlpass den Treffer zum 1:2 ein.

Schwacher Trost für Ronaldo: Mit seinem 177. Einsatz in der Königsklasse stellte der 36-Jährige den Rekord von Iker Casillas ein. Mit jetzt 135 Treffern baute Ronaldo, der in der 72. Minute vom Feld ging, zudem seine Position als Rekordtorschütze des Wettbewerbs vor Lionel Messi (120) aus. Rückkehrer Ronaldo hatte schon am Wochenende im Premier-League-Duell gegen Newcastle United (4:1) doppelt getroffen.

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER

Young Boys Bern vs. Manchester United 2:1 (0:1) Tore 0:1 Ronaldo (13.) , 1:1 Moumi Ngamaleu (66.) , 2:1 Siebatcheu (90.+5) Aufstellung Bern von Ballmoos - Hefti (83. Sulejmani), Camara, Lauper (90.+2 Zesiger), Garcia - Sierro (46. Siebatcheu), Martins Pereira (82. Rieder) - Fassnacht, Aebischer, Moumi Ngamaleu - Elia (90.+2 Kanga) Aufstellung ManUnited de Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - van de Beek (46. Varane), Fred (89. Martial) - Sancho (37. Dalot), Bruno Fernandes (72. Matic), Pogba - Ronaldo (72. Lingard) Gelbe Karten Fassnacht (45.+1), Martins (50.) - Varane (64.) Rote Karten Wan-Bissaka (35.)

Fazit | Manchester United dagegen nimmt das Momentum aus der Liga nicht mit in die Champions League. Die Red Devils hatten in Unterzahl kaum noch Zugriff auf die Partie, immerhin blieb es defensiv aber einigermaßen erträglich für das Team von Ole Gunnar Solskjaer, bis Lingard patzte. Die Verantwortlichen wirken erstmal geschockt.

Fazit | YB gelingt damit die erste richtige Überraschung dieser Champions-League-Saison. Die Mannschaft von David Wagner nutzte in der zweiten Halbzeit ihre Überzahl, behielt die Defensive aber auch nach wie vor im Blick. Zwei individuelle Fehler von Manchester United sorgten am Ende für den Sieg der Berner, die nach einem fahrigen Saisonstart nun vor Selbstbewusstsein strotzen.

90+6' | Dann ist Schluss! YB schlägt Manchester United mit 2:1!

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90+5' | Das Wankdorf fliegt auseinander, Lingard mit dem kapitalen Patzer! Ohne zu de Gea zu blicken, spielt der Offensivspieler die Kugel zu lässig zurück, Siabatcheu nimmt den Ball dankend auf und schiebt vom Elfmeterpunkt unten links ein.

TOOOR! Young Boys Bern - Manchester United 2:1 | Torschütze: Siebatcheu (90.+5)

90+4' | Bern schiebt nochmal nach vorne, diesmal verzettelt sich Kanga aber auf der linken Seite. Die Kugel landet im Toraus.

90+2' | Doppelwechsel nochmal bei YB: Zesiger kommt für Lauper und Kanga ersetzt Elia.

Young Boys Bern vs. Manchester im LIVE-TICKER: WECHSEL | Zesiger für Lauper (90.+2)

Young Boys Bern vs. Manchester im LIVE-TICKER: WECHSEL | Kanga für Elia (90.+2)

90.+1 | Die Nachspielzeit läuft, fünf MInuten gibt es obendrauf.

89' | Manchester United tauscht nochmal offensiv: Martial kommt für Fred.

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: WECHSEL | Martial für Fred (89.)

87' | Elia mit dem nächsten Abschluss! Der Stürmer nimmt einen hohen Ball aus der Luft volley, sein Versuch aus 18 Metern rechter Position geht aber halbhoch am langen Pfosten vorbei.

85' | Die Berner haben sich in der gegnerischen Hälfte festgesetzt, spielen klar auf Sieg. Hält die Phalanx der Red Devils noch in der Schlussphase?

83' | Doppelwechsel bei YB: Rieder kommt für Martins und Sulejmani ersetzt Hefti.

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: WECHSEL | Sulejmani für Hefti (83.)

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: WECHSEL | Rieder für Martins (82.)

80' | Beide Teams müssen zehn Minuten vor Schluss abwägen: Gehen Sie noch das Risiko in Sachen Siegtreffer oder halten sie das 1:1. YB jedenfalls marschiert weiter mutig nach vorne.

78' | Ein Flitzer unterbricht vor einem Freistoß von Manchester United die Partie, der Mann ist aber schnell von den Sicherheitskräften wieder eingefangen.

76' | Varane verhindert den nächsten Einschlag! Fassnacht spielt einen scharfen Ball von links an den kurzen Pfosten, wo Varane aber gerade noch so vor zwei Gegenspielern zur Stelle ist.

74' | Manchester United kommt nach wie vor nicht vor den gegnerischen Kasten, hat immer wieder große Probleme, den Ball zu halten. Der Punkt ist sehr schmeichelhaft.

72' | Doppelwechsel bei United: Ronaldo hat Feierabend und wird durch Lingard ersetzt und Matic macht es im Zentrum ein bisschen defensiver - er kommt für Fernandes.

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: WECHSEL | Matic für Bruno Fernandes (72.)

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: WECHSEL | Lingard für Ronaldo (72.)

70' | 20 Minuten noch in Bern. Sehen wir noch einen Treffer oder bleibt es beim 1:1?

68' | YB ist nun am Drücker, schnuppert an der Sensation zum Auftakt in die Champions League. Die Schweizer kommen verdient zum Ausgleich, Manchester United droht die erste Pflichtspielniederlage der Saison.

66' | Ngamaleu bricht den Bann und versetzt Bern in einen kollektiven Freudentaumel! Hefti findet von der linken Seite Ngamaleu am kurzen Pfosten, wo der Offensivspieler den Fuß reinhält und an Varane und de Gea vorbei ins kurze Eck einspitzelt.

TOOOR! Young Boys Bern - Manchester United 1:1 | Torschütze: Moumi Ngamaleu (66.)

64' | Varane holt sich ebenfalls Gelb ab, der Innenverteidiger hatte sich bei einem Freistoß viel zu lang Zeit gelassen.

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Varane (64.)

62' | Elia versucht es auf der rechten Seite erneut mit einem Dribbling, bleibt aber an Fred hängen. Defensiv passt es nach wie vor bei der Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer.

60' | Eine Stunde ist in Berlin gespielt, so langsam wird David Wagner nervös. Kassiert YB im dritten Aufeinandertreffen mit Manchester United die dritte Niederlage ohne eigenen Treffer?

58' | United versteckt sich nun zunehmend in der eigenen Hälfte, Bern übernimmt komplett das Spiel. So wird das nichts mit einem zweiten Treffer, der die eigenen Nerven beruhigen würde.

56' | Die Fans peitschen YB in diesen Minuten auch nochmal ordentlich nach vorne, die Schweizer übernehmen mehr und mehr die Spielkontrolle. Im zweiten Durchgang fehlen allerdings noch deutlich die Chancen.

54' | Ronaldo verpasst das 2:0! Camara verspringt unter Druck des Portugiesen vor dem eigenen Sechzehner der Ball, anschließend holt der Innenverteidiger sich das Spielgerät aber zurück. Ronaldo fordert Elfmeter, das reicht aber nicht für einen Strafstoß.

52' | Die Gäste agieren auf den ersten blick in einer Dreierkette nach Wiederanpfiff, Lindelöf, Maguire und Varane sollen das Zentrum nun dichthalten. Es gibt sicherllich schlechtere drei Männer für diesen Job.

50' | Martins kassiert unterdessen die erste Verwarnung nach Wiederanpfiff, Schuld daran ist ein zu spätes Einsteigen gegen Fernandes.

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Martins (50.)

48' | YB kommt deutlich besser aus der Kabine, erhöht den Druck aus dem ersten Durchgang nochmnal. Die Gäste werden eine schwierige Verteidigungsleistung vor sich haben.

46' | United wird zur Pause nochmal ein wenig defensiver. Varane ersetzt den bisher wenig auffälligen van de Beek. Und auch die Young Boys tauschen: Sierro verlässt den Rasen, Siebatcheu kommt für ihn.

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: WECHSEL | Siebatcheu für Sierro (46.)

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: WECHSEL | Varane für van de Beek (46.)

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Manchester United dagegen spielte 20 Minuten lang enorm effizient und routiniert, ließ dann aber die Young Boys immer wieder vor den eigenen Kasten kommen und hatte Glück, dass Fassnacht kurz vor der Pause nicht den Ausgleich erzielte. Die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer war in der Schlussphase des ersten Durchgangs enorm wacklig unterwegs.

Halbzeit | Die Young Boys verkaufen sich bisher enorm gut und schaffen es, durch ihre kompakte Spielweise United weitestgehend vom eigenen Tor fernzuhalten. Der Druck durch die Red Devils wurde Mitte des ersten Durchgangs einigermaßen groß, Wan-Bissakas Platzverweis ließ das Momentum aber in Richtung der Mannschaft von David Wagner schwingen.

45+2 | Dann ist Pause! Manchester United führt nach 45 Minuten mit 1:0!

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45+1' | Fassnacht holt sich die erste Gelbe Karte ab, der Schweizer war gegen Fred zu spät gekommen.

Young Boys Bern vs. Manchgester United im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Fassnacht (45.+1)

45' | Die Nachspielzeit im ersten Durchgang bricht an, eine Minute gibt es an Nachschlag.

43' | Die Young Boys sind vor der Pause nun die klar bessere Mannschaft, setzen United nochmal mächtig unter Druck. Das wird eine enorm spannende zweite Halbzeit.

41' | Pfiffe von den Rängen, die Gastgeber wollen Elfmeter. Hefti und Shaw waren im Strafraum der Red Devils zusammengeprallt, Schiedsrichter Letexier entscheidet aber korrekterweise auf Offensivfoul.

39' | FASSNACHT! Garcias Flanke von links rutscht an den komplett unbedrängten Fassnacht am langen Pfosten durch, der aus zehn Metern volley abzieht. Sein Schuss geht Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Wahnsinn!

37' | Die Unterzahl ist natürlich enorm bitter, Wan-Bissaka hat sich durch einen unnötigen Ballverlust aber selbst in die Situation gebracht. Die gute Nachricht: Martins scheint sich bei der Aktion nicht verletzt zu haben.

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: WECHSEL | Dalot für Sancho (37.)

35' | Wan-Bissaka fliegt vom Platz! Der United-Außenverteidiger steigt Martins böse aufs Sprunggelenk. Letexier steht direkt daneben, da bleibt ihm fast keine andere Wahl.

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: ROTE KARTE | Wan-Bissaka (35.)

33' | United drückt die Young Boys nun sehr weit in die eigene Hälfte, die Gastgeber pressen aber auch kaum gegen den Ball. Nicht, dass der Druck so zu groß wird.

31' | 15 Minuten noch bis zur Pause. Sehen wir noch einen weiteren Treffer oder bleibt es bei der Führung für die Red Devils?

29' | Wan-Bissaka mal mit einer Flanke von links, die aber leichte Beute für von Ballmoos ist. Offensiv geht bei United seit dem Führungstreffer nur noch punktuell etwas.

27' | Es geht in den vergangenen Minuten viel auf und ab, beide Teams haben Interesse, offensiv noch einiges nachzulegen. Die Young Boys liegen zwar zurück, sind aber definitiv in Schlagdistanz.

25' | Fassnacht mit dem nächsten Abschluss! Der Schweizer Nationalspieler probiert es einfach mal aus 22 Metern leicht rechter Position, sein Schuss wird von de Gea aber glänzend unten links aus dem Tor gefischt.

23' | Die Berner werden Mitte des ersten Durchgangs wieder stärker, setzen Manchester United nun durchaus unter Druck. Die Red Devils müssen im Spiel nach vorne wieder mehr unternehmen.

21' | Die Young Boys fast mit der Antwort! Sierro sucht nach einem Eckball von der rechten Seite im Nachfassen Camara am langen Pfosten, der wird von Pogba aber entscheidend beim Kopfball gestört. Beste Chance für die Gastgeber!

19' | Manchester United scheint in den bekannten Verwaltungsmodus zu schalten, diktiert die Begegnung aus dem Ballbesitz heraus. Ole Gunnar Solskjaer gibt dieser Mannschaft immer mehr Profil, auch wenn die starken Gegner bisher noch nicht auf dem Spielplan standen.

17' | Die Berner haben durch den Gegentreffer nun erstmal zu schlucken, kommen nicht mehr ganz so gut ins Spiel. Vor allem Spielmacher Aebischer fehlt es derzeit an Bindung zum Spiel.

15' | Für Ronaldo ist es der 135. Treffer in der Königsklasse, womit er seinen Rekord weiter ausbaut. Gleichzeitig müssen die Young Boys konstatieren, dass auch Manchester United mittlerweile wieder brutal effizient unterwegs ist.

13' | Ronaldos Traumstart bei Manchester United geht weiter! Fernandes spielt einen herausragenden Außenrist-Pass vom linken Sechzehnereck ans lange Fünfereck zu Ronaldo, der im Rücken von Camara nur noch den Fuß reinhalten muss. Von Ballmoos hat noch die Hände dran, schlussendlich rutscht dem Schweizer Keeper aber das Spielgerät unter den Armen durch.

TOOOR! Young Boys Bern - Manchester United 0:1 | Torschütze: Ronaldo (13.)

11' | Schiedsrichter Letexier ist erstmals gefordert. Van de Beek geht harsch von der Seite in Gegenspieler Ngamaleu heran, der Niederländer kommt aber gerade noch so mit einer Ermahnung davon.

9' | Die Young Boys positionieren sich im Spiel mit dem Ball durchaus weit vorne, rücken aber bei Ballbesitz United sofort in die eigene Hälfte zurück. David Wagners Marschroute ist eine kompakte Defensive, das ist auch heute deutlich zu spüren.

7' | Fassnacht probiert es über die rechte Außenbahn mal mit einem Dribbling, wird aber recht resolut durch Maguire vom Ball getrennt. Durchaus munterer Beginn in der Schweizer Hauptstadt.

5' | Manchester United ist von Beginn an durchaus aktiv und dominant, die Gäste müssen aber schon jetzt erkennen, dass sich Bern nicht kampflos ergeben wird. Auch die Schweizer agieren mutig.

3' | Elia mit dem ersten Abschluss! Der Stürmer dreht sich im linken Halbraum geschickt um Lindelöf herum, sein Flachschuss aus 15 Metern linker Position geht aber knapp am langen Pfosten vorbei.

1' | Los gehts! Der Ball rollt in Bern!

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Schiedsrichter der heutigen Beggenung ist der Franzose Francois Letexier. An den Seitenlinien unterstützen ihn Cyril Mugnier und Mehdi Rahmouni; vierter Offizieller ist Thomas Leonard. An den Video-Monitoren sitzt heute Willy Delajod.

vor Beginn | Ole Gunnar Solskjaer stellt dagegen im Vergleich zum 4:1 gegen Newcastle United dreimal um. Lindelöf ersetzt in der Innenverteidigung Varane, im Mittelfeldzentrum beginnt Fred für Matic. Auf der linken Außenbahn erhält van de Beek den Vorzug vor Greenwood.

vor Beginn | Die Aufstellungen sind da. David Wagner, den viele noch aus seiner Zeit beim FC Schalke 04 kennen, stellt damit im Vergleich zum 4:0-Erfolg über den FC Zürich auf zwei Positionen um: Camara beginnt in der Innenverteidigung für Zesiger, im Mittelfeld ersetzt Sierro Siebatcheu.

vor Beginn | Die Young Boys sind als amtierender Meister ein wenig schläfrig in die neue Spielzeit gestartet. Aus fünf Spielen gab es bisher nur zwei Siege, der FC Zürich liegt derzeit schon fünf Zählern vor den Bernern, die nach 2018/2019 zum zweiten Mal die Gruppenphase der Königsklasse erreicht haben. Damals ging es auch gegen Manchester United, die Red Devils gewannen mit 1:0 und 3:0.

vor Beginn | In der Gruppe treffen die Red Devils ausgerechnet auf Europa-League-Sieger Villareal, außerdem wartet neben dem heutigen Gegner aus Bern Atalanta. Eine durchaus machbare Gruppe, alle drei Gegner sind aber unangenehm und könnten dem Klub aus der Premier League ein Bein stellen.

vor Beginn | Im Vorjahr scheiterte Ola Gunnar Solskjaer mit United in der Gruppenphase der Königsklasse, spielte sich anschließend aber bis ins Finale der Europa League, wo erst im Elfmeterschießen gegen den FC Villareal Schluss war. Die Red Devils warten weiter auf Erfolg in der Champions League, das letzte Finale in der Königklasse ist nun bereits zehn Jahre her, der letzte Titel 13 Jahre.

vor Beginn | United startete die neue Spielzeit mit drei Siegen aus vier Spielen, steht damit derzeit punktgleich mit dem FC Chelsea, dem FC Liverpool und dem FC Everton an der Tabellenspitze in der Premier League. Ronaldo selbst netzte bei seinem Debüt im Old Trafford gegen Newcastle United zweimal, verhalf den Red Devils zu einem 4:1-Erfolg.

vor Beginn | 2008 holte sich Cristiano Ronaldo mit Manchester United seinen ersten Champions-League-Titel, nach erfolglosen Anläufen mit Juventus will der Portugiese nun mit seiner alten Liebe zurück an die Spitze. Auf gehts!

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der UEFA Champions League zur Begegnung des 1. Gruppen-Spieltages zwischen den Young Boys Bern und Manchester United.

Young Boys Bern vs. Manchester United: Die Aufstellung

Young Boys Bern vs. Manchester United - die Berner Aufstellung

von Ballmoos - Hefti, Camara, Lauper, Garcia - Sierro, Martins Pereira - Fassnacht, Aebischer, Moumi Ngamaleu - Elia. - Trainer: Wagner

Manchester setzt auf folgende Aufstellung

de Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - van de Beek, Fred - Sancho, Bruno Fernandes, Pogba - Ronaldo. - Trainer: Solskjaer.

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Die Young Boys verloren ihre letzten beiden Europapokal-Partien gegen Manchester United, beide Spiele in der Gruppenphase der Champions League 2018/19.

Manchester United gewann 50 % seiner UEFA-Champions-League-Spiele gegen Schweizer Gegner

(4S 2U 2N), wobei alle Spiele in der Gruppenphase entweder gegen Basel (S2 U2 N2) oder Young Boys (S2) stattfanden.

In allen europäischen Wettbewerben gewannen die Young Boys nur eines ihrer acht Spiele gegen englische Gegner (U1 N6), und zwar mit 3-2 gegen die Spurs in den Qualifikations-Playoffs zur UEFA Champions League im August 2010 unter Vladimir Petković - das Rückspiel verloren sie mit 0-4 und schieden mit einem Gesamtergebnis von 3-6 aus.

Die Young Boys haben bereits einmal an der UEFA Champions League teilgenommen und sind 2018/19 in der Gruppenphase als Tabellenletzter ausgeschieden. Ihr erstes Spiel in dieser Saison war ein Heimspiel gegen Manchester United, das sie mit 0-3 verloren.

Manchester United verlor bei den letzten 21 UEFA-Champions-League-Teilnahmen nur ein einziges Mal das erste Spiel (S13 U7) - in der Saison 2015/16 unter Louis van Gaal gab es eine 1-2-Niederlage gegen PSV.

Manchester Uniteds Cristiano Ronaldo könnte in diesem Spiel den Rekord an UEFA-Champions-League-Einsätzen einstellen und mit Iker Casillas (177 Spiele) gleichziehen. Ronaldo ist bereits Rekordtorschütze mit 134 Treffern, von denen er 15 während seiner ersten Zeit bei ManUtd zwischen 2003 und 2009 erzielte.

Young Boys-Trainer David Wagner wird sein erstes Spiel in der UEFA Champions League leiten - als Trainer von Huddersfield Town stand er Manchester United viermal in allen Wettbewerben gegenüber und verlor drei seiner vier Spiele (S1) - Ole Gunnar Solskjærs zweites Spiel als Trainer der Red Devils war ein 3-1-Sieg gegen Wagners Huddersfield im Dezember 2018.

Cristiano Ronaldo könnte nach 12 Jahren und 110 Tagen erstmals seit Mai 2009 wieder für Manchester United in der UEFA Champions League auflaufen. Es wäre die viertlängste Zeitspanne zwischen zwei Einsätzen für denselben Verein, hinter Klaas Jan Huntelaar (Ajax, 2006-18, 12 Jahre 189 Tage), Timmy Simons (Club Brugge, 2003-16, 12 Jahre 280 Tage) und Steed Malbranque (Lyon, 2001-15, 14 Jahre 194 Tage).

Manchester United verlor sechs seiner 10 UEFA-Champions-League-Spiele unter Ole Gunnar Solskjær (S4) - so viele wie unter Louis van Gaal und José Mourinho zusammen in 20 Spielen in diesem Wettbewerb (S10 U4 N6).

Mittelfeldspieler Miralem Sulejmani hat in der Saison 2018/19 fünf der sechs UEFA-Champions-League-Spiele der Young Boys bestritten, darunter beide Spiele gegen Manchester United. Er ist der einzige im Kader der Young Boys, der schon einmal in der Champions League getroffen hat - im November 2011 für Ajax gegen Dinamo Zagreb.

Young Boys Bern vs. Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Young Boys Bern vs. Manchester United heute ... im TV DAZN im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

Young Boys Bern vs. Manchester United im LIVE-TICKER: Der CR7-Rückblick zum Wochenende

Cristiano Ronaldo lieferte bei seinem zweiten Debüt für Manchester United eine große Show ab. Mit einem Doppelpack bei seinem Traum-Comeback versetzte der Superstar die Fans in Ekstase.

Manchester/München (SID) Bei Mama Dolores kullerten oben auf der Tribüne die Freudentränen, als Cristiano Ronaldo im "Theatre of Dreams" nach 12 Jahren und 118 Tagen ein Comeback wie aus dem Märchenbuch feierte. Der 36-Jährige lieferte im ersten Spiel nach seiner Rückkehr zu Manchester United mit zwei Toren eine Gala ab, und versetzte die 72.732 begeisterten Fans beim 4:1 gegen Newcastle United immer wieder in Ekstase.

"Meine Rückkehr ins Old Trafford erinnert mich daran, warum dieses Stadion das 'Theater der Träume' ist", schrieb der Superstar überglücklich an seine 342 Millionen Follower auf Instagram: "Für mich war es schon immer ein magischer Ort, an dem du alles erreichen kannst, was du dir vornimmst."

Auch an diesem Samstagnachmittag erreichte Ronaldo alles, was er sich vorgenommen hatte, er schuf magische Momente. Schon vor dem Spiel hatten die Anhänger der Red Devils ihren Talisman lautstark besungen, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erreichte der Lärmpegel einen ersten Höhepunkt.

Ronaldo nutzte einen Patzer von Newcastles Torhüter Freddie Woodman, stand genau richtig und drückte den Ball zur Führung über die Linie. Danach setzte der Portugiese erstmals im Old Trafford zum Sprint inklusive Jubelsprung an, die Fans sprangen im Gedanken mit. Nach etwas mehr als einer Stunde brachte CR7 sein Team nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich mit einem strammen Schuss auf die Siegerstraße.

In den Logen klatschten sein früherer Förderer und Teammanager Sir Alex Ferguson und Klubbesitzer Avram Glazer verzückt Beifall. "Er ist übermenschlich", sagte der ehemalige Topstürmer Michael Owen. Und die englische Fußball-Ikone Gary Lineker verpasste ihm den Spitznamen "Ronaldouble".

Ronaldos Mutter durfte ihrem Sohn derweil ausnahmsweise in der Arena auf die Füße schauen. Denn eigentlich hatte Ronaldo seiner Mama Stadionverbot erteilt, da sie vor Nervosität schon zweimal in Ohnmacht gefallen war - und sich dabei einmal sogar Zähne ausschlug.

Diesmal ging alles gut. Und Ronaldo, der am letzten Tag des Transferfensters von Juventus Turin gekommen war, freute sich über den gelungenen Start bei seiner alten Liebe. "Wir haben ein fantastisches, junges Team mit einem fantastischen Trainer", sagte er, aber: "Wir müssen Selbstvertrauen aufbauen."

Das sollte mit dem Spielermaterial, das Teammanager Ole Gunnar Solskjaer zur Verfügung hat, auch kein Problem sein. In der Offensive hat Ronaldo seinen oft kongenialen Landsmann Bruno Fernandes hinter sich, dazu auf den Flügeln in Jadon Sancho, Marcus Rashford, Mason Greenwood oder Anthony Martial eine Schar an jungen, aber bereits erfahrenen Talenten als Unterstützung.

"Die Mannschaft muss reif sein, wenn wir die Liga und die Champions League gewinnen wollen", betonte Ronaldo, der bereits von 2003 bis 2009 bei ManUnited gespielt hatte: "Aber wir sind auf einem guten Weg und ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen."

